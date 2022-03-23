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    • Ekonomi
    • 23.03.2022 08:43
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    • 23.03.2022 08:43
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    Toyota'dan 7,4 büyüklüğündeki deprem sonrası flaş karar! 8'ini durdurdu

    Son dakika haberi... Dünyanın en büyük otomobil üreticilerinden Toyota, Japonya'da meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki depremin ardından parça tedarikindeki aksaklıklar nedeniyle ülke içi 8 montaj hattında faaliyetleri askıya aldı.

    Otomotiv devinden flaş karar! 8’ini durdurdu

    Toyota Motor, 7,4 büyüklüğündeki deprem sonrası parça tedarikindeki aksaklıklar nedeniyle ülke içi 8 montaj hattında faaliyetleri askıya aldı.

    Japon üretici geçen hafta meydana gelen depremin ardından ülke içi 6 fabrikasında 8 üretim bandını askıya aldığını açıkladı.

    Parça tedarik aksaklıkları nedeniyle alınan durdurma kararının üç gün sürmesi ve RAV4, Land Cruiser modelleri dahil yaklaşık 30 bin araç üretimini etkilemesi bekleniyor.

    Ülkenin kuzeydoğusunda Tohoku bölgesinde 16 Mart gecesi meydana gelen depremde 3 kişi hayatını kaybetti, 200'den fazla kişi yaralandı.

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