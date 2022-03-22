THY Teknik A.Ş. finansal sonuçlarını açıkladı

THY Teknik A.Ş 2021 yılı finansal raporlarını açıkladı. Buna göre; şirket 2021 yılında bir önceki yıla oranla yüzde 15.7 büyüme sağlayarak 1.34 milyar ABD doları gelir elde etti ve pazar payını yüzde 1.6'ya çıkardı.Salgını nedeniyle havacılık sektörünün en ağır krizini 2020 yılındaki olumsuz etkiyi kısa sürede atlatan şirket, 2021 yılında İstanbul Havalimanı'ndaki C-D hangarları için üs bakım yetkisi aldı.







672 UCAĞA ÜS BAKIM HİZMETİ SUNULDU

İlk kez Boeing 787 tipi uçağın üs bakım faaliyetlerini gerçekleştiren THY Teknik A.Ş iniş takımları bakım sayılarını yüzde 40 artırarak bu alandaki bakım ve onarım kabiliyetlerini genişletti. Geçen yıl 672 uçağa üs bakım hizmeti sağlayan şirket 216 iniş takımına ve 100 binden fazla komponente bakım-onarım hizmeti sundu.







HEDEFİMİZ PANDEMİ ÖNCESİNİ AŞMAK

THY Teknik A.Ş. Genel Müdürü Mikail Akbulut havacılık sektörünün karşılaştığı en zorlu yıllardan birinin ardından 2021 yılında elde ettikleri büyümeden dolayı büyük bir mutluluk duyduklarını ifade ederek "MRO sektörünün ortalama cirosu, pandemi öncesi rakamlara göre yüzde 28 düşüş gösterirken şirketimiz bu süreçte 3. parti gelirlerde yüzde 88 seviyelerine ulaştı. Kapasitemizi, kabiliyetlerimizi, müşteri portföyümüzü ve personel sayımızı sürekli artırarak büyüme planlarımızı gerçekleştireceğiz. 2022 yılının sonuna kadar, pandemi öncesi dönemde yakaladığımız büyüme ve gelir seviyesini aşmakta kararlıyız. Şirketimize duydukları güven için müşterilerimize teşekkür ediyor, gösterdikleri azim ve özveri için çalışanlarımıza şükranlarımızı sunuyoruz" diye konuştu.

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