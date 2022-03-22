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    Asgari ücrete Temmuz zammı (Ekonomi haberleri)

    Bu yıl net asgari ücret yüzde 50.5 zamla 2 bin 825 liradan 4 bin 253 liraya çıktı. Vergi istisnası da sağlandı. Vatandaşa nefes aldıran bu zamdan sonra, artan enflasyon ile birlikte yıl ortasında ikinci bir zam daha yapılması gündeme geldi.

    Asgari ücrete Temmuz zammı

    Bu yıl net asgari ücret yüzde 50.5 zamla 2 bin 825 liradan 4 bin 253 liraya çıktı. Vergi istisnası da sağlandı. Vatandaşa nefes aldıran bu zamdan sonra, artan enflasyon ile birlikte yıl ortasında ikinci bir zam daha yapılması gündeme geldi. AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan ve Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Üyesi Nihat Zeybekci'nin açıklamalarından sonra konuyu Çalışma Bakanı Bilgin de değerlendirdi. Bunun Meclis'ten çıkacak kararla yapılabileceğini söyleyen Bilgin, "Asgari ücret Meclis gündeme getirip değiştirmezse, Aralık'ta belirlenir, tabii olağanüstü şartlar olursa bu şartlara bakarak değerlendirilir" dedi. Bu yıl asgari ücret artışının yüzde 50'nin üzerinde olduğunu anlatan Bilgin, şöyle konuştu: "Sabit ücretle çalışanlara 'AGİ kaldırıldı, ücreti düşüreceğim' diyen işletmeler yanlış yaptı."

    KADIN İŞÇİ ALANA 3.984 TL
    AB ve Türkiye'nin finanse ettiği 'Womenup' projesiyle kayıt dışı kadın istihdamının önüne geçilmesi hedefleniyor. Bu kapsamda bir önceki yıl ortalama sigortalı sayısına ilave bir kadın istihdamı yapan kadın girişimciye hibe desteği verilecek. 7 ilde uygulanan projeye başvurular e-Devlet üzerinden yapılırken, başvuru süresi ise 4 bin kadına ulaşılıncaya kadar devam edecek. SGK Sigorta Primler Genel Müdürü Savaş Alıç, "Aylık 3 bin 984 lira destek sağlayacağız" dedi.

    KUYUMCULAR BANKA KURUYOR
    Türk kuyumculuk sektörü, banka kurmaya hazırlanıyor. Kuyumculuk sektöründe yer alan şirketlerin kredi ve finansal sorunlarına kalıcı çözüm bulmak amacıyla hayata geçirilecek Altınbank'ın, bu yıl faaliyete başlaması hedefleniyor. İstanbul Kuyumcular Odası (İKO) Başkanı Mustafa Atayık, 40 bin kuyumcu işletmesinden oluşan Türkiye kuyumcu ailesinin artık kendi ihtisas bankasına kavuşacağını söyledi. Atayık, Altınbank ile kuyumculuk sektörünün kredi ihtiyaçlarının karşılanmasının amaçlandığını belirtti.

        İŞÇİ ALANA 100 BİN TL
        KOSGEB Başkanı Hasan Basri Kurt, gençlerin işe alınmasına imkan veren destek paketi ile yıl başından bu yana 13 bin işletmenin 22 bin ilave personel istihdam etmesine katkı sağladıklarını söyledi. Her personel için 100 bin lira faizsiz teminatsız destek veriliyor.

        ŞİRKETLER KAZANDI
        Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi altında işlem gören şirketlerin net kârı geçen yıl 2020'ye göre yüzde 143 artarak 238 milyar 843 milyon liraya yükseldi. BIST 100 endeksi altında işlem gören 99 şirketten 91'i net kâr elde etti, 8'i ise zarar yazdı.

        25 GÜNDE EVLER HAZIR
        Pandemiden itibaren prefabrik evlere olan talep 4 kat arttı. Satışlar sadece 2021 yılında yüzde 300 oranında yükseldi. Sektör yetkililerine göre, prefabrik evlerin oturuma hazır duruma gelmesi 20-25 günü buluyor.

            ALTERNATİF YAKIT ATAĞINA KALKTI
            Akçansa,             2030 Sürdürülebilirlik Hedefleri yolculuğunun ilk yılı olan 2021'de tüm fabrikalarında alternatif yakıtları kullanarak 155 bin ton fosil yakıta eşdeğer enerji kazanımı sağladı. "2030 düşük karbon yol haritamız kapsamında, alternatif hammadde ve alternatif enerji kaynaklarındaki kullanım oranlarının artırılması en öncelikli gündem maddelerimiz arasında bulunuyor" diyen Akçansa Genel Müdürü Zeki Kanadıkırık, şöyle devam etti: "Fabrikalarımızda yılda ortalama 500 bin tonun üzerinde atığın geri kazanımını sağlıyoruz. Alternatif yakıt kullanımında yüzde 19 seviyesi ile sektör ortalamasının oldukça üzerindeyiz. Her yıl yaklaşık 80 bin metreküp yağmur suyunu toplama havuzlarımızdan geri kazanıyoruz. Bu miktar, 351 bin kişinin günlük su ihtiyacına karşılık geliyor. Böylelikle, en önemli doğal kaynaklarımızdan biri olan suyun daha etkin kullanımını destekliyoruz."

            ŞİŞEDE 'DÖNÜŞÜM' HAMLESİ
            Pepsico'nun             markalarından Pepsi, içecek sektöründe bir ilke imza attı. Pepsi'nin 1 litre pet şişelerinin yüzde 100'ü geri dönüştürülmüş plastikten üretiliyor. Pepsi, Yedigün ve Fruko 1 litre pet şişelerde yüzde 100 geri dönüşüm tasarımlarına geçerek geri dönüştürülmüş plastik kullanımının önemini vurguladıklarını belirten PepsiCo Türkiye İçecek Kategorisi Pazarlama Direktörü Aslı Önder, "Önümüzdeki dönemde çıtayı daha da yükseğe çekmeyi amaçlıyoruz. Hedef 2025 itibariyle Türkiye organizasyonunda içecek kategorisindeki PET ambalajların tümünü geri dönüştürülmüş plastik ambalajdan elde etmek" dedi.

            GENÇLER YARIŞIYOR
            Güneydoğu             Anadolu Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (GATHİB) tarafından, Türkiye İhracatçılar Meclisi koordinatörlüğünde ve Ticaret Bakanlığı desteğiyle bu yıl ikincisi düzenlenen Doku Kumaş Tasarım Yarışması'na başvurular 11 Mayıs'a kadar alınacak. Dokuma, örme ve baskı kategorilerinin her birinde dereceye giren 10 finalistin projeleri hayata geçirilecek, kategorilerde ilk 3'e girenler toplamda 900 bin lira ödülün sahibi olacak. Ayrıca kategori birincileri yurt dışında eğitim hakkı ve her kategoride ilk 5'e girenler yurt dışı tekstil ve moda fuarını ziyaret ödülü kazanacak. GATHİB Başkanı Ahmet Fikret Kileci, "Yarışma ile kumaş ihracatına ivme kazandıracak tasarımlar yapma potansiyeline sahip yetenekleri keşfedeceğiz" dedi.
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            Haberler Ekonomi Asgari ücrete Temmuz zammı (Ekonomi haberleri)
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