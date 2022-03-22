Asgari ücrete Temmuz zammı (Ekonomi haberleri)

Bu yıl net asgari ücret yüzde 50.5 zamla 2 bin 825 liradan 4 bin 253 liraya çıktı. Vergi istisnası da sağlandı. Vatandaşa nefes aldıran bu zamdan sonra, artan enflasyon ile birlikte yıl ortasında ikinci bir zam daha yapılması gündeme geldi. AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan ve Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Üyesi Nihat Zeybekci'nin açıklamalarından sonra konuyu Çalışma Bakanı Bilgin de değerlendirdi. Bunun Meclis'ten çıkacak kararla yapılabileceğini söyleyen Bilgin, "Asgari ücret Meclis gündeme getirip değiştirmezse, Aralık'ta belirlenir, tabii olağanüstü şartlar olursa bu şartlara bakarak değerlendirilir" dedi. Bu yıl asgari ücret artışının yüzde 50'nin üzerinde olduğunu anlatan Bilgin, şöyle konuştu: "Sabit ücretle çalışanlara 'AGİ kaldırıldı, ücreti düşüreceğim' diyen işletmeler yanlış yaptı."
KADIN İŞÇİ ALANA 3.984 TL
AB ve Türkiye'nin finanse ettiği 'Womenup' projesiyle kayıt dışı kadın istihdamının önüne geçilmesi hedefleniyor. Bu kapsamda bir önceki yıl ortalama sigortalı sayısına ilave bir kadın istihdamı yapan kadın girişimciye hibe desteği verilecek. 7 ilde uygulanan projeye başvurular e-Devlet üzerinden yapılırken, başvuru süresi ise 4 bin kadına ulaşılıncaya kadar devam edecek. SGK Sigorta Primler Genel Müdürü Savaş Alıç, "Aylık 3 bin 984 lira destek sağlayacağız" dedi.
KUYUMCULAR BANKA KURUYOR
Türk kuyumculuk sektörü, banka kurmaya hazırlanıyor. Kuyumculuk sektöründe yer alan şirketlerin kredi ve finansal sorunlarına kalıcı çözüm bulmak amacıyla hayata geçirilecek Altınbank'ın, bu yıl faaliyete başlaması hedefleniyor. İstanbul Kuyumcular Odası (İKO) Başkanı Mustafa Atayık, 40 bin kuyumcu işletmesinden oluşan Türkiye kuyumcu ailesinin artık kendi ihtisas bankasına kavuşacağını söyledi. Atayık, Altınbank ile kuyumculuk sektörünün kredi ihtiyaçlarının karşılanmasının amaçlandığını belirtti.