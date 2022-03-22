Asgari ücrete Temmuz zammı (Ekonomi haberleri)

Bu yıl net asgari ücret yüzde 50.5 zamla 2 bin 825 liradan 4 bin 253 liraya çıktı. Vergi istisnası da sağlandı. Vatandaşa nefes aldıran bu zamdan sonra, artan enflasyon ile birlikte yıl ortasında ikinci bir zam daha yapılması gündeme geldi. AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan ve Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Üyesi Nihat Zeybekci'nin açıklamalarından sonra konuyu Çalışma Bakanı Bilgin de değerlendirdi. Bunun Meclis'ten çıkacak kararla yapılabileceğini söyleyen Bilgin, "Asgari ücret Meclis gündeme getirip değiştirmezse, Aralık'ta belirlenir, tabii olağanüstü şartlar olursa bu şartlara bakarak değerlendirilir" dedi. Bu yıl asgari ücret artışının yüzde 50'nin üzerinde olduğunu anlatan Bilgin, şöyle konuştu: "Sabit ücretle çalışanlara 'AGİ kaldırıldı, ücreti düşüreceğim' diyen işletmeler yanlış yaptı."