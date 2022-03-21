TOKİ indirim kampanyası şartları neler, nasıl başvuru yapılır? Yüzde 22 indirim... 🏠2022 TOKİ indirim kampanyası başladı mı?

Borcunu erken kapatıp tapusunu almak isteyen konut ve iş yeri alıcıları için her yıl yapılan indirim kampanyası bu yıl da başlıyor. TOKİ'den yapılan açıklamada 2022 yılında yüzde 22 oranında indirim yapılacağı duyuruldu. Başvurular 19 Nisan'a kadar sürecek. Peki TOKİ indirim kampanyası başladı mı? TOKİ indirim kampanyası 2022 ne zaman? Kampanya şartları neler, nasıl başvuru yapılır? İşte kampanyanın detayları...

TOKİ 2022 İNDİRİM KAMPANYASI BAŞLADI MI?

TOKİ duyurdu, yüzde 22 indirim kampanyası yarın başlıyor. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı kısaca TOKİ, 2022 yılında borcunu peşin ödeyip tapusunu hemen almak isteyen konut ve iş yeri alıcıları için yüzde 22 oranında indirim yapacak. Kampanyadan yararlanmak isteyen konut ve iş yeri alıcıları 22 Mart -19 Nisan 2022 tarihleri arasından ilgili bankaya başvuru yapabilir.

Ayrıca arsa alıcılarına de yüzde 10 oranında indirim uygulanacak. Bu kampanyadan yararlanmak isteyen vatandaşlar ise 22 Mart-14 Nisan 2022 tarihleri arasında başvurularını yapabilir.