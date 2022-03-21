9 ay boyunca iş bulana kadar sigortalı olun! İş arayanlara müjde! SGK ve İŞKUR'dan 4.250 TL aylık maaş alın! İşte başvuru şartları

TYP Personel Alımı Şartları

Yukarıda kabul edilen kümelerin ödenekten faydalanmak amacıyla İŞKUR'a başvurması gereklidir. Başvuru Alo 170 hattı üzerinden ya da onlinedan yapılacaktır. Alımlar belirli üç ölçüte göre yapılacaktır. Bu ölçütler; noter kurası, liste ve %80 noter kurası ve %20 liste şeklinde belirlenmiştir. Bu da müracaatta bulunanların talih yüzdesinin çok olması manasına gelir.

İşsizlik maaşından faydalanan ve 9 aylık iş bulma sürecinde destek alan adaylar TYP uygulaması kapsamında iş bulabileceklerdir. Kuruma kayıtlı işsizler, 18 yaşını tamamlamış olmalıdırlar. Hem de emekli aylığı alanlar, öğrenciler ve asgari ücretin 1.5 katını aşan gelirliler bu programdan faydalanamazlar.