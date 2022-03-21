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    • Ekonomi
    • 22.03.2022 08:51
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    • 22.03.2022 08:51
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    9 ay boyunca iş bulana kadar sigortalı olun! İş arayanlara müjde! SGK ve İŞKUR'dan 4.250 TL aylık maaş alın! İşte başvuru şartları

    Kısa çalışma ödeneği, işsizlik maaşı ve ücretsiz izindeki çalışanlara bu destek verilmektedir. İş bulana kadar 9 ay SGK (SSK) sigortası yapılmaktadır. Hem de İŞKUR TYP uygulaması dahilinde ücretsiz mesleki eğitim ve kurslar verilmektedir. SGK doğrultusundan ödenecek işsizlik maaşı yeni yılla eş güdümlü güncellenmişti. İşte işsizlik maaşı amacıyla son konuşulan rakamlara dair ayrıntıların tamamı!

    takvim.com.tr
    İş arayanlara müjde! SGK ve İŞKUR’dan 4.250 TL aylık maaş...

    Tüm dünyada yaşanan Covid 19 salgını nedeniyle işsizlik seviyesi olabildiğince arttı. Bu olumsuzluğa karşı devletin aldığı birtakım önlemler bulunmaktadır. Bunlardan biri iş bulma sürecinde olan kişilerin yararlanacağı iş bulana kadar geride bıraktığımız 9 ay içerisinde alıncak parasal destektir. İş bulana kadar işsiz vatandaşlara 4250 TL değerinde destek sağlanmaktadır.

    İşsizlik Maaşı Ne Kadar Oldu?

    Pandemi sebebi ile çoğalan işsizlik ve iş bulma sürecinin uzaması vatandaşı olumsuz etkilemektedir. Hem de enflasyona bağlı olarak her yıl asgari ücret tekrardan düzenlenmektedir. Bu düzenlemeler ve ilerlemeler sonunda işsizlik maaşı, iş bulana kadar geride bıraktığımız sürede verdiği destek ve ücretsiz izne çıkartılan işçilerin maaşı 4250 TL olmuştur.

    Buna ilaveten kısa çalışma ödeneği de denmektedir. Bu ödemeler brüt asgari ücret miktarına göre belirlenmekte olup iş bulana kadar geride bıraktığımız 9 ay süresince yatırılmaktadır. Faydalanmak isteyen adayların TYP uygulaması kapsamında müracaat yapması gerekmektedir. Burada işsizlik maaşı alabilmek amacıyla lüzumlu koşulların oluşuyor olmasına ilgi etmek şarttır.

        TYP Personel Alımı Şartları

        Yukarıda kabul edilen kümelerin ödenekten faydalanmak amacıyla İŞKUR'a başvurması gereklidir. Başvuru Alo 170 hattı üzerinden ya da onlinedan yapılacaktır. Alımlar belirli üç ölçüte göre yapılacaktır. Bu ölçütler; noter kurası, liste ve %80 noter kurası ve %20 liste şeklinde belirlenmiştir. Bu da müracaatta bulunanların talih yüzdesinin çok olması manasına gelir.

        İşsizlik maaşından faydalanan ve 9 aylık iş bulma sürecinde destek alan adaylar TYP uygulaması kapsamında iş bulabileceklerdir. Kuruma kayıtlı işsizler, 18 yaşını tamamlamış olmalıdırlar. Hem de emekli aylığı alanlar, öğrenciler ve asgari ücretin 1.5 katını aşan gelirliler bu programdan faydalanamazlar.
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        Haberler Ekonomi 9 ay boyunca iş bulana kadar sigortalı olun! İş arayanlara müjde! SGK ve İŞKUR'dan 4.250 TL aylık maaş alın! İşte başvuru şartları
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