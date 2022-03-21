9 ay boyunca iş bulana kadar sigortalı olun! İş arayanlara müjde! SGK ve İŞKUR'dan 4.250 TL aylık maaş alın! İşte başvuru şartları

Tüm dünyada yaşanan Covid 19 salgını nedeniyle işsizlik seviyesi olabildiğince arttı. Bu olumsuzluğa karşı devletin aldığı birtakım önlemler bulunmaktadır. Bunlardan biri iş bulma sürecinde olan kişilerin yararlanacağı iş bulana kadar geride bıraktığımız 9 ay içerisinde alıncak parasal destektir. İş bulana kadar işsiz vatandaşlara 4250 TL değerinde destek sağlanmaktadır.
İşsizlik Maaşı Ne Kadar Oldu?
Pandemi sebebi ile çoğalan işsizlik ve iş bulma sürecinin uzaması vatandaşı olumsuz etkilemektedir. Hem de enflasyona bağlı olarak her yıl asgari ücret tekrardan düzenlenmektedir. Bu düzenlemeler ve ilerlemeler sonunda işsizlik maaşı, iş bulana kadar geride bıraktığımız sürede verdiği destek ve ücretsiz izne çıkartılan işçilerin maaşı 4250 TL olmuştur.
Buna ilaveten kısa çalışma ödeneği de denmektedir. Bu ödemeler brüt asgari ücret miktarına göre belirlenmekte olup iş bulana kadar geride bıraktığımız 9 ay süresince yatırılmaktadır. Faydalanmak isteyen adayların TYP uygulaması kapsamında müracaat yapması gerekmektedir. Burada işsizlik maaşı alabilmek amacıyla lüzumlu koşulların oluşuyor olmasına ilgi etmek şarttır.