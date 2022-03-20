1 milyon 288 bin esnafa gelir kaybı ve kira desteği

Cumhurbaşkanlığı Kararı gereğince, 1 Ocak-31 Aralık 2021'de ise esnaf ve sanatkarlara yüzde 50 veya yüzde 100 faiz indirimli (faizsiz) kredi imkanı sağlandı. Bu kapsamda 31 Aralık 2021 itibarıyla kredi bakiyesi mevcut olan esnaf ve sanatkar sayısı 1 milyon 166 bin 482'ye, kredi bakiyesi ise yaklaşık 77 milyar 524 milyon liraya ulaştı.