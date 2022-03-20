1 milyon 288 bin esnafa gelir kaybı ve kira desteği

Türkiye'de Kovid-19 salgınında işleri zarar gören esnaf ve sanatkarlar ile gerçek kişi tacirlerin desteklenmesi amacıyla geçen yıl 4 milyar 304 milyon 842 bin lira hibe verildi.
Ticaret Bakanlığı verilerinden yapılan derlemeye göre, destek ve teşvik paketleriyle iş dünyası, ticaret erbabı, KOBİ, çiftçi ve esnafın, salgının olumsuz etkilerinden en az hasarla çıkmaları amaçlandı.
Bu kapsamda, Halkbank tarafından 2000-2021 döneminde esnaf ve sanatkara toplamda 194 milyar lira tutarında faiz indirimli kredi kullandırıldı.