TOKİ Konya Cihanbeyli 2+1 ve 3+1 kazanan isim listesi! TOKİ Konya Cihanbeyli kura sonuçları açıklandı! Kura sonucu sorgulama ekranı...

Merakla ve heyecanla beklenen TOKİ Konya Cihanbeyli kura sonuçları açıklandı ve hemen kendi isminin içerisinde yer alıp almadığını öğrenmek isteyenler araştırmalarını hızlandırdı. TOKİ Konya Cihanbeyli konut projesi kapsamında 210 konuttan oluşan 2+1 ve 3+1 tipindeki dairelerin hak sahipleri düzenlenen kura çekilişi ile birlikte belli oldu. Peki TOKİ Konya Cihanbeyli 2+1 ve 3+1 kazanan isim listesine nasıl ulaşılır? TOKİ kura sonucu sorgulama ekranına haberimizden ulaşabilirsiniz.