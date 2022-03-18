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    • Ekonomi
    • 19.03.2022 13:17
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    • 19.03.2022 13:17
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    TOKİ Konya Cihanbeyli 2+1 ve 3+1 kazanan isim listesi! TOKİ Konya Cihanbeyli kura sonuçları açıklandı! Kura sonucu sorgulama ekranı...

    TOKİ Konya Cihanbeyli kura sonuçları açıklandı! TOKİ Konya Cihanbeyli 2+1 ve 3+1 kazanan isim listesi! Kura sonucu sorgulama ekranına nasıl ulaşılır? Sorularının yanıtaları arama motorları üzerinden sıklıkla araştırılıyor. TOKİ Konya Cihanbeyli 2+1 ve 3+1 kura çekilişi gerçekleşti ve ardından şanslı olan isimler duyuruldu. Peki TOKİ Konya Cihanbeyli kura sonuçları nasıl öğrenilir?

    takvim.com.tr
    TOKİ Konya Cihanbeyli 2+1 ve 3+1 kazanan isim listesi!

    Merakla ve heyecanla beklenen TOKİ Konya Cihanbeyli kura sonuçları açıklandı ve hemen kendi isminin içerisinde yer alıp almadığını öğrenmek isteyenler araştırmalarını hızlandırdı. TOKİ Konya Cihanbeyli konut projesi kapsamında 210 konuttan oluşan 2+1 ve 3+1 tipindeki dairelerin hak sahipleri düzenlenen kura çekilişi ile birlikte belli oldu. Peki TOKİ Konya Cihanbeyli 2+1 ve 3+1 kazanan isim listesine nasıl ulaşılır? TOKİ kura sonucu sorgulama ekranına haberimizden ulaşabilirsiniz.

    TOKİ KONYA CİHANBEYLİ KURA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

    Kura çekilişinde adı çıkan vatandaşlar, blok, kat ve daire bilgilerinin yer aldığı kura sonuçları isim listelerini resmi internet adresi üzerinden paylaşıldı.

    KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

    TOKİ Konya Cihanbeyli konut projesi kapsamında 210 konuttan oluşan 2+1 ve 3+1 tipindeki dairelerin hak sahipleri belirlendi. Yatay Mimariyle Yükselen Türkiye kapsamında TOKİ Konya Cihanbeyli 2+1 ve 3+1 kura çekilişi Noter huzurunda tamamlandı.

    TOKİ KONYA CİHANBEYLİ KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ!

    İşte kazanan bazı isimler:

    Selahattin Can

    MehmetÇam

    Mustafa Özteker

    Eray Bayar Erdal

    Banu Çiçek

    Yasemin Çimen

    Elie Gülhan

    Ayşe Türkmen

    Osman Taktak

    Özkan Mercan
        Adı Sevgi fragman
        Haberler Ekonomi TOKİ Konya Cihanbeyli 2+1 ve 3+1 kazanan isim listesi! TOKİ Konya Cihanbeyli kura sonuçları açıklandı! Kura sonucu sorgulama ekranı...
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