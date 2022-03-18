Tarihe geçen anlaşma: 2.1 milyar euro! İngiltere bu zamana kadarki en büyük altyapı finansmanını Türkiye'ye sağladı

İngiltere şimdiye kadar yapılan en büyük altyapı finansmanını Türkiye'ye sağlayacak. Birleşik Krallık Hükümeti ile Türkiye arasında varılan anlaşma çerçevesince 503 kilometre uzunluğundaki Ankara-İzmir elektrikli hızlı tren hattının inşaatı için Türk Hükümeti'ne 2.1 milyar euro tutarında kredi verilmesi kabul edildi.