Tarihe geçen anlaşma: 2.1 milyar euro! İngiltere bu zamana kadarki en büyük altyapı finansmanını Türkiye'ye sağladı

İngiltere şimdiye kadar yapılan en büyük altyapı finansmanını Türkiye'ye sağlayacak. Birleşik Krallık Hükümeti ile Türkiye arasında varılan anlaşma çerçevesince 503 kilometre uzunluğundaki Ankara-İzmir elektrikli hızlı tren hattının inşaatı için Türk Hükümeti'ne 2.1 milyar euro tutarında kredi verilmesi kabul edildi.
Birleşik Krallık Hükümeti'nin Türkiye'ye verdiği bu destek, Londra'da gerçekleştirilen Birleşik Krallık-Türkiye Yeşil Finansman Konferansı'nda Birleşik Krallık Uluslararası Ticaret Bakanı Anne-Marie Trevelyan ile Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati tarafından açıklandı.
Birleşik Krallık resmi İhracat Kredi Kuruluşu'nun (UKEF) bugüne kadar gerçekleştirdiği bu en yüksek değerli sürdürülebilir altyapı finansmanı anlaşması, Türkiye'de düşük karbon salınımlı seyahat için yeni bir elektrikli hızlı tren hattının finanse edilmesine katkı sağlayacak.