19 Mart benzin ve mazota zam mı gelecek? 🚘1 LT mazot kaç TL oldu? Opet, Shell, BP benzin motorin güncel akaryakıt fiyatları!

Güncel akaryakıt fiyatları yakından takip ediliyor. Brent petrol fiyatlarında yaşanan gelişmeler benzin ve motorine doğrudan etki ediyor. Son günlerde peş peşe akaryakıt fiyatlarına indirim haberleri gelmişti. Sektör kaynaklarına göre, mazota bu geceden itibaren zam beklendiği söylendi. Vatandaşlar Opet, Shell, BP benzin motorin litresi ne kadar, kaç TL oldu? sorularına yanıt arıyor. İşte güncel Benzin- Mazot (motorin)- LPG yakıt zammı hakkında detaylar...
ZAM MI GELİYOR?
Bazı haber kaynaklarına ve sektör temsilcilerine göre, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorine 1 lira 96 kuruş zam geleceği ileri sürüldü. Açıklama geldiğinde haberimizde yer alacaktır.
İNDİRİM SONRASI FİYATLAR NE OLDU?
İndirim öncesinde motorinin litre fiyatı İstanbul'da 19.72 TL'ye, Ankara ve İzmir'de 19.81 TL, benzin litre fiyatı ise İstanbul'da 18.72 TL'ye, İzmir ve Ankara'da 18.82 TL idi. Son yapılan indirimle birlikte motorinin litresi İstanbul'da 18,67, Ankara ve İzmir'de 18,77 lira oldu. Benzin fiyatı ise İstanbul'da 18,01, Ankara'da 18,02 ve İzmir'de 18,21 oldu.