19 Mart benzin ve mazota zam mı gelecek? 🚘1 LT mazot kaç TL oldu? Opet, Shell, BP benzin motorin güncel akaryakıt fiyatları!

Çin'deki Kovid-19 vaka sayısı, talep endişelerini artırıyor

Dünyanın ikinci en büyük petrol tüketicisi Çin'de günlük Kovid-19 vaka sayısının 2020'nin başında, salgının en yoğun hissedildiği günlerdeki seviyelerde seyretmesi de piyasalarda talep endişelerini artırarak fiyatları baskılamayı sürdürüyor.

Salgınla daha etkin mücadele edebilmek için teşhis, tedavi ve karantina yönergelerinde değişikliğe giden ülke, hızlı tanı için antijen testlerinin kullanımının yanı sıra daha önce kullanımına onay verilen Pfizer'in geliştirdiği Kovid-19 ilacı ile Çinli biyo-teknoloji şirketi Brii Biosciences tarafından geliştirilen "moloklonal antikor terapisinin" tedavi amaçlı kullanımını onayladı.

Brent petrolde teknik olarak 110,43 ile 113,27 dolar aralığının direnç, 107,59 ile 104,75 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.