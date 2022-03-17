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    Ticaret Bakanlığı tüketicilerin sorunlarına çözüm yollarını anlattı

    Ticaret Bakanlığı, tüketicilerin sorunlarına çözüm yollarını anlattı. Ön ödemeli konuta kapora ödenir mi? Paket tur devredilir mi? Abonelık sözleşmesının feshine ücret istenir mi? İşte cevapları...

    Cüzdanı koruyun

    Ticaret Bakanlığı'na bağlı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü, tüketicilerin sık sık uyuşmazlık yaşadığı sorunlara ilişkin bir kitapçık hazırladı, çözümleri anlattı.



    Satın aldığım paket tura katılamayacağım. Bir arkadaşıma devredebilir miyim?
    Evet, devredebilirsiniz. Ancak bu durumu turun başlamasından en az 7 gün önce yazılı olarak bildirmelisiniz.


    Ön ödemeli konut satışlarında satıcı, sözleşme imzalanmadan önce tüketiciden ödeme veya kapora isteyebilir mi?
    Hayır, isteyemez. Satıcı, geçerli bir sözleşme yapılmış olmadıkça tüketiciden herhangi bir isim altında ödeme yapmasını veya tüketiciyi borç altına sokan herhangi bir belge vermesini isteyemez.



        Sıfır otomobil yerine bana hasarlı araç satılmış, ne yapabilirim?
        Ayıplı maldan sorumluluk, ayıp daha sonra ortaya çıkmış olsa bile malın tüketiciye teslim tarihinden itibaren 2 yıllık zaman aşımına tabidir. Ancak ayıp, ağır kusur ya da hileyle gizlenmişse zaman aşımı hükümleri uygulanmaz. Bu doğrultuda, kanun ile belirlenmiş ayıplı mala ilişkin seçimlik haklardan faydalanılabilir.



        Taahhütlü internet abonelik sözleşmem varken taşındım. Yeni adresimde aynı hızda internetten faydalanamıyorum. Aboneliğimi sonlandırsam herhangi bir bedel ödemek zorunda kalır mıyım?
        Hayır, herhangi bir bedel ödemeden taahhütlü aboneliğinizi sonlandırabilirsiniz.



        İnternet abonelik sözleşmemi süresinden önce feshedersem cezai bedel öder miyim?
        Evet, taahhütlü aboneliklerde tüketicinin süresinden önce taahhütlü aboneliğini sonlandırması halinde, sağlayıcı firma yalnızca tüketicinin taahhüdüne son verdiği tarihe kadar tüketiciye sağlanan indirim, cihaz veya diğer faydaların bedellerinin tahsil edilmemiş kısmının toplamını talep edebilir.
        Evet, taahhütlü aboneliklerde tüketicinin süresinden önce taahhütlü aboneliğini sonlandırması halinde, sağlayıcı firma yalnızca tüketicinin taahhüdüne son verdiği tarihe kadar tüketiciye sağlanan indirim, cihaz veya diğer faydaların bedellerinin tahsil edilmemiş kısmının toplamını talep edebilir.
        Sözleşme tarihini kendi el yazınızla atınız ve mutlaka sözleşmenin bir örneğini alınız. İndirim olduğu gerekçesiyle sözleşmeye geriye dönük tarih atma teklifini kesinlikle kabul etmeyiniz. Bu sizin cayma hakkınızı ortadan kaldırmak için yapılan bir uygulamadır.



            ALIŞVERİŞTE DİKKAT EDİN
            Mesafeli sözleşmelerde cayma hakkı hangi hallerde kullanılamaz?
            Fiyatı piyasadaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve satıcının kontrolünde olmayan altın, mücevherat gibi mallar, çocuğunuzun resminin baskı yapıldığı tişört gibi özel istek doğrultusunda hazırlanan mallar, çiçek, yaş pasta gibi çabuk bozulabilen mallar, iç çamaşırı, küpe gibi iadesi sağlık açısından uygun olmayanlar mallar (ambalajının açılmış olması kaydıyla). Malın tesliminden sonra ambalajının açılmış olması kaydıyla CD, DVD gibi dijital içerikli mallar ile bilgisayar sarf malzemeleri. Uzaktan eğitim gibi elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler, indirdiğiniz müzik, film, programlar gibi anında teslim edilen gayri maddi mallara ilişkin sözleşmeler.

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            Haberler Ekonomi Ticaret Bakanlığı tüketicilerin sorunlarına çözüm yollarını anlattı
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