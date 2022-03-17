Ticaret Bakanlığı tüketicilerin sorunlarına çözüm yollarını anlattı

Ticaret Bakanlığı'na bağlı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü, tüketicilerin sık sık uyuşmazlık yaşadığı sorunlara ilişkin bir kitapçık hazırladı, çözümleri anlattı.
Satın aldığım paket tura katılamayacağım. Bir arkadaşıma devredebilir miyim?
Evet, devredebilirsiniz. Ancak bu durumu turun başlamasından en az 7 gün önce yazılı olarak bildirmelisiniz.
Ön ödemeli konut satışlarında satıcı, sözleşme imzalanmadan önce tüketiciden ödeme veya kapora isteyebilir mi?
Hayır, isteyemez. Satıcı, geçerli bir sözleşme yapılmış olmadıkça tüketiciden herhangi bir isim altında ödeme yapmasını veya tüketiciyi borç altına sokan herhangi bir belge vermesini isteyemez.