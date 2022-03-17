Sağlık çalışanlarına yönelik düzenlemeler Meclis'e sunuldu! Sağlıkçıların maaşı artıyor

Sağlık çalışanlarına yönelik şiddeti önlemeye, özlük haklarını iyileştirmeye yönelik düzenlemeler içeren yasa teklifi dün TBMM'ye sunuldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlık çalışanlarının maaş ve ücret iyileştirmelerine ilişkin, "Yeterli olan, gerekli olan ne ise hepsi yapılacak" dedi. Sağlıkta şiddeti sona erdirecek düzenlemelerin en kısa sürede çıkacağını kaydeden Koca, şunları söyledi: "Düzenleme yasalaştığında sağlık çalışanlarımızın bu sorununun kökten çözüleceği görülecek. Bu tür sıkıntıların bir daha yaşanmamasını sağlayacak."
TURİZME NEVRUZ DOPİNGİ
Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Ülkay Atmaca, kış turizminin yanı sıra nevruz bayramı dolayısıyla Antalya turizminde bir hareketlilik yaşandığını belirtti. Nevruz bayramı nedeniyle İranlı misafirlerden yoğun talep aldıklarını söyleyen Atmaca, son 2 yıldır küresel salgın nedeniyle gelemeyen İranlı turistlerin, bu sezon Antalya'ya, Van'a ve bazı bölgelere gelmeye başladıklarını, İranlı turistlerden umutlu olduklarını kaydetti.
YATIRIMCILARA İFM DAVETİ
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Türkiye'nin yatırım yapılabilir ülkeler sırasında birinci sırada olduğunu ifade ederek, "Şimdi artık hedef Türkiye, hedef kâr maksimizasyonu" dedi. Fransa'da 31'incisi yapılan Uluslararası Gayrimenkul Fuarı (MIPIM) kapsamında Gayrimenkul Yatırımcıları Derneği'nin (GYODER) düzenlediği uluslararası yatırımcı kahvaltısına katılan Nebati, İstanbul Finans Merkezi'nin (İFM) yakında tamamlanacağını ifade ederek, dünyanın önemli bir finans merkezi haline geleceğini söyledi. Bakan Nebati, İFM'nin, Londra, Frankfurt, Zürih, Lüksemburg gibi merkezlere coğrafi yakınlığı ve yakın saat dilimi içinde bulunmasıyla önemli bir etkinliği ortaya koyacağını belirtti. Katılımcılara seslenen Nebati, "Şöyle bir İstanbul'u gelin görün. İstanbul görülmeden, orada yaşanmadan, Boğaz'da bir balık yemeden, Türk misafirperverliğini görmeden anlaşılmaz. Öyle anlatmakla olmaz" diye konuştu.