Sağlık çalışanlarına yönelik düzenlemeler Meclis'e sunuldu! Sağlıkçıların maaşı artıyor





YATIRIMCILARA İFM DAVETİ

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Türkiye'nin yatırım yapılabilir ülkeler sırasında birinci sırada olduğunu ifade ederek, "Şimdi artık hedef Türkiye, hedef kâr maksimizasyonu" dedi. Fransa'da 31'incisi yapılan Uluslararası Gayrimenkul Fuarı (MIPIM) kapsamında Gayrimenkul Yatırımcıları Derneği'nin (GYODER) düzenlediği uluslararası yatırımcı kahvaltısına katılan Nebati, İstanbul Finans Merkezi'nin (İFM) yakında tamamlanacağını ifade ederek, dünyanın önemli bir finans merkezi haline geleceğini söyledi. Bakan Nebati, İFM'nin, Londra, Frankfurt, Zürih, Lüksemburg gibi merkezlere coğrafi yakınlığı ve yakın saat dilimi içinde bulunmasıyla önemli bir etkinliği ortaya koyacağını belirtti. Katılımcılara seslenen Nebati, "Şöyle bir İstanbul'u gelin görün. İstanbul görülmeden, orada yaşanmadan, Boğaz'da bir balık yemeden, Türk misafirperverliğini görmeden anlaşılmaz. Öyle anlatmakla olmaz" diye konuştu.