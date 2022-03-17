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    Sağlık çalışanlarına yönelik düzenlemeler Meclis'e sunuldu! Sağlıkçıların maaşı artıyor

    Sağlık çalışanlarına yönelik düzenlemeler içeren teklif Meclis’e sunuldu. İşte sizler için derlediğimiz 17 Mart tarihli TAKVİM gazetesi ekonomi haberleri...

    Sağlıkçıların maaşı artıyor

    Sağlık çalışanlarına yönelik şiddeti önlemeye, özlük haklarını iyileştirmeye yönelik düzenlemeler içeren yasa teklifi dün TBMM'ye sunuldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlık çalışanlarının maaş ve ücret iyileştirmelerine ilişkin, "Yeterli olan, gerekli olan ne ise hepsi yapılacak" dedi. Sağlıkta şiddeti sona erdirecek düzenlemelerin en kısa sürede çıkacağını kaydeden Koca, şunları söyledi: "Düzenleme yasalaştığında sağlık çalışanlarımızın bu sorununun kökten çözüleceği görülecek. Bu tür sıkıntıların bir daha yaşanmamasını sağlayacak."



    TURİZME NEVRUZ DOPİNGİ
    Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Ülkay Atmaca, kış turizminin yanı sıra nevruz bayramı dolayısıyla Antalya turizminde bir hareketlilik yaşandığını belirtti. Nevruz bayramı nedeniyle İranlı misafirlerden yoğun talep aldıklarını söyleyen Atmaca, son 2 yıldır küresel salgın nedeniyle gelemeyen İranlı turistlerin, bu sezon Antalya'ya, Van'a ve bazı bölgelere gelmeye başladıklarını, İranlı turistlerden umutlu olduklarını kaydetti.



    YATIRIMCILARA İFM DAVETİ
    Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Türkiye'nin yatırım yapılabilir ülkeler sırasında birinci sırada olduğunu ifade ederek, "Şimdi artık hedef Türkiye, hedef kâr maksimizasyonu" dedi. Fransa'da 31'incisi yapılan Uluslararası Gayrimenkul Fuarı (MIPIM) kapsamında Gayrimenkul Yatırımcıları Derneği'nin (GYODER) düzenlediği uluslararası yatırımcı kahvaltısına katılan Nebati, İstanbul Finans Merkezi'nin (İFM) yakında tamamlanacağını ifade ederek, dünyanın önemli bir finans merkezi haline geleceğini söyledi. Bakan Nebati, İFM'nin, Londra, Frankfurt, Zürih, Lüksemburg gibi merkezlere coğrafi yakınlığı ve yakın saat dilimi içinde bulunmasıyla önemli bir etkinliği ortaya koyacağını belirtti. Katılımcılara seslenen Nebati, "Şöyle bir İstanbul'u gelin görün. İstanbul görülmeden, orada yaşanmadan, Boğaz'da bir balık yemeden, Türk misafirperverliğini görmeden anlaşılmaz. Öyle anlatmakla olmaz" diye konuştu.



        TAVAN FİYAT GÜNDEME GELEBİLiR
        Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nda (EPDK) akaryakıtçılarla yapılan zirvede bayi ve dağıtıcılar uyarıldı. EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, petrol fiyatlarındaki düşüşe rağmen satış fiyatlarında makul olmayan kar artışları tespit etmeleri halinde tavan fiyat uygulamasının yeniden gündeme gelebileceğini söyledi. Açıklamada, ayrıca "Kredi kartı ile tek çekimlerde ödenen meblağ ile nakit ödenen meblağ farklı olamaz" denildi.

        FED FAİZİ 25 PUAN ARTIRDI
        ABD Merkez Bankası (Fed), 2018'den bu yana ilk kez faiz artırımına giderek politika faizini 25 baz puan artışla yüzde 0,25-0,50 aralığına yükseltti. Kararın 1'e karşı 8 oyla alındığı, Fed Başkanı James Bullard'ın 50 baz puan artırılması yönünde oy kullandığı öğrenildi. ABD'de enflasyon şubatta yıllık yüzde 7,9 ile 1982'den beri en yüksek seviyeye ulaşmıştı.

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        Haberler Ekonomi Sağlık çalışanlarına yönelik düzenlemeler Meclis'e sunuldu! Sağlıkçıların maaşı artıyor
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