Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 17.03.2022 13:59
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 17.03.2022 14:03
    ABONE OL

    KARAR AÇIKLANDI! Merkez Bankası politika faizi kararı ne oldu? TCMB PPK faiz kararı sabit olunca dolara ne olur? Faizler düştü mü?

    Piyasalar iki kritik kararı yakından takip ediyor. Önce FED faiz kararı açıklandı. Şimdi de Merkez Bankası faiz kararı bekleniyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ocak ve şubat ayında politika faizinde değişikliğe gitmeyerek politika faizini yüzde 14'te tutmuştu. Para Politikası Kurulu (PPK) Mart ayında yeni bir toplantı gerçekleştirecek. Peki TCMB PPK faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Merkez Bankası politika faizi beklentisi ne? Faizler düşecek mi?

    TCMB PPK faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

    ABD Merkez Bankası (FED) faiz kararını açıkladı. 2018'den bu yana ilk kez faiz artırımına giden FED politika faizini 25 baz puan artışla yüzde 0,25-0,50 aralığına çıkarttı. Gözler bu kez Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası PPK faiz kararında. Peki Merkez Bankası faiz kararı ne olur? TCMB PPK faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Merkez Bankası politika faizi beklentisi ne? Faizler düşecek mi? İşte Mart ayı PPK toplantısı tarihi ve faiz kararı tahmini...

    TCMB PPK FAİZ KARARI NE OLDU?

    17 Mart 2022 Tarihli PPK Kararı: 1 hafta vadeli repo ihale faiz oranı sabit tutuldu.

    İŞTE SON TOPLANTININ ARDINDAN YAPILAN AÇIKLAMA

    "Salgında varyantlar ve artan jeopolitik riskler, küresel iktisadi faaliyet üzerindeki aşağı yönlü riskleri canlı tutmakta ve belirsizliklerin artmasına yol açmaktadır. Küresel talepteki toparlanma, emtia fiyatlarındaki yüksek seyir, enerji başta olmak üzere bazı sektörlerdeki arz kısıtları ve taşımacılık maliyetlerindeki yüksek seviye uluslararası ölçekte üretici ve tüketici fiyatlarının artmasına yol açmaktadır. Yüksek küresel enflasyonun, enflasyon beklentileri ve uluslararası finansal Piyasalar üzerindeki etkileri yakından izlenmektedir. Bununla birlikte, gelişmiş ülke merkez bankaları artan enerji fiyatları ve arz-talep uyumsuzluğuna bağlı olarak enflasyonda görülen yükselişin beklenenden uzun sürebileceğini değerlendirmektedir. Bu çerçevede, iktisadi faaliyet, işgücü piyasası ve enflasyon beklentilerinde ülkeler arasında farklılaşan görünüme bağlı olarak gelişmiş ülke merkez bankalarının para politikası iletişimlerinde ayrışma gözlenmekle birlikte, merkez bankaları destekleyici parasal duruşlarını halen sürdürmekte, varlık alım programlarına devam etmektedir.

    Kapasite kullanım seviyeleri ve diğer öncü göstergeler yurt içinde iktisadi faaliyetin, dış talebin de olumlu etkisiyle güçlü seyrettiğine işaret etmektedir. Büyümenin kompozisyonunda sürdürülebilir bileşenlerin payı artarken, cari işlemler dengesinin 2022 yılında fazla vermesi öngörülmektedir. Cari işlemler dengesindeki iyileşme eğiliminin güçlenerek devam etmesi, fiyat istikrarı için önem arz etmektedir. Kurul, bu hedefe ulaşmak için uzun vadeli Türk lirası yatırım kredilerinin önemli bir rol oynayacağını değerlendirmektedir.

        Enflasyonda yakın dönemde gözlenen yükselişte; ekonomik temellerden uzak fiyatlama oluşumları, küresel enerji, gıda ve tarımsal emtia fiyatlarındaki artışlar ile tedarik süreçlerindeki aksaklıklar gibi arz yönlü unsurlar ve talep gelişmeleri etkili olmaktadır. Kurul, sürdürülebilir fiyat istikrarı ve finansal istikrarın tesisi için atılan ve kararlılıkla sürdürülmekte olan adımlar ile birlikte, enflasyonda baz etkilerinin de ortadan kalkmasıyla dezenflasyonist sürecin başlayacağını öngörmektedir. Bu çerçevede Kurul, politika faizinin sabit tutulmasına karar vermiştir. Alınmış olan kararların birikimli etkileri yakından takip edilmekte ve bu dönemde fiyat istikrarının sürdürülebilir bir zeminde yeniden şekillenmesi amacıyla TCMB'nin tüm politika araçlarında kalıcı liralaşmayı teşvik eden geniş kapsamlı bir politika çerçevesi gözden geçirme süreci yürütülmektedir.

        TCMB, fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda enflasyonda kalıcı düşüşe işaret eden güçlü göstergeler oluşana ve orta vadeli yüzde 5 hedefine ulaşıncaya kadar elindeki tüm araçları liralaşma stratejisi çerçevesinde kararlılıkla kullanmaya devam edecektir. Fiyatlar genel düzeyinde sağlanacak istikrar, ülke risk primlerindeki düşüş, ters para ikamesinin ve Döviz rezervlerindeki artış eğiliminin sürmesi ve finansman maliyetlerinin kalıcı olarak gerilemesi yoluyla makroekonomik istikrarı ve finansal istikrarı olumlu etkileyecektir. Böylelikle, yatırım, üretim ve istihdam artışının sağlıklı ve sürdürülebilir bir şekilde devamı için uygun zemin oluşacaktır. Kurul, kararlarını şeffaf, öngörülebilir ve veri odaklı bir çerçevede almaya devam edecektir."

        BEKLENTİ ANKETİ AÇIKLANDI!

        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına ilişkin AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistlerin tamamı, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının (politika faizi) yüzde 14'te sabit bırakılacağını tahmin ediyor.

        AA Finans'ın 17 Mart Perşembe günü gerçekleştirilecek PPK toplantısına yönelik piyasa beklenti anketi, 18 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

        Anket sonuçlarına göre, ekonomistlerin tamamı politika faizinin yüzde 14'te sabit bırakılacağını öngörüyor.

        Geçen ay gerçekleştirilen PPK toplantısında politika faizi değiştirilmeyerek yüzde 14'te sabit bırakılmıştı.

        Ekonomistlerin yıl sonu politika faiz oranına ilişkin beklentilerinin medyanı da yüzde 14 oldu.

        2022 MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI TOPLANTI TARİHLERİ TAKVİMİ

        17 Mart 2022
        14 Nisan 2022
        26 Mayıs 2022
        23 Haziran 2022
        21 Temmuz 2022
        18 Ağustos 2022
        22 Eylül 2022
        20 Ekim 2022
        24 Kasım 2022
        22 Aralık 2022
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        CHP’li belediyede ulaşıma her ay zam gelecek
        Haberler Ekonomi KARAR AÇIKLANDI! Merkez Bankası politika faizi kararı ne oldu? TCMB PPK faiz kararı sabit olunca dolara ne olur? Faizler düştü mü?
            SON DAKİKA