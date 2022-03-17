Fahiş kira fiyatlarına vatandaşlardan şikayet yağdı! Rayiç bedel süresinin 5 yıldan 8 yıla çıkması talep ediliyor

Son dönemde yaşanan kiralık ev sıkıntısı fırsatçılığı beraberinde getirirken, ev sahipleri kiracılarına 'ya fiyatı artır ya da evden çık' baskısı yapıyor. Yüksek kira baskısıyla karşılaşan kiracılar; CİMER, Maliye, Ticaret Bakanlığı'na şikayet yağdırdı. Konu Meclis'e de taşındı. Ticaret Bakanı Mehmet Muş, İstanbul'da yüzde 200'ü geçen kira artışlarını değerlendirirken, "Üretici, tedarikçi, perakende işletmelerce bir mal veya hizmetin satış fiyatında fahiş artış yapılamaz. Kira sözleşmeleri ve ücretlerinin belirlenmesi Borçlar Kanunu ile hüküm altına alınmıştır" diye konuştu. Tüketici Hakları Derneği Başkanı Turhan Çakar da kirasını düzenli ödeyen, enflasyon oranında artıran kiracıların sözleşme süresinden önce evden çıkartılmasının mümkün olmadığını belirterek, "Ev sahiplerinin bunun aksine talepleri olması durumunda şikayette bulunulmalı" dedi. Sektör temsilcileri de geçici olarak zam sınırlaması, tavan getirilmesini önerdi. Ayrıca, 5 yılı dolan kiracılardan rayiç bedel isteme süresinin 8 yıla çıkarılması da talepler arasında yer alıyor.
KİRAYA YENİ DÜZEN
● Sözleşme bitmeden kiracı çıkartılamayacak.
● Fırsatçılığa karşı tavan kira gelebilir.
● Rayiç bedel süresi 5'ten 8 yıla çıkabilir.
KANUN NE DİYOR?
● Kira sözleşmesini Borçlar Kanunu belirliyor.
● Kira artışı yıllık ortlama TÜFE'yi geçemiyor.
● Sözleşmede bedel hariç kiracı aleyhine değişiklik yapılamıyor.
● Kiracı, 15 gün önce bildirimde bulanmazsa sözleşme devam ediyor.
● Yenilenmeyen kontratlar 1 yıl geçerli.
● Kendi ve yakını için tahliye isteyen, noterden yazı göndermeli.