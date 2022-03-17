Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Fahiş kira fiyatlarına vatandaşlardan şikayet yağdı! Rayiç bedel süresinin 5 yıldan 8 yıla çıkması talep ediliyor

    Ev sahiplerinin fahiş kira talepleriyle karşılaşan vatandaşlardan şikayet yağdı. Artışlara fren getirilmesi beklenirken, rayiç bedel süresinin 5 yıldan 8 yıla çıkması da isteniyor.

    Hazal Ateş
    Fahiş kıra artışına fren

    Son dönemde yaşanan kiralık ev sıkıntısı fırsatçılığı beraberinde getirirken, ev sahipleri kiracılarına 'ya fiyatı artır ya da evden çık' baskısı yapıyor. Yüksek kira baskısıyla karşılaşan kiracılar; CİMER, Maliye, Ticaret Bakanlığı'na şikayet yağdırdı. Konu Meclis'e de taşındı. Ticaret Bakanı Mehmet Muş, İstanbul'da yüzde 200'ü geçen kira artışlarını değerlendirirken, "Üretici, tedarikçi, perakende işletmelerce bir mal veya hizmetin satış fiyatında fahiş artış yapılamaz. Kira sözleşmeleri ve ücretlerinin belirlenmesi Borçlar Kanunu ile hüküm altına alınmıştır" diye konuştu. Tüketici Hakları Derneği Başkanı Turhan Çakar da kirasını düzenli ödeyen, enflasyon oranında artıran kiracıların sözleşme süresinden önce evden çıkartılmasının mümkün olmadığını belirterek, "Ev sahiplerinin bunun aksine talepleri olması durumunda şikayette bulunulmalı" dedi. Sektör temsilcileri de geçici olarak zam sınırlaması, tavan getirilmesini önerdi. Ayrıca, 5 yılı dolan kiracılardan rayiç bedel isteme süresinin 8 yıla çıkarılması da talepler arasında yer alıyor.



    KİRAYA YENİ DÜZEN
    Sözleşme bitmeden kiracı çıkartılamayacak.
    Fırsatçılığa karşı tavan kira gelebilir.
    Rayiç bedel süresi 5'ten 8 yıla çıkabilir.



    KANUN NE DİYOR?
    Kira sözleşmesini Borçlar Kanunu belirliyor.
    Kira artışı yıllık ortlama TÜFE'yi geçemiyor.
    Sözleşmede bedel hariç kiracı aleyhine değişiklik yapılamıyor.
    Kiracı, 15 gün önce bildirimde bulanmazsa sözleşme devam ediyor.
    Yenilenmeyen kontratlar 1 yıl geçerli.
    Kendi ve yakını için tahliye isteyen, noterden yazı göndermeli.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Tarihi rivayet hayat buldu
    Haberler Ekonomi Fahiş kira fiyatlarına vatandaşlardan şikayet yağdı! Rayiç bedel süresinin 5 yıldan 8 yıla çıkması talep ediliyor
        SON DAKİKA