Fahiş kira fiyatlarına vatandaşlardan şikayet yağdı! Rayiç bedel süresinin 5 yıldan 8 yıla çıkması talep ediliyor

Son dönemde yaşanan kiralık ev sıkıntısı fırsatçılığı beraberinde getirirken, ev sahipleri kiracılarına 'ya fiyatı artır ya da evden çık' baskısı yapıyor. Yüksek kira baskısıyla karşılaşan kiracılar; CİMER, Maliye, Ticaret Bakanlığı'na şikayet yağdırdı. Konu Meclis'e de taşındı. Ticaret Bakanı Mehmet Muş, İstanbul'da yüzde 200'ü geçen kira artışlarını değerlendirirken, "Üretici, tedarikçi, perakende işletmelerce bir mal veya hizmetin satış fiyatında fahiş artış yapılamaz. Kira sözleşmeleri ve ücretlerinin belirlenmesi Borçlar Kanunu ile hüküm altına alınmıştır" diye konuştu. Tüketici Hakları Derneği Başkanı Turhan Çakar da kirasını düzenli ödeyen, enflasyon oranında artıran kiracıların sözleşme süresinden önce evden çıkartılmasının mümkün olmadığını belirterek, "Ev sahiplerinin bunun aksine talepleri olması durumunda şikayette bulunulmalı" dedi. Sektör temsilcileri de geçici olarak zam sınırlaması, tavan getirilmesini önerdi. Ayrıca, 5 yılı dolan kiracılardan rayiç bedel isteme süresinin 8 yıla çıkarılması da talepler arasında yer alıyor.