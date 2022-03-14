Son dakika Opet, PO, BP indirimi! 15 Mart İstanbul, Ankara Benzin akaryakıt fiyat listesi! ⛽BENZİN VE MOTORİNE İNDİRİM GELDİ Mİ, NE KADAR?

Güncel benzin ve mazot fiyatları yakından takip ediliyor. Akaryakıt fiyatlarına indirim gündeme geldi. Sürücüler son günlerde sıklıkla internet arama motolarında Benzine indirim geldi mi, gelecek mi? Akaryakıta indirim var mı, ne kadar? sorularının yanıtlarını araştırıyor. Brent petrol fiyatlarında yaşanan düşüş nedeniyle gözler benzin ve motorin fiyatlarına çevrildi. Brent petrol 127 dolardan 110 dolara kadar geriledi. Peki motorin, benzin ve LPG fiyatlarında son durum ne? İşte 14-15 Mart Ankara ve İstanbul Opet, PO, BP akaryakıt fiyatları...