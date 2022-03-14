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    • Ekonomi
    • 15.03.2022 09:33
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    • 15.03.2022 09:33
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    Son dakika Opet, PO, BP indirimi! 15 Mart İstanbul, Ankara Benzin akaryakıt fiyat listesi! ⛽BENZİN VE MOTORİNE İNDİRİM GELDİ Mİ, NE KADAR?

    Benzin ve motorin fiyatları düşecek! Bilindiği üzere geçtiğimiz hafta benzine gelen 7 kez zam gelmişti. 7. zam ise petrol fiyatlarındaki gerileme nedeniyle iptal edilmişti. Brent petrol fiyatları 17 dolardan 110 dolara kadar düştü. Dünya genelinde petrol fiyatlarındaki gerilemenin benzin ile motorin fiyatlarına da yansıması bekleniyor. Peki benzin ve motorine indirim geldi mi, ne kadar? Son dakika Opet, PO, BP İstanbul, Ankara Benzin güncel akaryakıt fiyat listesi...

    Son dakika Opet, PO, BP indirimi!

    Güncel benzin ve mazot fiyatları yakından takip ediliyor. Akaryakıt fiyatlarına indirim gündeme geldi. Sürücüler son günlerde sıklıkla internet arama motolarında Benzine indirim geldi mi, gelecek mi? Akaryakıta indirim var mı, ne kadar? sorularının yanıtlarını araştırıyor. Brent petrol fiyatlarında yaşanan düşüş nedeniyle gözler benzin ve motorin fiyatlarına çevrildi. Brent petrol 127 dolardan 110 dolara kadar geriledi. Peki motorin, benzin ve LPG fiyatlarında son durum ne? İşte 14-15 Mart Ankara ve İstanbul Opet, PO, BP akaryakıt fiyatları...

    BENZİN VE MOTORİNE İNDİRİM GELDİ Mİ, GELECEK Mİ?

    Benzin ve motorine bu gece yarısı indirim geleceği iddia ediliyor. Brent petrolün fiyatı 1133 dolardan 111.14 dolara kadar gerilerken, motorin ve benzine de indirim beklentisi doğdu.

    AKARYAKIT FİYATLARINA NE KADAR İNDİRİM YAPILACAK?

    MOTORİN

    İndirimin motorin fiyatında 2 lira 38 kuruş olarak gerçekleşeceği tahmin ediliyor.

    İndirimin ardından megakent İstanbul'da motorinin litre fiyatı 20 lira 53 kuruşa, Ankara ve İzmir'de 20 lira 63 kuruşa düşecek.

        BENZİN

        Benzinin litre fiyatının da 19 TL seviyelerine çekileceği ancak rakamın netleşmediği ifade edildi. Mart ayı başlarında İstanbul'da benzin fiyatı 17 TL'den satılıyordu.

        GÜNCEL BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

        Brent petrol fiyatlarındaki artış sonrası İstanbul'da benzin fiyatı 20,35 TL ve motorin fiyatı ise 22,80 TL'den satılıyor.
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        Haberler Ekonomi Son dakika Opet, PO, BP indirimi! 15 Mart İstanbul, Ankara Benzin akaryakıt fiyat listesi! ⛽BENZİN VE MOTORİNE İNDİRİM GELDİ Mİ, NE KADAR?
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