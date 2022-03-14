Rusya'dan çıkmaya hazırlanan 5 bin ABD'li firma Türkiye'ye mi geliyor? Türkiye bölgesel merkez olacak

Amerikan Şirketler Derneği (AmCham) Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Tankut Turnaoğlu, ABD Ticaret Odası Başkan Yardımcısı Myron Brilliant'ın bu hafta Türkiye'yi ziyaret edeceğini bildirdi.
Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının ardından ABD'li şirketlerin bu ülkedeki faaliyetlerini sonlandırdığına yönelik açıklamalar gelmeye devam ediyor.
KÜRESEL DEVLER BİRER BİRE ÇEKİLDİ
Ford, Boeing, General Motors, ExxonMobil, FedEx, Ford, Nike, Adidas, McDonald's, KFC, Starbucks, Coca-Cola, PepsiCo, Airbnb, Netflix, Visa, Mastercard, American Express, Apple, Levi's ve Walt Disney gibi çok sayıda ABD merkezli uluslararası şirketin Rusya'daki faaliyetlerini askıya aldığını açıklamasının ardından Goldman Sachs da Rusya'dan çıkacağını duyuran ilk ABD bankası olmuştu.
ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeffry Flake'nin Rusya'dan çıkmaya hazırlanan 5 bin ABD'li firmaya Türkiye'yi adres gösterdiğine yönelik haberlerin ardından bu ülkeden Türkiye'ye önemli bir ziyaret gerçekleşeceği açıklandı.
Amerikan Şirketler Derneği Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Turnaoğlu, yaptığı açıklamada, ABD Ticaret Odası Başkan Yardımcısı Brilliant'ın bu hafta Türkiye'yi ziyaret edeceğini bildirdi.