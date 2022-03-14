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    • Ekonomi
    • 14.03.2022 11:53
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    • 14.03.2022 12:02
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    Rusya'dan çıkmaya hazırlanan 5 bin ABD'li firma Türkiye'ye mi geliyor? Türkiye bölgesel merkez olacak

    Türkiye, küresel ticaretin merkezi olma yolunda adım adım ilerliyor. Ford, Boeing, General Motors, ExxonMobil, FedEx, Ford, Nike, Adidas, McDonald's, KFC, Starbucks, Coca-Cola, PepsiCo, Airbnb, Netflix, Visa, Mastercard, American Express, Apple, Levi's ve Walt Disney gibi çok sayıda ABD merkezli uluslararası şirketin Rusya'daki faaliyetlerini askıya aldığını açıklamasının ardından Goldman Sachs da Rusya'dan çıkacağını duyuran ilk ABD bankası olmuştu. Son dakika haberine göre ABD'nin Ankara Büyükelçisi Flake'nin Rusya'dan çıkmaya hazırlanan 5 bin ABD'li firmaya Türkiye'yi adres gösterdiğine yönelik haberlerin ardından Amerikan şirketleri temsilen ABD Ticaret Odası Başkan Yardımcısı Myron Brilliant bu hafta Türkiye'yi ziyaret edecek.

    Türkiye bölgesel merkez olacak

    Amerikan Şirketler Derneği (AmCham) Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Tankut Turnaoğlu, ABD Ticaret Odası Başkan Yardımcısı Myron Brilliant'ın bu hafta Türkiye'yi ziyaret edeceğini bildirdi.

    Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının ardından ABD'li şirketlerin bu ülkedeki faaliyetlerini sonlandırdığına yönelik açıklamalar gelmeye devam ediyor.


    KÜRESEL DEVLER BİRER BİRE ÇEKİLDİ
    Ford, Boeing, General Motors, ExxonMobil, FedEx, Ford, Nike, Adidas, McDonald's, KFC, Starbucks, Coca-Cola, PepsiCo, Airbnb, Netflix, Visa, Mastercard, American Express, Apple, Levi's ve Walt Disney gibi çok sayıda ABD merkezli uluslararası şirketin Rusya'daki faaliyetlerini askıya aldığını açıklamasının ardından Goldman Sachs da Rusya'dan çıkacağını duyuran ilk ABD bankası olmuştu.

    ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeffry Flake'nin Rusya'dan çıkmaya hazırlanan 5 bin ABD'li firmaya Türkiye'yi adres gösterdiğine yönelik haberlerin ardından bu ülkeden Türkiye'ye önemli bir ziyaret gerçekleşeceği açıklandı.

    Amerikan Şirketler Derneği Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Turnaoğlu, yaptığı açıklamada, ABD Ticaret Odası Başkan Yardımcısı Brilliant'ın bu hafta Türkiye'yi ziyaret edeceğini bildirdi.

        ŞİRKETLERİ TEMSİLEN GELİYOR
        Tankut Turnaoğlu, Myron Brilliant ile bölgesel gelişmeler ışığında Türkiye-ABD ekonomik ilişkilerini değerlendireceklerini söyledi.



        Turnaoğlu, "Türkiye'de yaklaşık 50 milyar dolarlık yatırımı bulunan 110 ABD merkezli şirketi temsil eden AmCham Türkiye olarak Türkiye'yi bölgesel merkez yapmaya yönelik çalışmalarımızı sürdürüyoruz." dedi.

        ABD Ticaret Odası Başkan Yardımcısı Brilliant'ın ABD'li şirketleri temsilen Türkiye'de olacağı, iş dünyası ile toplantılarda karşılıklı ticari ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesinin ele alınacağı ve Rusya-Ukrayna bölgesel gelişmeleri sonrası Türkiye-ABD ekonomik ilişkilerindeki fırsatların değerlendirileceği öğrenildi.

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        Haberler Ekonomi Rusya'dan çıkmaya hazırlanan 5 bin ABD'li firma Türkiye'ye mi geliyor? Türkiye bölgesel merkez olacak
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