Rusya'dan çıkmaya hazırlanan 5 bin ABD'li firma Türkiye'ye mi geliyor? Türkiye bölgesel merkez olacak



KÜRESEL DEVLER BİRER BİRE ÇEKİLDİ

Ford, Boeing, General Motors, ExxonMobil, FedEx, Ford, Nike, Adidas, McDonald's, KFC, Starbucks, Coca-Cola, PepsiCo, Airbnb, Netflix, Visa, Mastercard, American Express, Apple, Levi's ve Walt Disney gibi çok sayıda ABD merkezli uluslararası şirketin Rusya'daki faaliyetlerini askıya aldığını açıklamasının ardından Goldman Sachs da Rusya'dan çıkacağını duyuran ilk ABD bankası olmuştu.