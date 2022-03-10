Merakla ve heyecanla beklenen ABD enflasyon verileri açıklandı ve vatandaşlar tarafından detaylar hemen araştırma konusu oldu. Altın yatırımcıları ve döviz piyasasını yakından takip edenlerin gözü kulağı gelecek bu habere çevrilmişti. ABD enflasyon verileri son 40 yılın en yüksek seviyesini gördü. İşte 2022 Şubat ayı ABD enflasyon rakamları haberimizde yer alıyor.
2022 ŞUBAT AYI ABD ENFLASYON VERİLERİ AÇIKLANDI!
ABD'de tüketici fiyat endeksi şubat ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 7,9 arttı. Beklentiler yıllık artışın yüzde 7.8 olacağı yönündeydi. Ocak ayında yıllık Enflasyon yüzde 7,5 olarak kaydedilmişti.
Tüketici fiyat endeksindeki aylık artış ise yüzde 0.8 oldu. ABD'de gıda ve enerji hariç tüketici fiyatları aylık bazda yüzde 0,5, yıllık yüzde 6,4 yükseldi.
OCAK AYI ABD ENFLASYON VERİLERİ
ABD'de Enflasyon 1 yıl içinde yüzde 7.5 yükselerek son 40 yılın en yüksek seviyesine çıktı.
ABD Çalışma İstatistikleri Bürosu, ülkedeki enflasyonun 2022 Ocak ayında son 40 yılın en yüksek seviyesine çıktığını ve fiyatların 1 yıl öncesine göre yüzde 7.5 arttığını açıkladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) oranlarına göre, ülkedeki enflasyonda 1982'den bu yana görülen en yüksek artış yaşandı.
TÜFE'nin, Ocak ayındaki artışının Aralık ayındaki tahminlere göre yüzde 0.6 daha fazla olduğunun kaydedildiği açıklamada, enflasyon oranını en fazla arttıran faktörler arasında gıda, elektrik ve barınma sektörlerindeki fiyat artışlarının yer aldığı belirtildi. TÜFE'ye göre, gıda endeksinin Aralık ayındaki yüzde 0.5'lik artışın ardından Ocak ayında yüzde 0.9 arttığı, enerji endeksinin ise Ocak ayında yüzde 0.9 arttığı belirtildi.