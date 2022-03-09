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    • Ekonomi
    • 09.03.2022 11:35
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    • 09.03.2022 11:35
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    Rus rublesinde kan kaybı devam ediyor! Yaptırımlar sonrası çakıldı

    Son dakika haberi... Ukrayna'ya açtığı savaş sonrası ekonomik yaptırımlarla karşı karşıya kalan Rusya'da rublenin değer kaybı sürüyor. Ülkede 9 Mart - 9 Eylül tarihleri arasında yabancı para cinsinden satışlar askıya alınırken, dolar/ruble paritesi yüzde 12,36 artışla 117,35 seviyesine yükseldi.

    Rublede kan kaybı devam ediyor! Çakıldı

    Rus rublesi, ekonomik yaptırımların etkisiyle değer kaybetmeye devam ediyor.

    Moskova Borsası verilerine göre, dolar/ruble paritesi yüzde 12,36 artışla 117,35 seviyesine, avro/ruble paritesi de yüzde 8 yükselişle 127,42'ye çıktı.

    Rusya-Ukrayna Savaşı nedeniyle Batılı ülkeler Rusya'ya yönelik ekonomik yaptırımlarını genişletirken, yaptırımlara karşılık Rusya'da da yeni önlemler alınıyor.

    Rusya Merkez Bankası, yabancı para cinsinden satışları 9 Mart ila 9 Eylül tarihleri arasında askıya aldığını açıkladı.

    Bankanın açıklamasında, döviz cinsinden mevduat sahiplerinin para çekme limitlerinin maksimum 10 bin ABD doları olacak şekilde yeniden düzenlendiği, mevduat sahiplerinin bunun üstündeki rakamları sadece Rus rublesi olarak çekebileceği bildirildi.

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    Haberler Ekonomi Rus rublesinde kan kaybı devam ediyor! Yaptırımlar sonrası çakıldı
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