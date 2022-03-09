İşverenler kötü niyet tazminatı kapsamında çalışanlara 3 kat ödeme yapıyor

Ülkemizde çalışanları koruyan pek çok düzenleme mevcut. İşten çıkartılanlara kıdem ve ihbar tazminatı ödenirken, 30'dan fazla kişinin olduğu işyerinde çalışanlar yargıya başvurursa 8 brüt maaşa kadar işe geri dönüş tazminatı kazanabiliyor.
ÇALIŞANLAR DİKKAT!
30 kişiden az personeli olan şirketlerin çalışanlarının ise farklı bir güvencesi bulunuyor. Bu çalışanlar işe geri dönüş davası açamıyor ancak 'kötü niyet tazminatı' ile alacakları parayı 3'e katlayabiliyor. İhbar tazminatının 3 katı ödeniyor. Kötü niyet tazminatı, fesih hakkını kullanırken işverenin yaptığı hatalarla ortaya çıkıyor. Birçok çalışan, bundan habersiz olduğu için bu tazminatı kaçırıyor. Burada çalışanın işten çıkartılırken haksızlığa uğramasına bakılıyor. Örneğin; bir işçi sadece evlendiği için ya da hamile kaldığı için işten atılmışsa, devreye kötü niyet tazminatı giriyor. Yine ırk, cinsiyet ayrımı, sendika üyeliği, hakkını arama gibi konularda da kötü niyet tazminatına hükmediliyor. Ayrımcılık yapıldığında, ayrımcılık tazminatı da devreye girebiliyor. Çünkü işverenin eşit davranma yükümlülüğü bulunuyor.
ELEKTRİK ŞİRKETLERİNE İNCELEME
Gelir İdaresi Başkanlığı, son dönemde yüksek faturalar nedeniyle gündemden düşmeyen, Elektrik Enerji Fonu'nu devlete ödemeyen elektrik şirketlerini incelemeye aldı. Araştırma, geliştirme gibi faaliyetlere destek için aktif enerji bedeli üzerinden yüzde 1 olarak kesilen fon bedelini ödemeyen şirketler Vergi Denetim Kurulu tarafından mercek altına alındı. Sayıştay, 30'u aşkın şirketin hiç ödeme yapmadığını, bazılarının da eksik, gecikmeli ödediğini belirledi. Hazal ATEŞ
EVDE VAR VURGUN
Konut dolandırıcıları sınır tanımıyor. Sahte emlak ofisi bile kuranlar bile bulunuyor. Ankara'da sahte emlak ofisleri açarak ev satma vaadiyle vatandaşları zarara uğratan bir suç örgütü çökertildi. Şüphelilerin, ev satma vaadinde bulundukları vatandaşları devir işlemleri için gittikleri tapu müdürlüklerinde beraber hareket ettikleri memurlar aracılığıyla oyalayarak satış işlemlerini yapmadıkları, vatandaşlara paralarını geri vermedikleri ve paralarını geri almak isteyenleri de emlak ofislerinde zorla alıkoyarak darp ve tehdit ettikleri ortaya çıkarıldı. 41 şüpheli hakkında 4 ay süren teknik ve fiziki takip sonucunda 29 kişinin yaklaşık 3 milyon lira zarara uğratıldığı belirlendi. 37 şüpheli gözaltına alındı.