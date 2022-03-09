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    İşverenler kötü niyet tazminatı kapsamında çalışanlara 3 kat ödeme yapıyor

    Yasalar, çalışanları, kötü niyetli uygulamalara karşı koruyor. İşverenler, kötü niyet tazminatı kapsamında ihbar tazminatının 3 katı ödeme yapıyor... İşte sizler için derlediğimiz 9 Mart tarihli TAKVİM gazetesi ekonomi haberleri...

    Kötü niyete 3 kat tazminat

    Ülkemizde çalışanları koruyan pek çok düzenleme mevcut. İşten çıkartılanlara kıdem ve ihbar tazminatı ödenirken, 30'dan fazla kişinin olduğu işyerinde çalışanlar yargıya başvurursa 8 brüt maaşa kadar işe geri dönüş tazminatı kazanabiliyor.

    ÇALIŞANLAR DİKKAT!
    30 kişiden az personeli olan şirketlerin çalışanlarının ise farklı bir güvencesi bulunuyor. Bu çalışanlar işe geri dönüş davası açamıyor ancak 'kötü niyet tazminatı' ile alacakları parayı 3'e katlayabiliyor. İhbar tazminatının 3 katı ödeniyor. Kötü niyet tazminatı, fesih hakkını kullanırken işverenin yaptığı hatalarla ortaya çıkıyor. Birçok çalışan, bundan habersiz olduğu için bu tazminatı kaçırıyor. Burada çalışanın işten çıkartılırken haksızlığa uğramasına bakılıyor. Örneğin; bir işçi sadece evlendiği için ya da hamile kaldığı için işten atılmışsa, devreye kötü niyet tazminatı giriyor. Yine ırk, cinsiyet ayrımı, sendika üyeliği, hakkını arama gibi konularda da kötü niyet tazminatına hükmediliyor. Ayrımcılık yapıldığında, ayrımcılık tazminatı da devreye girebiliyor. Çünkü işverenin eşit davranma yükümlülüğü bulunuyor.



    ELEKTRİK ŞİRKETLERİNE İNCELEME
    Gelir İdaresi Başkanlığı, son dönemde yüksek faturalar nedeniyle gündemden düşmeyen, Elektrik Enerji Fonu'nu devlete ödemeyen elektrik şirketlerini incelemeye aldı. Araştırma, geliştirme gibi faaliyetlere destek için aktif enerji bedeli üzerinden yüzde 1 olarak kesilen fon bedelini ödemeyen şirketler Vergi Denetim Kurulu tarafından mercek altına alındı. Sayıştay, 30'u aşkın şirketin hiç ödeme yapmadığını, bazılarının da eksik, gecikmeli ödediğini belirledi. Hazal ATEŞ



    EVDE VAR VURGUN
    Konut dolandırıcıları sınır tanımıyor. Sahte emlak ofisi bile kuranlar bile bulunuyor. Ankara'da sahte emlak ofisleri açarak ev satma vaadiyle vatandaşları zarara uğratan bir suç örgütü çökertildi. Şüphelilerin, ev satma vaadinde bulundukları vatandaşları devir işlemleri için gittikleri tapu müdürlüklerinde beraber hareket ettikleri memurlar aracılığıyla oyalayarak satış işlemlerini yapmadıkları, vatandaşlara paralarını geri vermedikleri ve paralarını geri almak isteyenleri de emlak ofislerinde zorla alıkoyarak darp ve tehdit ettikleri ortaya çıkarıldı. 41 şüpheli hakkında 4 ay süren teknik ve fiziki takip sonucunda 29 kişinin yaklaşık 3 milyon lira zarara uğratıldığı belirlendi. 37 şüpheli gözaltına alındı.



        AYÇİÇEK EKENE % 75 HİBE
        Atıl arazilerde ayçiçeği, kanola, soya ve aspir gibi yağlı tohumlu bitki, hububat ve baklagil üretiminin geliştirilmesi, kurutma veya işleme tesisleri kurulması, sağlanan hibelerle desteklenecek. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre; hibe ödemeleri, boş bırakılan, atıl durumda bulunan veya nadasa bırakılan arazileri, uygun münavebe planı ve ekim yöntemleri kullanmak suretiyle tarımsal üretime kazandırmak, iklim değişikliğini dikkate alarak uygun çeşitlerle hububat, baklagil ve yağlı tohumlu bitkilerin üretimini geliştirmek için yapılacak. Yatırım konularına göre hibe oranları, proje toplam bedelinin azami yüzde 75'i olarak uygulanacak. Hibe ödemelerinden gerçek ve tüzel kişiler yararlanacak.

        YENİLİKÇİ ÜRÜN HAMLESİ
        Polisan Holding, kimya, liman, gayrimenkul iştirakler ve Polisan Kansai Boya'nın da dahil olduğu kombine gelirlerde 2021 yılını 3.5 milyar lira ile kapattı. CEO Mehmet Hacıkamiloğlu, "Polisan Kansai Boya Ar-Ge merkezimizde inovasyona odaklandık. Yurt dışı pazarlara yönelik ürünler geliştirerek ihracat gelirlerimizi artırdık. Buradaki duruşumuzu yeni çok fonksiyonlu ürün gamımız ile büyüterek devam ettireceğiz" dedi.

        İNOVASYONA YATIRIM
        2021 mali yılında Henkel, 2020'ye kıyasla yüzde 7.8 organik satış büyümesi kaydederek, yaklaşık 20.1 milyar euro değerinde organik satışa ulaştı. Profesyonel iş birimi portföyünü, Şubat ayı başında Asya-Pasifik bölgesinde Shiseido markasının profesyonel iş birimini satın alarak daha da güçlendiren Henkel, 130 milyon euro değerinde bir yatırım gerçekleştirerek Düsseldorf'ta yapıştırıcı teknolojileri için yeni global inovasyon merkezini açtı.

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        Market rafında olmayan yağ depodan çıktı
        Haberler Ekonomi İşverenler kötü niyet tazminatı kapsamında çalışanlara 3 kat ödeme yapıyor
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