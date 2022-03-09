Denetimlerle fırsatçılara ceza yağdı! Stokçuya 3 yıl hapis

Dünyada yaşanan ekonomik kriz, pandemi ve konjonktürel gelişmeleri fırsat bilerek vurgun yapan stokçularla ilgili yeni cezai düzenleme tamamlandı. Türk Ceza Kanunu'nun 240'ıncı maddesindeki "Belli bir mal veya hizmeti satmaktan kaçınarak kamu için acil bir ihtiyacın ortaya çıkmasına neden olan kişi, 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır" maddesindeki cezalar "1 yıldan 3 yıla kadar hapis" şeklinde düzeltilecek. 237'nci maddedeki "İşçi ücretlerinin veya besin veya malların değerlerinin artıp eksilmesi sonucunu doğurabilecek bir şekilde ve bu maksatla yalan haber veya havadis yayan veya sair hileli yollara başvuran kimseye 3 aydan 2 yıla kadar hapis ve adli para cezası verilir" maddesi yeniden düzenlenerek, cezalar "1 yıldan 3 yıla kadar hapis" olarak değiştirilecek.