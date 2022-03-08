9 Mart Çarşamba mazot gübre desteği yattı mı, kaç TL? Ziraat Bankası Mazot Gübre Desteği TC numarasına göre ne zaman yatacak?

Her yıl binlerce çiftçi tarımsal destek ödemelerinden faydalanabiliyor. Ödemelerin ne zaman yatacağı ise merak edilen konuların başında geliyor. Tarım Bakanlığı çiftçi destek ödemesi için merakla beklenen açıklama Bakan Kirişçi'den geldi. Çiftçilerin gündeminde yer alan mazot ve gübre desteği ödemelerine ilişkin detaylar da araştırılıyor. Peki mazot gübre desteği ne zaman yatacak? Mazot Gübre Desteği TC numarasına göre ne zaman yatacak? İşte merak edilenler!
BUGÜNDEN İTİBAREN BAŞLAYACAK!
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, 5 milyar 586 milyon 398 bin 824 liralık tarımsal destekleme ödemelerinin bugünden itibaren çiftçilerin hesaplarına aktarılmaya başlandığını bildirdi.
Bakan Kirişci, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, tarımsal destekleme ödemelerine ilişkin bilgi verdi.
Kirişci, "5 milyar 586 milyon 398 bin 824 liralık tarımsal destekleme ödemelerini bugünden itibaren çiftçilerimizin hesaplarına aktarmaya başlıyoruz. Çiftçilerimize, üreticilerimize hayırlı ve bereketli olsun." ifadelerini kullandı.