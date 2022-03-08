9 Mart Çarşamba mazot gübre desteği yattı mı, kaç TL? Ziraat Bankası Mazot Gübre Desteği TC numarasına göre ne zaman yatacak?

Her yıl binlerce çiftçi tarımsal destek ödemelerinden faydalanabiliyor. Ödemelerin ne zaman yatacağı ise merak edilen konuların başında geliyor. Tarım Bakanlığı çiftçi destek ödemesi için merakla beklenen açıklama Bakan Kirişçi'den geldi. Çiftçilerin gündeminde yer alan mazot ve gübre desteği ödemelerine ilişkin detaylar da araştırılıyor. Peki mazot gübre desteği ne zaman yatacak? Mazot Gübre Desteği TC numarasına göre ne zaman yatacak? İşte merak edilenler!