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    • Ekonomi
    • 09.03.2022 08:48
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    • 09.03.2022 08:49
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    9 Mart Çarşamba mazot gübre desteği yattı mı, kaç TL? Ziraat Bankası Mazot Gübre Desteği TC numarasına göre ne zaman yatacak?

    Mazot gübre süt desteği ne zaman yatacak? 2022 çiftçi destek ödemeleri tarımcılıkla uğraşan vatandaşların merak ettiği konulardan birisi. Tarımsal destek ödemesi almak isteyen vatandaşlar mazot, gübre ve süt desteği gibi ödemelerden faydalanabiliyor. Mazot gübre desteği T.C kimlik numarasına göre hesaplara yatırılıyor. Haberimizden ödeme tarihlerine ilişkin detaylara ulaşabilirsiniz.

    takvim.com.tr
    8 Mart Salı mazot gübre desteği yattı mı, kaç TL?

    Her yıl binlerce çiftçi tarımsal destek ödemelerinden faydalanabiliyor. Ödemelerin ne zaman yatacağı ise merak edilen konuların başında geliyor. Tarım Bakanlığı çiftçi destek ödemesi için merakla beklenen açıklama Bakan Kirişçi'den geldi. Çiftçilerin gündeminde yer alan mazot ve gübre desteği ödemelerine ilişkin detaylar da araştırılıyor. Peki mazot gübre desteği ne zaman yatacak? Mazot Gübre Desteği TC numarasına göre ne zaman yatacak? İşte merak edilenler!

    BUGÜNDEN İTİBAREN BAŞLAYACAK!

    Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, 5 milyar 586 milyon 398 bin 824 liralık tarımsal destekleme ödemelerinin bugünden itibaren çiftçilerin hesaplarına aktarılmaya başlandığını bildirdi.

    Bakan Kirişci, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, tarımsal destekleme ödemelerine ilişkin bilgi verdi.

    Kirişci, "5 milyar 586 milyon 398 bin 824 liralık tarımsal destekleme ödemelerini bugünden itibaren çiftçilerimizin hesaplarına aktarmaya başlıyoruz. Çiftçilerimize, üreticilerimize hayırlı ve bereketli olsun." ifadelerini kullandı.

        EN ÇOK DESTEK MAZOT VE GÜBREYE

        Bakan Kirişçi, destek ödemelerini şöyle sıraladı:

        Mazot ve Gübre Desteği;
        4 milyar 675 milyon 260 bin 816 TL

        Yem Bitkileri Desteği;
        852 milyon 701 bin 630 TL

        Hububat, Baklagiller ve Dane Mısır Desteği;
        48 milyon 417 bin 432 TL

        Sertifikalı Tohum Kullanım Desteği;
        5 milyon 567 bin 53 TL

        Sertifikalı Fidan Üretim Desteği;
        4 milyon 451 bin 893 TL
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        Haberler Ekonomi 9 Mart Çarşamba mazot gübre desteği yattı mı, kaç TL? Ziraat Bankası Mazot Gübre Desteği TC numarasına göre ne zaman yatacak?
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