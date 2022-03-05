Sebze ve meyvede üreteci-market arasındaki uçurum farkı artmaya devam ediyor! 4.1 kat fark





KADINLARIN ÖNÜNDEKİ ENGELLER KALDIRILACAK

'İhracatın Güçlü Kadınları' ödül töreninde konuşan Emine Erdoğan, 'Kadınların önündeki engelleri kaldırmak için büyük bir gayret içindeyiz' dedi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından ilk kez düzenlenen 'İhracatın Güçlü Kadınları' ödül töreni Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın katılımıyla gerçekleştirildi. Başarılı kadın ihracatçılar ve ihracat şampiyonu şirketlere ödüllerinin verildiği törende konuşan Emine Erdoğan, Türk kadınının elde ettiği her başarının, kendi ülkelerindeki kadınlar için yol açıcı olduğu gibi coğrafyalarındaki kadınları da olumlu etkilediğini vurgulayarak, "2023 hedefimiz, dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri olmak. Bu hedefi gerçekleştirmede kadınların önündeki engelleri kaldırmak için büyük bir gayret içindeyiz" dedi. Erdoğan, dünyaya açılan marka ve hizmetlerin üreticisi haline gelen kadınların, Türk bayrağını her yerde dalgalandırdığını ve ülke potansiyelinin en iyi temsilini gerçekleştirdiğini belirterek, tüm ödül sahiplerini tebrik etti. Bu ödüllerin Türk kadınının özüne ve yapabileceklerine ayna tuttuğuna inandığını söyleyen Erdoğan, tüm kadınlara ilham olmasını diledi. Erdoğan, hükümetin kadınlarla ilgili reform niteliğinde düzenlemeleri olduğunu dile getirdi. Bu bakış açısının, özel sektör ve tüm paydaşlar arasında ortak bir anlayış haline gelmesini umduğunu aktaran Erdoğan, herkesin, kadın gücüne yatırım yapmanın, ülkenin geleceğine yatırım yapmak olduğu hususunda hem fikir olması gerektiğinin altını çizdi. TİM Başkanı İsmail Gülle de "Kadın girişimcileri desteklemekten gurur duyuyoruz" dedi.