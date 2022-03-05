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    Sebze ve meyvede üreteci-market arasındaki uçurum farkı artmaya devam ediyor! 4.1 kat fark

    TZOB açıkladı: Sebze ve meyvede üretici-market fiyatı arasındaki fark 4.1 kata kadar çıktı. 12 üründe yüzde 200’ün üstünde fark görüldü. İşte sizler için derledğimiz 5 Mart tarihli TAKVİM gazetesi ekonomi haberleri...

    Tarladan markete 4.1 KAT FARK

    Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Şubat ayında üretici ile market arasındaki fiyat farkının 4 katı geçtiğini belirterek, "Kabak 4.1, elma 3.9, maydanoz 3.6, kuru soğan 3.4, domates 3.3 kat fazlaya tüketiciye satıldı" dedi. 12 üründe fiyat farkının yüzde 200'ün üzerinde gerçekleştiğini ifade eden Bayraktar, "Üreticide 4 lira 38 kuruş olan kabak 17 lira 78 kuruşa tüketiciye sunuldu" diye konuştu. Bayraktar, marketlerde fiyatı en fazla artan ürünün yüzde ile karnabahar, en çok düşen ürünün ise yüzde 19.03 ile maydanoz olduğunu söyledi.



    YÖK BURSLARI ARTIRILDI
    Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından yurt içindeki devlet üniversitelerinde 100 tematik alanda verilen doktora bursuna, en üst düzeyden artış yapılarak aylık 2 bin 600 liradan 3 bin 825 liraya (çalışmayanlar için) yükseltildi. Burs, çalışanlar için 700 liradan 910 liraya çıkarıldı. YÖK lisans destek bursu 850 liradan bin, yüksek lisans bursu bin 750 liradan 2 bin 300, doktora bursu 2 bin 900 liradan 3 bin 500 liraya yükseltildi.



    3 BİN BEKÇİ ALINIYOR
    Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Emniyet Genel Müdürlüğü'ne 3 bin bekçi kadrosu açıldı. Emniyet Genel Müdürlüğü, Avrupa Birliği Başkanlığı, Devlet Opera ve Balesi ile Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'ne yeni kadrolar ihdas edildi. Buna göre, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün taşra teşkilatına 3 bin çarşı ve mahalle bekçisi kadrosu ihdası yapıldı. Avrupa Birliği Başkanlığı'na 2 genel müdür yardımcısı ve 4 şube müdürü, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü ile Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'ne de Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı kadroları ihdas edildi.



        KADINLARIN ÖNÜNDEKİ ENGELLER KALDIRILACAK
        'İhracatın Güçlü Kadınları' ödül töreninde konuşan Emine Erdoğan, 'Kadınların önündeki engelleri kaldırmak için büyük bir gayret içindeyiz' dedi.
        Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından ilk kez düzenlenen 'İhracatın Güçlü Kadınları' ödül töreni Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın katılımıyla gerçekleştirildi. Başarılı kadın ihracatçılar ve ihracat şampiyonu şirketlere ödüllerinin verildiği törende konuşan Emine Erdoğan, Türk kadınının elde ettiği her başarının, kendi ülkelerindeki kadınlar için yol açıcı olduğu gibi coğrafyalarındaki kadınları da olumlu etkilediğini vurgulayarak, "2023 hedefimiz, dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri olmak. Bu hedefi gerçekleştirmede kadınların önündeki engelleri kaldırmak için büyük bir gayret içindeyiz" dedi. Erdoğan, dünyaya açılan marka ve hizmetlerin üreticisi haline gelen kadınların, Türk bayrağını her yerde dalgalandırdığını ve ülke potansiyelinin en iyi temsilini gerçekleştirdiğini belirterek, tüm ödül sahiplerini tebrik etti. Bu ödüllerin Türk kadınının özüne ve yapabileceklerine ayna tuttuğuna inandığını söyleyen Erdoğan, tüm kadınlara ilham olmasını diledi. Erdoğan, hükümetin kadınlarla ilgili reform niteliğinde düzenlemeleri olduğunu dile getirdi. Bu bakış açısının, özel sektör ve tüm paydaşlar arasında ortak bir anlayış haline gelmesini umduğunu aktaran Erdoğan, herkesin, kadın gücüne yatırım yapmanın, ülkenin geleceğine yatırım yapmak olduğu hususunda hem fikir olması gerektiğinin altını çizdi. TİM Başkanı İsmail Gülle de "Kadın girişimcileri desteklemekten gurur duyuyoruz" dedi.



        YAĞDA GÜMRÜK VERGİSİ SIFIRLANDI
        Rusya-Ukrayna arasındaki gelişmelerin yağlı tohum ve bitkisel yağ tedarikinde sorunlara yol açmaması ve fiyat istikrarının sağlanması amacıyla kanola, aspir, mısır, soya ve palm yağlarında gümrük vergisi 30 Haziran'a kadar yüzde sıfır olarak uygulanacak. Konuya ilişkin 'İthalat Rejimi Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı' Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Ayrıca Ticaret Bakanlığı'nın yaptığı tebliğ değişikliği ile, aralarında hayvansal et ile ayçiçek yağı ve ikamelerinin de bulunduğu bazı tarım ve hayvancılık ürünlerinin ihracatında Tarım ve Orman Bakanlığı'nca gerektiğinde dönemsel düzenlemeler yapılabilecek ürünlerin kapsamı genişletildi.



        SULAMA SİSTEMLERİ İÇİN YÜZDE 50 HİBE
        Tarım Bakanlığı, kırsal alandaki üreticilerin bireysel sulama sistemlerinin desteklenmesi için hibe veriyor. Modern basınçlı bireysel sulama makine ve ekipmanının üreticiler tarafından kullanımının yaygınlaştırılması amacıyla yürütülen program kapsamında yapılan yatırımlar destekleniyor. Yüzde 50 hibe oranında en fazla 500 bin lira hibe destek verilen program kapsamında şu konulardaki yatırımlar destekleniyor:
        ● Tarla içi damla sulama sistemi kurulması,
        ● Tarla içi yağmurlama sulama sistemi kurulması,
        ● Tarla içi mikro yağmurlama sulama sistemi kurulması,
        ● Tarla içi yüzey altı damla sulama sistemi kurulması,
        ● Lineer sistem veya Center Pivot sulama sistemi kurulması,
        ● Tamburlu sulama sistemi kurulması,
        ● Güneş enerjili sulama sistemleri kurulması,
        ● Tarımsal sulama amaçlı güneş enerji sistemleri,
        ● Akıllı sulama sistemleri.

        KİMLER YARARLANIYOR?
        Çiftçi kayıt sistemine kayıtlı; gerçek kişiler, tarımsal şirketler, sulama kooperatifleri, tarımsal kalkınma kooperatifleri.

        NE ZAMAN BAŞVURABİLİYOR?
        Tarım ve Orman Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdürlüğü, Tarım ve Orman İl Müdürlükleri'ne 15 Mart'a kadar başvuru yapılabiliyor.

        KOMİSYON KALKIYOR
        Akaryakıt fiyatları Rusya- Ukrayna savaşının enerji fiyatları üzerinde yarattığı baskı nedeniyle artarken, fiyatların artması vatandaş kadar akaryakıt istasyonlarını da mağdur etti. İstasyonları desteklemek amacıyla Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), Taşıt Tanıma Sistemi'nde (TTS) bayileri zarara uğratan dağıtıcı şirket komisyonlarını ortadan kaldırıyor. Yapılacak yeni düzenleme ile TTS'deki dağıtıcı ve distribütör komisyonu akaryakıt istasyonlarına yüklenemeyecek. (Barış ŞİMŞEK)

        GAZ DEPOLARI DOLU
        BOTAŞ Genel Müdürü Burhan Özcan, doğalgaz akışı ile ilgili endişeleri gideren bir açıklama yaptı. Özcan, "Rusya- Ukrayna arasındaki savaş, Türkiye'nin doğalgaz planlamasını etkilemez. Rusya'dan doğalgaz akışında kesinti olmaz" dedi. Özcan, doğalgaz depolarının da dolu olduğunu kaydetti. (Zübeyde YALÇIN)

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        Haberler Ekonomi Sebze ve meyvede üreteci-market arasındaki uçurum farkı artmaya devam ediyor! 4.1 kat fark
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