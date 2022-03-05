Sebze ve meyvede üreteci-market arasındaki uçurum farkı artmaya devam ediyor! 4.1 kat fark

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Şubat ayında üretici ile market arasındaki fiyat farkının 4 katı geçtiğini belirterek, "Kabak 4.1, elma 3.9, maydanoz 3.6, kuru soğan 3.4, domates 3.3 kat fazlaya tüketiciye satıldı" dedi. 12 üründe fiyat farkının yüzde 200'ün üzerinde gerçekleştiğini ifade eden Bayraktar, "Üreticide 4 lira 38 kuruş olan kabak 17 lira 78 kuruşa tüketiciye sunuldu" diye konuştu. Bayraktar, marketlerde fiyatı en fazla artan ürünün yüzde ile karnabahar, en çok düşen ürünün ise yüzde 19.03 ile maydanoz olduğunu söyledi.
YÖK BURSLARI ARTIRILDI
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından yurt içindeki devlet üniversitelerinde 100 tematik alanda verilen doktora bursuna, en üst düzeyden artış yapılarak aylık 2 bin 600 liradan 3 bin 825 liraya (çalışmayanlar için) yükseltildi. Burs, çalışanlar için 700 liradan 910 liraya çıkarıldı. YÖK lisans destek bursu 850 liradan bin, yüksek lisans bursu bin 750 liradan 2 bin 300, doktora bursu 2 bin 900 liradan 3 bin 500 liraya yükseltildi.
3 BİN BEKÇİ ALINIYOR
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Emniyet Genel Müdürlüğü'ne 3 bin bekçi kadrosu açıldı. Emniyet Genel Müdürlüğü, Avrupa Birliği Başkanlığı, Devlet Opera ve Balesi ile Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'ne yeni kadrolar ihdas edildi. Buna göre, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün taşra teşkilatına 3 bin çarşı ve mahalle bekçisi kadrosu ihdası yapıldı. Avrupa Birliği Başkanlığı'na 2 genel müdür yardımcısı ve 4 şube müdürü, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü ile Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'ne de Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı kadroları ihdas edildi.