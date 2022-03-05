7 MART EPGİS BENZİN FİYATI SON DURUM | Akaryakıt, LPG, Benzin, mazot, motorin fiyatı kaç TL, 1 Litresi kaç TL? İstanbul, Ankara, İzmir Son dakika benzine zam var mı?

EPGİS BENZİN FİYATI SON DURUM - Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle artan petrol fiyatları 115 doları geçti. Fiyatlardaki yükseliş, akaryakıta da zam olarak yansımaya devam ediyor. Bu gelişmelerin sonrasında bu gece de benzin ve motorine zam geleceği iddia edildi. Bu noktada gözler EPGİS doğrultusundan yapılacak açıklamalara çevrilmişti. EPGİS yeni akaryakıt fiyatlarını paylaştı. Peki, 7 Mart benzin ve motorine tekrardan zam mı geldi? 1 LT benzin, mazot (motorin) kaç TL? İşte Opet, Shell, BP güncel akaryakıt fiyatları!
EPGİS BENZİN FİYATI SON DURUM | AKARYAKIT, LPG, BENZİN, MAZOT, MOTORİN FİYATI KAÇ TL, 1 LİTRESİ KAÇ TL? 7 MART 2022 İSTANBUL, ANKARA, İZMİR SON DAKİKA BENZİNE ZAM VAR MI?
Benzine 69 kuruş, motorine 84 kuruş zam
Benzinin litre fiyatına gece yarısından geçerli olmak üzere 69 kuruş, motorinin litre fiyatına ise 84 kuruş zam geldi.
Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre, Ankara'da ortalama 18,08 liradan satılan benzinin litre fiyatı 18,77 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 17,99 liradan 18,68 liraya, İzmir'de 18,11 liradan 18,80 liraya çıkacak.
Ayrıca, Ankara'da ortalama 19,01 liradan satılan motorinin litre fiyatı 19,85 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 18,93 liradan 19,77 liraya, İzmir'de 19,02 liradan 19,86 liraya çıkacak.
Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.
Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.