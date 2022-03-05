7 MART EPGİS BENZİN FİYATI SON DURUM | Akaryakıt, LPG, Benzin, mazot, motorin fiyatı kaç TL, 1 Litresi kaç TL? İstanbul, Ankara, İzmir Son dakika benzine zam var mı?

EPGİS BENZİN FİYATI SON DURUM - Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle artan petrol fiyatları 115 doları geçti. Fiyatlardaki yükseliş, akaryakıta da zam olarak yansımaya devam ediyor. Bu gelişmelerin sonrasında bu gece de benzin ve motorine zam geleceği iddia edildi. Bu noktada gözler EPGİS doğrultusundan yapılacak açıklamalara çevrilmişti. EPGİS yeni akaryakıt fiyatlarını paylaştı. Peki, 7 Mart benzin ve motorine tekrardan zam mı geldi? 1 LT benzin, mazot (motorin) kaç TL? İşte Opet, Shell, BP güncel akaryakıt fiyatları!