Yatırım Gurusu Mark Mobius'tan Rusya - Ukrayna savaşı değerlendirmesi: Türkiye cazibesini artıracak

Küresel piyasalarda 'Yatırım Gurusu' olarak bilinen Mark Mobius, Rusya Ukrayna Savaşı ile körüklenen enerji fiyatları ve risk süreçleri hakkında önemli değerlendirmelerde bulundu. Mobius, "Rusya Ukrayna krizi Türkiye gibi ülkelerin yatırım değeri açısından öne çıkmasına sebep olacak" diye konuştu.
NTV'de Rusya Ukrayna Savaşı temalı, gündeme ilişkin soruları yanıtlayan Mark Mobius'un açıklamalarında Türkiye yorumu dikkat çekti.
PETROL FİYATLARI TAVANINI GÖRDÜ MÜ?
Şu anda yaşanan Ukrayna krizini nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu gelişme dünya finans piyasalarında sizce yakın ve orta vadede nasıl bir etki yaratacak? Rusya Ukrayna çatışmasını nasıl değerlendiriyorsunuz?
Öncelikle Türkiye, Rusya'nın Ukrayna işgalini kınamak konusunda Avrupa ülkelerıne katılarak çok yerinde bır duruş sergiledi. Bu hem Türkıye için hem önemli hem de doğru bir hamle. İkinci olarak bazı yönlerden Ukrayna'daki durum, Rusya'nın yeni Afganistan'ı olarak nitelendirilebilir. Birçok yönden Rusya'nın uzun bir gerilla savaşına çekilme durumu olabilir. Bu da Rusya'nın pozisyonunu büyük ölçüde zayıflatacaktır. Batıda birçok kişi ve hükümet bunun yaşanmasından yana. Böylece Putin'in bölgedeki gücü de azalacaktır. Elbette birçokları petrol fiyatlarının artmasından endişe ediyor. Rusya'ya birçok alternatif bulunduğundan petrol fiyatlarının artış göstereceğini sanmıyorum.
Buna ek olarak alternatif enerji kaynakları da mevcut. Suudi Arabistan petrol arzını artırarak fiyatları aşağı çekebilir ya da sabit tutabilir. ABD'nin de petrol üretimini büyük oranda artırma kapasitesi bulunuyor. Aynı durum doğal gaz için de geçerli. Bu yüzden bu konularda çok endişeli değilim. Tabii ki enflasyonist bir ortamdayız. Ve tüm fiyatlar artış gösterecek, ancak enerji konusunun büyük bir sorun olacağını düşünmüyorum.