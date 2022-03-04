Yatırım Gurusu Mark Mobius'tan Rusya - Ukrayna savaşı değerlendirmesi: Türkiye cazibesini artıracak

"TÜRKİYE'DE DAHA FAZLA SATIN ALMA YAPABİLİRİZ"

Rusya ve Ukrayna ile ticaret yapan ülkeler nasıl etkilenecek?

Unutulmamalı ki buna benzer her senaryoda kazananlar ve kaybedenler olacaktır. Örneğin, Ukrayna önemli bir buğday üreticisi. Ama bu yıl iyi mahsül alınamayacak. Bu durum Avustralya gibi buğday ihracatçısı diğer ülkelerin işine gelecek. Daha iyi bir konumda olacaklar. Bu bağlamda bazı ülkelerin diğerlerine kıyasla daha fazla çıkar sağlayacağını söyleyebiliriz.

Şu anda Rusya'nın çevresindeki Doğu Avrupa ülkeleri de sorunlarla karşı karşıya. Rusya'nın Ukrayna'da amacına ulaşması halinde bölgedeki gücünü daha da artırmasından endişe ediliyor. Bu ülkeler de yatırımcıların ayrılması gibi olumsuzluklarla karşılaşacak. Ancak bizim değerlendirmemiz Rusya'nın başarılı olmayacağı yönünde. Bu sebeple bölge ülkelerindeki yatırımlarımızı koruyacağız. Bildiğiniz gibi Türkiye'de de yatırımlarımız var ve bunları elimizden çıkarmayı düşünmüyoruz. Fiyatların düşmesiyle daha fazla satın alma da yapabiliriz. Bu sebeple Türkiyenin pozisyonu bizi endişelendirmiyor.