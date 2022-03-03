2022 evde bakım maaşı ne kadar? 4 Mart evde bakım maaşı hesaplara yattı mı? Evde bakım maaşı başvuru şartları

Gündemde en çok merak edilen sorular arasında 4 Mart evde bakım maaşı hesaplara yattı mı sorusu yer alıyor. İhtiyaç sahibi olan vatandaşlara, yaşlı ve hastası bulunanlara Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ay bu destek ödeniyor ve ekonomik olarak rahat nefes almaları amaçlanıyor. Peki 2022 evde bakım maaşı ne kadar? Evde bakım maaşı başvuru şartları nelerdir?
4 MART EVDE BAKIM MAAŞI YATTI MI?
Evde bakım maaşının Mart ayı ödemeleri henüz yapılmadı. Bu destek ödemesi, her ayın 15'i ile 30'u arasında gerçekleştirilmektedir.
2022 EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR?
Ocak ayında yaşanan artışla birlikte evde bakım maaşı 2022 yılında 2.292,02 TL'ye yükseldi.
EVDE BAKIM AYLIĞI SORGULAMA İŞLEMİ NASIL YAPILIR?
Evde Bakım aylığı ödemelerinin hesabınıza yatıp yatmadığını e-Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. TC kimlik numaranız ile e-Devlet şifrenizi kullanarak giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve tıklayın. Açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detayalar ulaşabilirsiniz. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.
EVDE BAKIM PARASI SORGULAMA İŞLEMİ İÇİN TIKLAYINIZ