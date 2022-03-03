Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 04.03.2022 12:17
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 04.03.2022 12:17
    ABONE OL

    2022 evde bakım maaşı ne kadar? 4 Mart evde bakım maaşı hesaplara yattı mı? Evde bakım maaşı başvuru şartları

    4 Mart evde bakım maaşı hesaplara yattı mı? 2022 evde bakım maaşı ne kadar? Evde bakım maaşı başvuru şartları nelerdir? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Mart ayının başlamasıyla birlikte gündemde sıklıkla araştırılan konular arasında yerini alan evde bakım maaşına başvuru yapmak isteyenlerin merak ettiği detaylar da haberimizde yer alıyor.

    takvim.com.tr
    2022 evde bakım maaşı ne kadar?

    Gündemde en çok merak edilen sorular arasında 4 Mart evde bakım maaşı hesaplara yattı mı sorusu yer alıyor. İhtiyaç sahibi olan vatandaşlara, yaşlı ve hastası bulunanlara Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ay bu destek ödeniyor ve ekonomik olarak rahat nefes almaları amaçlanıyor. Peki 2022 evde bakım maaşı ne kadar? Evde bakım maaşı başvuru şartları nelerdir?

    4 MART EVDE BAKIM MAAŞI YATTI MI?

    Evde bakım maaşının Mart ayı ödemeleri henüz yapılmadı. Bu destek ödemesi, her ayın 15'i ile 30'u arasında gerçekleştirilmektedir.

    2022 EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR?

    Ocak ayında yaşanan artışla birlikte evde bakım maaşı 2022 yılında 2.292,02 TL'ye yükseldi.

    EVDE BAKIM AYLIĞI SORGULAMA İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

    Evde Bakım aylığı ödemelerinin hesabınıza yatıp yatmadığını e-Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. TC kimlik numaranız ile e-Devlet şifrenizi kullanarak giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve tıklayın. Açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detayalar ulaşabilirsiniz. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.

    EVDE BAKIM PARASI SORGULAMA İŞLEMİ İÇİN TIKLAYINIZ

        SMS İLE SORGULAMA NASIL YAPILIR?

        Maaşlarınızı Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e SMS atarak sorgulayabilirsiniz. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir. Ziraat Bankası sms kodu ile her ay bakiyenizi takip edebilirsiniz.

        BAŞVURU ŞARTLARI

        Tamamen karşılıksız olan devletin bu yardımlarından faydalanmak için resmî ikametgâhınızın bulunduğu il/ilçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına bir dilekçe ile T.C. Kimlik Numarası içeren nüfus cüzdanı ile başvurmanız gerekmektedir. Engelli maaşı için başvuruda Sağlık Kurulu raporu şartı aranmaktadır. Sağlık Kurulu raporu 20.02.2020 tarihi sonrası Sağlık Kurulu raporları elektronik olarak temin edildiğinden bu tarihten sonra düzenlenmiş raporlar talep edilmemektedir.

        Başvuru yapan vatandaşa SYD Vakfı tarafından "başvuru alındı belgesi" verilmektedir. Hanedeki diğer bireyler tarafından alınan 2022 sayılı Kanun kapsamındaki yaşlı ve engelli aylıkları, 2022 sayılı Kanun kapsamındaki yaşlı ve engelli aylıklarına ilişkin yapılan muhtaçlık hesaplanmasında gelire dâhil edilmez. Engelli aylıklarına yapılan başvurular en geç bir ay içinde sonuçlandırılmaktadır.

        Son olarak %40-69 arası engelli aylığı alan kişiler, aynı zamanda çocuğu için engelli yakını aylığı alabilirler. Ancak %70 ve üzeri engelli olan kişinin, engelli yakını aylığı alamayacağını belirtelim.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        İçişleri Bakanlığı’ndan maske genelgesi
        Haberler Ekonomi 2022 evde bakım maaşı ne kadar? 4 Mart evde bakım maaşı hesaplara yattı mı? Evde bakım maaşı başvuru şartları…
            SON DAKİKA