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    • Ekonomi
    • 01.03.2022 10:48
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    • 01.03.2022 10:55
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    Son dakika: Fiyat İstikrarı Komitesi toplanıyor! Masada Rusya ve Ukrayna savaşının Türkiye'ye yansımaları var

    Son dakika haberine göre Fiyat İstikrarı Komitesi, bugün saat 19.00'da Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati başkanlığında üçüncü toplantısını gerçekleştirecek. Hazine ve Maliye Bakanlığından yapılan açıklamada "Fiyat İstikrarı Komitesinde, Rusya ve Ukrayna arasındaki gelişmelerin Türkiye'nin gıda, enerji arzı ve enflasyon üzerindeki riskleri ele alınacak." denildi.

    Bakanlıkta kritik toplantı! Ukrayna Rusya savaşı...

    Fiyat İstikrarı Komitesi'nde, Rusya ve Ukrayna arasındaki gelişmelerin Türkiye'deki gıda ve enerji arz güvenliği ile enflasyon üzerinde neden olabileceği riskler değerlendirilecek.

    Hazine ve Maliye Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Fiyat İstikrarı Komitesi'nin üçüncü toplantısı, Bakan Nureddin Nebati başkanlığında bugün saat 19.00'da gerçekleştirilecek.

    Toplantıda enflasyon gelişmeleri ile enflasyonla mücadelede devreye alınan ve alınacak önlemlerin etkileri masaya yatırılacak.

    Ayrıca Rusya Federasyonu ve Ukrayna arasındaki gelişmelerin Türkiye'deki gıda ve enerji arz güvenliği ile enflasyon üzerinde neden olabileceği riskler ele alınacak.

    Toplantı basına kapalı gerçekleştirilecek.

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    Haberler Ekonomi Son dakika: Fiyat İstikrarı Komitesi toplanıyor! Masada Rusya ve Ukrayna savaşının Türkiye'ye yansımaları var
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