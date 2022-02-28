Altın Tasarruf Sistemi yarın uygulamaya giriyor

Yastık altı altınların ekonomiye kazandırılması amacıyla hayata geçirilen Altın Tasarruf Sistemi yarından itibaren uygulamaya giriyor. Altın Tasarruf Sistemi ile vatandaşlar 'Altın Depo Hesapları, Altın Katılım Hesapları, Çeyrek Hesap, Çeyrek Katılım Hesabı, Altın Dönüşümlü TL Mevduat, Altın Dönüşümlü TL Katılma Hesabı' tercih edebilecek. Rafinerilerin oluşturduğu kuyumcu ağları üzerinden özel yazılımlar aracılığı ile fiziki altınlar banka hesaplarına aktarılabilecek. Vatandaşlar banka şubeleri aracılığıyla da fiziki altınlarını teslim edebilecek. Hurda altında Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nca belirlenen 'Hurda Altın Değerlemesinde Kullanılacak Asgari Milyem Değerleri' esas alınacak. Vatandaş kendisine en uygun değerlemeyi veren kuyumcuyu seçebilecek. Geri alınacak fiziki altın 24 ayar gram, külçe veya çeyrek ya da Darphane altını olacak. Vatandaş finansal sisteme aktardığı altın tasarrufunu tercih ettiği şekilde değerlendirip fiziki olarak çekmek istediğinde banka veya kuyumcu üzerinden işlemi yapabilecek. Bileziğini kuyumcuya götüren, karşılığını çeyrek ya da gram altın olarak alabilecek. Hazal ATEŞ

ÇEYREK HESABI GELİYOR

Vatandaşların çeyrek hesabı açmalarına da yarından itibaren başlanacak. Vatandaş 10 çeyrek altını bankaya götürdüğünde açtığı altın hesabının bakiyesini çeyrek altın cinsinden takip edebilecek. Bu çeyrek altın hesaplarını değerleme şekillerinde değerlendirdikten sonra birebir hesabında gözüken altın miktarını fiziki olarak çekebilecek. Çeyrek ve katları olan yarım ya da tam altın da hesaba alınabilecek. Ancak yarım altın getirildiğinde 2 çeyrek, tam altın getirildiğinde 4 çeyrek olarak hesaba girecek. Vatandaş hesabında yatırdığının çeyrek karşılığını görecek. Geri verilirken de çeyrek altın olarak verilecek.