Amerika Birleşik Devletleri, Türkler'in yatırımdaki yeni hedefi oldu. Özellikle New York ve Manhattan bölgesine yoğunlaşan Türk zenginlerin başta konut olmak üzere yüzlerce yatırımı bulunuyor. New York'taki resmi emlak alımlarını listeleyen Realtyhop sitesine göre; en pahalı eve sahip olan Türk'ün Turgay Ciner olduğu yazıldı. New York'ta 3 lüks dairenin sahibi olan Ciner, en son 2018 yılında 22.9 milyon dolara, 55. Cadde'de yer alan konağı satın almıştı. Manhattan'daki en büyük ticari gayrimenkul yatırımı ise Serdar Bilgili'ye ait. Bilgili, 2018 yılında Manhattan'da eski Gucci binasını 135 milyon dolara satın aldı. En pahalı ikinci ev de Naciye Koçak'a ait. Koçak, 2016'da 432 Park Avenue üzerindeki daire için 21.1 milyon dolar ödeme yaptı.