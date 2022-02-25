Masrafları indirin verginiz düşsün! Kirada veya ev için masraf yapmışsanız gider yönetimi ile indirim alabilirsiniz

2021 yılında evlerini kiraya verip gelir elde edenler Mart ayı içinde bu gelirlerini beyan edecek. Dolayısıyla bir vergi çıkacak. Ancak evle ilgili bazı harcamalar yapmışsanız veya kira ödüyorsanız tüm bu masraflarınızı vergi matrahınızdan düşebilirsiniz. 2021'de 7 bin liradan daha yüksek bir kira geliri elde etmişseniz beyanname vereceksiniz.