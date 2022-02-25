Benzin ve motorin fiyatlarında yaşanan son gelişmeler otomobil sahipleri tarafından sıkı takibe alındı. Şubat ayının sonları yaklaşmışken binlerce kişi fiyatlarda bir değişim yaşanıp yaşanmayacağına dair yapılan açıklamaları merak ediyor. Peki, benzin ve motorin zam geldi mi? 25 Şubat 2022 benzin motorin LPG litre fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? İşte detaylar
BENZİN FİYATLARI NE KADAR OLDU?
Benzine 1,61 TL ve motorin 1,51 TL fiyat artışı olacağı iddia edildi. Ancak EPGİS'ten konu hakkında resmi bir açıklama gelmedi. Açıklama gelirse haberimizde yer alacaktır.
AKARYAKIT FİYATLARININ HESAPLANMASI
Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.
Bu hesaplama sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.