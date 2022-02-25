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    • Ekonomi
    • 25.02.2022 09:41
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    • 25.02.2022 09:41
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    Benzin ve motorin zam geldi mi? 25 Şubat 2022 benzin motorin LPG litre fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?

    Akaryakıt fiyatlarındaki son durum araç sahiplerinin en çok araştırdığı konulardan birisi oluyor. Otomobil sahipleri fiyatlarda düşüş ya da yükseliş olup olmayacağını merak ederek konu hakkında araştırmalarını sürdürüyor. Peki, benzin ve motorin zam geldi mi? 25 Şubat 2022 benzin motorin LPG litre fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? İşte merak edilenler...

    Benzin fiyatları ne kadar oldu?

    Benzin ve motorin fiyatlarında yaşanan son gelişmeler otomobil sahipleri tarafından sıkı takibe alındı. Şubat ayının sonları yaklaşmışken binlerce kişi fiyatlarda bir değişim yaşanıp yaşanmayacağına dair yapılan açıklamaları merak ediyor. Peki, benzin ve motorin zam geldi mi? 25 Şubat 2022 benzin motorin LPG litre fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? İşte detaylar

    BENZİN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

    Benzine 1,61 TL ve motorin 1,51 TL fiyat artışı olacağı iddia edildi. Ancak EPGİS'ten konu hakkında resmi bir açıklama gelmedi. Açıklama gelirse haberimizde yer alacaktır.

    AKARYAKIT FİYATLARININ HESAPLANMASI

    Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

    Bu hesaplama sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

        BRENT PETROLÜN VARİL FİYATI 99,02 DOLAR

        Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 99,02 dolardan işlem görüyor.

        Dün 98,71 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 96,84 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.35 itibarıyla kapanışa göre yüzde 2,25 artışla 99,02 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 97,11 dolardan alıcı buldu.

        Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı askeri müdahalenin ardından petrol fiyatları hızla yükselişe geçti.

        Rusya'nın askeri müdahalesinin Ukrayna'yı rehin alanlara karşı meşru müdafaa olduğunu söyleyen Putin, Ukrayna vatandaşlarına da seslenerek, "Bugünkü olaylar, Ukrayna ve Ukrayna halkının çıkarlarını ihlal etme arzusuyla değil, Rusya'nın, Ukrayna'yı rehin alanlardan ve onu ülkemize ve halkına karşı kullanmaya çalışanlardan korunmasıyla bağlantılıdır." dedi.

        Brent petrolde teknik olarak 99,58 ile 100,92 dolar aralığının direnç, 98,24 ile 96,90 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.
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        Haberler Ekonomi Benzin ve motorin zam geldi mi? 25 Şubat 2022 benzin motorin LPG litre fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?
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