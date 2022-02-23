Ekonomi gündeminde DAP Gayrimenkul halka arz sonuçları belli oldu mu? DAP Gayrimenkul borsada işlem gördü mü? Hisse fiyatı ne kadar? sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanıyor. DAP Gayrimenkul halka arzının Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylanmasının ardından detaylar merakla araştırılmaya başlandı. Peki sonuçlar açıklandı mı?
DAP GAYRİMENKUL HALKA ARZ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Garanti Yatırım Menkul Kıymetler, 15-18 Şubat tarihleri arasında talep toplama işlemleri gerçekleşen DAP Gayrimenkul Geliştirme A.Ş.'nin paylarının halka arzına ilişkin sonuçları paylaştı.
Yapılan KAP açıklamasına göre, şirketin toplam 30 milyon 20 bin TL nominal değerli payları halka arz edildi. Şirket'in 1 TL nominal değerli paylarının halka arz fiyatı 18.50 TL olarak belirlendi ve payların satışı sonucunda halka arz büyüklüğü 555 milyon 370 bin TL oldu.
Yurtiçi bireysel yatırımcılara planlanan tahsisat tutarının yaklaşık 2.5 katı, dağıtım yapılan tutarın ise 1.5 katı talep geldi. Bu talep sebebiyle yurtdışı kurumsal yatırımcılar için ayrılan yüzde 10'luk tahsisat oranı yurtiçi bireysel yatırımcılara aktarıldı.
KAP açıklamasında arzla ilgili bilgilerin yer aldığı bu tablo paylaşıldı: