Elektrik faturalarında tarife çalışmaları sürüyor! Milyonlarca vatandaşın beklediği süreçte detaylar belli oluyor

Milyonlarca vatandaşın beklediği yeni elektrik tarife fiyatları için detaylar netleşiyor. Taslak çalışmalara göre; esnafa uygulanacak kademeli elektrik tarifesinde aylık 450 KWH planlaması düşünülüyor. Meskende de ilk kademede yüzde 18'e varan indirim bekleniyor. Sivil toplum örgütleri için de yüzde 50'yi bulan bir indirim gündeme geldi. Enerji Bakanlığı ile EPDK'nın çalıştığı formüllere göre konutlarda; 210 kilovatsaatin altındaki düşük kademede elektriğin fiyatında yüzde 10 ila 18 arası indirim yapılacak. Yüzde 18 indirim olursa mevcutta 1,37 kuruş olan birim fiyatı 1,12 liraya düşecek. Bu da 210 kilovatsaatlik elektrik tüketiminin 288 liradan 235 liraya inmesini sağlayacak. Esnafa ise kademeli tarife getirilecek. Kademenin günlük 15, aylık ise 450 kilovatsaat olması bekleniyor. 2,74 lira olan ticarethane tarifesi, 2,06 liraya inecek. Bu da 450 kilovatsaat sınırda tüketim bedelini bin 233 liradan 927 liraya indirecek. Böylece esnafa da yüzde 25'lik indirim sağlanmış olacak. Mevcutta ticarethane tarifesi kullanan dernek ve vakıflara da mesken abonesine geçebilme hakkı getirilecek. Bu da faturalarda yüzde 50'yi aşan indirim anlamına geliyor. Düzenlemelerle ilgili son kararı Başkan Tayyip Erdoğan verecek. Yeni tarifeler 1 Mart'ta yürürlüğe girecek. Murat OVUCU
EK GÖSTERGEYE 3 AŞAMALI YOL HARİTASI
3600 ek gösterge için alternatifli taslaklar hazırlanırken, çalışmalar 3 aşamalı yol haritası kapsamında sürdürülüyor... Milyonlarca kamu çalışanı ek gösterge konusundaki çalışmaları yakından takip ediyor. Ek gösterge konusunda alternatifli taslaklar söz konusu. Çalışmalar kapsamında tüm kamu çalışanların ek göstergeleri masaya yatırılırken, rota da belirlendi:
Öncelikle 657 sayılı Kanun'un (I) ve (II) sayılı cetvelleri incelenerek devlet teşkilatında hiyerarşik yapı içerinde yer alan unvanların ek göstergeleri inceleniyor.
Çalışma yöntemi olarak yine kamu kurumlarında yer alan unvanlar, yani 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu 1 ve 2 sayılı cetvelde yer alan tüm unvanlar; kadro unvanı, görevin önemi, sorumluluk düzeyi dikkate alınarak, hiyerarşik yapı eksenli yeniden tasnif ediliyor.
Ek gösterge düzenlenmesinden yararlanmayan kamu çalışanlarına ek gösterge verilmesi konusu masaya yatırılıyor. Örneğin; yardımcı hizmetler sınıfında görev yapan kamu görevlileri için eğitim durumu da dikkate alınarak ek gösterge rakamı belirlenecek.
60 MİLYARLIK HAMLE
Kredi Garanti Fonu kefaleti ile 60 milyar liralık 3 yeni destek paketi bu hafta devreye alınacak. Krediler imalat, ihracat, tarım, turizm, teknoloji, toptan ve perakende sektörlerine verilecek. 60 milyar liralık toplam büyüklük içinde, 25 milyar liralık paket yatırım destek paketi olarak kurgulandı. 25 milyar liralık diğer bir kısım ihracat destek paketi olacak. Kalan 10 milyar liralık kısım ise işletme ihtiyaç paketi olarak belirlendi. Yatırım kredileri 2 yıl ödemesiz 8 yıl vadeli, ihracat kredileri 6 ay ödemesiz 18 ay vadeli, işletme kredisi 24 ay vadeli olacak. Krediler başka amaçla kullanılamayacak.
FİNANS SEKTÖRÜNE INTER-CLOUD ÇÖZÜMÜ
Denizbank'ın iştiraki Intertech, finansal bulut platformu inter- Cloud'u finans sektörü ve start-up ekosisteminin hizmetine sundu. Intertech Genel Müdürü Ömer Uyar, "Türkiye'de 16, yurt dışında 10 bankanın yazılım hizmetini sağlıyoruz. Ürettiğimiz yazılımları yurt dışına satarak, ülkemizin dünyaya teknoloji ihraç eder hale gelmesine katkı sunuyoruz" dedi.
GENÇLERE FUAR İLE KARİYER DESTEĞİ
Üniversiteli gençlerin istihdam edilebilirliklerinin artırılması, iş ve staj imkanlarına erişimde fırsat eşitliği sağlanması amacıyla düzenlenen Yetenek Her Yerde Bölgesel Kariyer Fuarları, 2 Mart'ta Samsun'daki ilk fuar ile başlayacak.
DİJİTAL DÖNÜŞÜME DESTEK
Turkcell, Dijital Dönüşüm Finansmanı ile KOBİ'lerin teknolojik ürün ve hizmet alışverişlerine finansman desteği sunmaya devam ediyor. Financell aracılığıyla 2021'de 160 milyon liralık kredi sağlandı. 1 yılda 11 binden fazla KOBİ'nin yararlandığı finansman desteği kapsamında 36 aya varan taksitlerle geri ödeme imkanı sunuluyor. KOBİ'ler esnek ödeme planı oluşturma ve ödemeye 3 ay sonra başlama imkanından da yararlanabiliyor. Turkcell Genel Müdür Yardımcısı Ceyhun Özata, "Esnek ödemeli desteğimiz sayesinde KOBİ'lerin teknolojik ihtiyaçlarına kredi imkanı sağlıyoruz" dedi.