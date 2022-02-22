Elektrik faturalarında tarife çalışmaları sürüyor! Milyonlarca vatandaşın beklediği süreçte detaylar belli oluyor

Milyonlarca vatandaşın beklediği yeni elektrik tarife fiyatları için detaylar netleşiyor. Taslak çalışmalara göre; esnafa uygulanacak kademeli elektrik tarifesinde aylık 450 KWH planlaması düşünülüyor. Meskende de ilk kademede yüzde 18'e varan indirim bekleniyor. Sivil toplum örgütleri için de yüzde 50'yi bulan bir indirim gündeme geldi. Enerji Bakanlığı ile EPDK'nın çalıştığı formüllere göre konutlarda; 210 kilovatsaatin altındaki düşük kademede elektriğin fiyatında yüzde 10 ila 18 arası indirim yapılacak. Yüzde 18 indirim olursa mevcutta 1,37 kuruş olan birim fiyatı 1,12 liraya düşecek. Bu da 210 kilovatsaatlik elektrik tüketiminin 288 liradan 235 liraya inmesini sağlayacak. Esnafa ise kademeli tarife getirilecek. Kademenin günlük 15, aylık ise 450 kilovatsaat olması bekleniyor. 2,74 lira olan ticarethane tarifesi, 2,06 liraya inecek. Bu da 450 kilovatsaat sınırda tüketim bedelini bin 233 liradan 927 liraya indirecek. Böylece esnafa da yüzde 25'lik indirim sağlanmış olacak. Mevcutta ticarethane tarifesi kullanan dernek ve vakıflara da mesken abonesine geçebilme hakkı getirilecek. Bu da faturalarda yüzde 50'yi aşan indirim anlamına geliyor. Düzenlemelerle ilgili son kararı Başkan Tayyip Erdoğan verecek. Yeni tarifeler 1 Mart'ta yürürlüğe girecek. Murat OVUCU