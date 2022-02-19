Kur korumalı hesaplarda 757 bin müşteriye ulaşıldı: 60 günde 452 milyar TL

Türkiye Ekonomi Modeli ile kademeli olarak hayata geçirilen Türk Lirası (TL) kur korumalı mevduat ve katılma fonu hesaplarında 60 günde 193 milyar lirası Hazine ve Maliye Bakanlığı, 259 milyar lirası Merkez Bankası destekli olmak üzere toplam 452 milyar lira bakiyeye ulaşıldı. Söz konusu hesaplarda 733 bini gerçek ve 24 bini tüzel kişi olmak üzere, toplamda 757 bin müşteri sayısına ulaşıldı. Döviz tevdiat hesaplarından TL'ye dönüşte 72 milyar lirası gerçek kişi, 188 milyar lirası tüzel kişi hesapları olmak üzere toplamda 260 milyar liralık bakiye oluştu. TL korumalı hesaplarda gerçek kişiler 3 aylık vadeyi seçti. Bu vadedeki hesaplar, 224 milyar lira ile toplam hesap bakiyesinin yüzde 50'si seviyesinde gerçekleşti.
GURBETÇİNİN ŞİRKETİNE YUVAM İMKANI
Merkez Bankası'nca yapılan düzenleme ile Yurt Dışında Yerleşik Vatandaşlar Mevduat ve Katılım Sistemi (YUVAM) hesaplarının kapsamı genişletildi. Gurbetçi vatandaşların sermayedar olduğu, yerleşim yeri yurt dışında olan ve nitelikleri Merkez Bankası'nca tespit edilen şirketler de YUVAM hesabı açabilecek.
GURBETÇİNİN ŞİRKETİNE YUVAM İMKANI
Merkez Bankası'nca yapılan düzenleme ile Yurt Dışında Yerleşik Vatandaşlar Mevduat ve Katılım Sistemi (YUVAM) hesaplarının kapsamı genişletildi. Gurbetçi vatandaşların sermayedar olduğu, yerleşim yeri yurt dışında olan ve nitelikleri Merkez Bankası'nca tespit edilen şirketler de YUVAM hesabı açabilecek.