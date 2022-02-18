Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli duyurdu: Ekmek fiyatlarının ucuzlaması için yeni proje

Pandemi ve yangınlarda çiftçileri en iyi şekilde koruduklarını belirten Bakan Pakdemirli, "Petrolünden tutun doğalgazına, gıda fiyatlarından tutun hububatına, bakliyatından tutun diğer tüm ürünlerde ciddi bir artış yaşadık. Bu artışla aslında birçok anlamda özellikle maliyetlerin düşük olduğu zamanda yakalandığı için üreticiye artı yansımakla beraber tüketicide enflasyona sebep verdi. Bundan sonra da bunların gelirinin normal olabileceğini düşünmemiz lazım. 2 yılda pandemiyi geride bırakırken inşallah önümüzdeki günlerde de maskelerden kurtuluruz. Yeni normallerle de hareket edebileceğimizi düşünmemiz lazım. Sadece pandemi ile değil, 2021 yılında kuraklıkla mücadele etmek zorunda kaldık. Ana düşüncemiz çiftçimizi dünyadaki ve Türkiye'deki kuraklık ve de pandemi ekseninden mümkün mertebe en iyi şekilde korumak. Orman yangınlarında birçok ilimizde kayıplar yaşandı. Bunların üstesinden gelmeye çalıştık. En son birkaç hafta önce 200 milyon daha zarar gören illerimize yardım maksatlı para gönderildi" dedi.