DAP Gayrimenkul borsada hangi tarihte işlem görecek? Hisse kodu ve fiyatı nedir? DAP Yapı halka arz hangi bankalar?

Satış rakamlarına bakıldığında Ormanköy projesi; Emlak Konut GYO'nun yıl bazlı satış raporunda, 2020 yılı üçüncü çeyrek verilerine göre 1 milyar 84 milyon TL satış cirosuyla Türkiye genelinde ciro şampiyonu oldu. Nişantaşı Koru projesi ise, yine Emlak Konut GYO'nun 2021 yılı ikinci çeyrek sonuçlarına göre 818 milyon TL ve 2021 yılı üçüncü çeyrek sonuçlarına göre 1.4 milyar TL satışla ve 2021 yılının tamamında 1.8 milyar TL ciroya ulaştı.

DAP Gayrimenkul Geliştirme, Emlak Konut GYO ile İstanbul Levent'te yeni bir projeye başlayacak. Arazinin 53 bin 500 metrekaresinde konut geliştirecek olan şirket böylece bölgenin en büyük konut projesini inşa edecek. Arazinin geri kalan bölümü ise okul ve koru alanı olacak. Bu proje ayrıca, koruya ve yeşil alana komşu lokasyonuyla dikkat çekiyor. İstanbul'un merkezinde bölgenin en büyük projesi olan bu yeni yatırım, az katlı mimarinin örneklerinden biri olarak geliştirilecek ve doğayla iç içe bir yaşam sunacak.