Hazine ve Maliye Bakanlığından yeni model! Ankara'da devreye alındı

PERSONEL, MÜKELLEFLE BİREBİR İLETİŞİME GEÇECEK

Duman, gelişen ekonomik faaliyetlerin Ankara'yı sanayi, teknoloji, bilim, eğitim, sağlık ve ticaret kenti haline getirdiğini belirterek, Türkiye'nin önemli ve stratejik yatırımlarından şehir hastaneleri, otoyollar, limanlar, enerji ve savunma sanayi projelerinin Ankara'nın kurumlar vergisi mükellefleri tarafından yapıldığını ifade etti.

Başkentin sanayi ve ticaret konusundaki hızlı yükselişine ayak uyduracak, bu şirketlere hem değer katacak hem de iş ve işlemlerini hızla sonuçlandıracak bir vergi dairesi modeline geçtiklerini vurgulayan Duman, "Bu proje aynı sektörde faaliyet gösteren mükelleflerin sorunlarının hızlı bir şekilde çözülmesini sağlamakla birlikte, sektörel uzmanlaşma ve kurumsal bilgi birikiminin oluşmasına katkı verecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Duman, Ankara Kurumlar Vergi Dairesi içinde her personele, aynı sektörde faaliyet gösteren 20-25 mükellefin bağlandığı bilgisini vererek, "Personelimizin, mükellefleriyle birebir iletişime geçerek, ziyaret ederek, vergi dairesi ile mükellef arasındaki iletişimi en üst düzeye çıkarmasını hedefliyoruz." dedi.

Personelin tamamının, vergi dairesi faaliyete geçmeden önce tüm vergi mevzuatına yönelik eğitimden geçirilmek suretiyle mevcut bilgilerinin yenilenmesi ve yetkinliklerinin artırılmasının sağlandığını belirten Duman, gelecek dönemde de her sektörün kendi dinamiklerinin getirdiği ihtiyaçlar doğrultusunda mevzuat bilgilerinin güncellenmesini ve uzman personelin eğitimlerinin gerçekleştirilmesini hedeflediklerini kaydetti.

Duman, Ankara Kurumlar Vergi Dairesinin hizmet verdiği mükelleflerin, belli bir aktif büyüklüğe sahip, çalıştırdığı işçi sayısı ile istihdama önemli ölçüde katkı sağlayan, faaliyetlerinde süreklilik arz eden, vergi ödevlerini süresinde yerine getirenlerden oluştuğunu anlattı. Bu koşullar sayesinde söz konusu mükelleflerin itibarına da olumlu katkı verileceğine dikkati çeken Duman, sektörel uzmanlaşmayla az sayıdaki mükellefe daha nitelikli hizmet sunulmasının sağlanacağını, böylece ortaya çıkabilecek sorunların çözümünün hızlanacağını dile getirdi. Duman, vergiye ilişkin iş ve işlemlerde karşılaşılması muhtemel gecikmelerin yaşanmasının da bu sayede minimuma indirileceğini söyledi.