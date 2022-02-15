Hazine ve Maliye Bakanlığından yeni model! Ankara'da devreye alındı

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), büyük mükelleflerin iş ve işlemlerini hızlı şekilde sonuçlandıracak, hizmetlerin, sektörde uzmanlaşmış personelle birebir iletişim kurularak yürütüleceği "Kurumlar Vergi Dairesi Modeli'ni" Ankara'da hayata geçirdi.
Edinilen bilgiye göre, başkentin büyük ve kurumsal mükelleflerine hizmet vermek üzere kurulan "Ankara Kurumlar Vergi Dairesi" bu yıl faaliyete başladı.
Daire, İstanbul'daki Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığının faaliyetlerine benzer şekilde yeni bir modelle mükelleflerine hizmet veriyor.
Yeni vergi dairesinin mükellefleri, aktif büyüklüğü, sermaye ve satış tutarları, çalıştırılan işçi sayısı ve tahakkuk-tahsilat gibi ölçütler dikkate alınarak seçildi.
Mükelleflere, bankalarda hizmet veren kurumsal müşteri temsilcileri gibi, sektörlerinde uzmanlaşmış personel birebir iletişim kurarak hizmet sağlıyor. Projenin, verimliliğinin ve mükellef memnuniyetinin değerlendirilmesinin ardından diğer büyükşehirlerdeki vergi dairelerine de örnek teşkil etmesi bekleniyor.
Ankara Vergi Dairesi Başkanı Yüksel Duman, vergilerin, kamu harcamalarının en önemli finansman kaynağı olduğunu, bir yandan da ekonomik ve sosyal politikaların önemli bir uygulama aracı haline geldiğini söyledi.
Vergisel uygulamalarda ölçek, bölge ve sektör verilerinin ekonomik politikaların belirlenmesinde önemli rol oynadığına işaret eden Duman, sektör ve ölçek hacimlerinin birlikte değerlendirilmesinin büyük, orta ve küçük ölçekli işletmelerin ortak sorunlarının bilinmesi ve hizmet niteliklerinin buna göre geliştirilmesi için gerekli olduğunu bildirdi.
Duman, Ankara'nın, Türkiye'nin toplam kurumlar vergisi içindeki payının 26 milyar 991 milyon 430 bin lira tahakkukla yüzde 18,5'ini oluşturduğuna dikkati çekerek, "Bu orana etki eden başta savunma sanayisi olmak üzere, Türkiye'nin stratejik yatırımlarını gerçekleştiren büyük mükellefler bulunmaktadır. Ankara Kurumlar Vergi Dairesine bağlanan 672 kurumsal şirket, kentte toplanan kurumlar vergisinin yaklaşık yüzde 85'ini karşılamaktadır." dedi.