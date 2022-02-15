Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 16.02.2022 08:42
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 16.02.2022 08:42
    ABONE OL

    Devletten vatandaşa 9 bin liraya varan karşılıksız ödeme imkanı! Yarım gün çalışın tam gün maaş alıyorsunuz

    Devlet bağlamında vatandaşa verilen desteklerin adedi her geride bıraktığımız gün sosyal devlet anlayışıyla eş güdümlü artırılmaya devam ediyor. Genellikle kadınların çalışma yaşamı amacıyla da her yönden destekleniyor olması son derece önemli. Kadınların anne olduktan sonra çalışma yaşamından çekilmeleri istihdam dengelerinin bozulmasına sebep oluyor. Çalışma yaşamına anne olduktan sonra da belirli şartlar altında devam etmeleri amacıyla detaylı imkanlar tanınmaya devam ediyor.

    takvim.com.tr
    9 bin liraya varan karşılıksız ödeme imkanı

    Peş peşe açıklama yapıldı. 9 bin liraya varan karşılıksız ödeme müjdesi verildi. Devlet doğrultusundan çalışan annelere verdiği desteklerin kapsamı gerçekten çok geniş. Doğum yapmış ve canlı çocuk dünyaya getirmiş olan her anneye doğum sayısına göre değişmekle eş güdümlü tek seferlik olmak üzere 600 liraya kadar doğum yardımı veriliyor. Doğum yardımından faydalanabilmek amacıyla ebeveynlerden en az birisinin Türk vatandaşı olması gerekiyor. Üstelik çalışan, çalışmayan, sigortalı fark etmeksizin ödeme yapılıyor.

    YARIM GÜN ÇALIŞIN TAM GÜN MAAŞ ALIN!

    SGK'lı olarak çalışan ve bu bağlamda çocuk yapmış olan bayanların ilk doğumda 2 ay, ikinci doğumlarında 4 ay ve ileri doğumlarda ise 6 ay olmak üzere yarım gün çalışma hakları oluyor. Bu haktan pek çok çalışan annenin bilgi sahibi olmadıkları amacıyla yararlanamadıkları belirlendi.

    Son dakika haberi! Son dakika gelişmesinin son haber detayları sayfamızda yer alıyor

    ÇALIŞAN ANNELERE 9 BİN LİRA İZİN PARASI

    Çalışan anneler amacıyla doğum yaptıktan sonra belirli bir vakit izin kullanmaları karşılığında doğum parası ve rapor parası olarak hesaplarına ödeme yapılıyor. Maaşa göre farklılık gösteren bu tutar en az 9 bin lira olarak açıklandı.

        Ziraat Bankası hesabı bağlamında doğum izninin tamamlanmasının sonrasında yatırılan paralar alınabiliyor. En az tutarlar ise asgari ücretli çalışan amacıyla geçerli. 3 aylık doğum izninde çalışan bayanın hesabına 9 bin lira yatırılmış oluyor.

        PTT HESABINA YATIYOR

        Mayıs 2015 tarihinden sonra ilk çocuğa, Aile Bakanlığı 300 TL doğum parası ödemesi veriyor. Bu zaman sonrasında ise aile ikinci çocuklarını yapar ise 300 TL ödemeden değişik olarak ikinci çocuk amacıyla 400 TL ödeme alırlar. Eğer aile 3. çocuklarını da yaparsa Aile Bakanlığı bir 600 TL daha destek ödemesi yapar.

        Ödemeler PTT hesaplarından alınır. Hem de sistemde İBAN numarası kayıtlı olan aileler amacıyla ödemeler banka hesaplarına yatırılır.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Adım adım Halil Falyalı suikastı
        Haberler Ekonomi Devletten vatandaşa 9 bin liraya varan karşılıksız ödeme imkanı! Yarım gün çalışın tam gün maaş alıyorsunuz
            SON DAKİKA