Devletten vatandaşa 9 bin liraya varan karşılıksız ödeme imkanı! Yarım gün çalışın tam gün maaş alıyorsunuz

Peş peşe açıklama yapıldı. 9 bin liraya varan karşılıksız ödeme müjdesi verildi. Devlet doğrultusundan çalışan annelere verdiği desteklerin kapsamı gerçekten çok geniş. Doğum yapmış ve canlı çocuk dünyaya getirmiş olan her anneye doğum sayısına göre değişmekle eş güdümlü tek seferlik olmak üzere 600 liraya kadar doğum yardımı veriliyor. Doğum yardımından faydalanabilmek amacıyla ebeveynlerden en az birisinin Türk vatandaşı olması gerekiyor. Üstelik çalışan, çalışmayan, sigortalı fark etmeksizin ödeme yapılıyor.
YARIM GÜN ÇALIŞIN TAM GÜN MAAŞ ALIN!
SGK'lı olarak çalışan ve bu bağlamda çocuk yapmış olan bayanların ilk doğumda 2 ay, ikinci doğumlarında 4 ay ve ileri doğumlarda ise 6 ay olmak üzere yarım gün çalışma hakları oluyor. Bu haktan pek çok çalışan annenin bilgi sahibi olmadıkları amacıyla yararlanamadıkları belirlendi.
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ÇALIŞAN ANNELERE 9 BİN LİRA İZİN PARASI
Çalışan anneler amacıyla doğum yaptıktan sonra belirli bir vakit izin kullanmaları karşılığında doğum parası ve rapor parası olarak hesaplarına ödeme yapılıyor. Maaşa göre farklılık gösteren bu tutar en az 9 bin lira olarak açıklandı.