Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) ve Otomatik Geçiş Sistemi (OGS) hakkında önemli bir gelişme yaşandı. 31 Mart'tan itibaren yeni bir dönem başlayacak. Araç sahipleri ise bazı soruların yanıtlarını merak ediyor. Peki, OGS kalktı mı? OGS yerine HGS etiketi nasıl ve nereden alınır? OGS'de kalan para nasıl alınacak? İşte haberin detayı...