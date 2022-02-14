Elektrik hangi saatlerde ucuz 2022? Elektrik gece tarifesi saat kaçta başlıyor?

Gelen elektrik faturasını düşürmenin yolları aranıyor. Elektrik tarifelerinde 2022 itibarıyla yeni düzenlemeye gidilerek alt limit sınırı 210 kilovata çıkarıldı. Son zamanlarda artan elektrik faturalarının ardından vatandaşlar tasarruf etmenin yolları için araştırmalara başladı. Faturalarda yeni düzenleme için bakanlık harekete geçerken bir yandan da vatandaşlar nasıl enerji tasarrufu yapılabilirin yollarını öğrenmek istiyor. Peki Elektrik hangi saatlerde ucuz 2022? Elektrik gece tarifesi nedir, kaçta başlar, kaçta biter? İşte yanıtları...
ELEKTRİK HANGİ SAATLERDE UCUZ 2022?
Elektriğin en ucuz olduğu saatler merak ediliyor. Hemen şunu belirtelim elektriğin en ucuz olduğu zaman dilimi 22.00-06.00 arası gece dönemidir. Türkiye genelinde gece tarifesi 22.00'den sabah 06.00'ya kadar sürmektedir. Bu saatlerde elektrik birim fiyatı gündüz saatlerine göre %62 daha ucuzdur. 17.00-22.00 saatlerine denk gelen Puant zaman aralığında ise birim fiyat yüksektir. Nedeni ise herkesin evde tüketim yaptığı zaman denk gelmesidir.
ELEKTRİK TASARRUFU NASIL YAPILIR?
Prof. Dr. Fertelli çamaşır, bulaşık, kurutma makinesi gibi elektrikli ev aletlerinin 22.00-06.00 saatleri arasında kullanıldığında yüzde 8 ila yüzde 14 arasında tasarruf sağlandığını kaydetti. 500 kWh'ın üstünde tüketimi bulunan aboneler üç zamanlı tarifeye geçip, elektrik tüketimlerinin bir bölümünü gece döneminde gerçekleştirebilirlerse, elektriği puant dönemine göre yüzde 65 ucuza kullanarak toplam tüketim değerlerine bağlı olarak faturalarını yüzde 8-14 arasında azaltabileceğini dile getirdi.
Bulaşık, kurutma makinesi gibi elektrikli ev aletlerinin 22.00-06.00 saatleri arasında kullanıldığında yüzde 8 ila yüzde 14 arasında tasarruf sağlanıyor.
500 kWh'ın üstünde tüketimi bulunan aboneler üç zamanlı tarifeye geçip, elektrik tüketimlerinin bir bölümünü gece döneminde gerçekleştirebilirlerse, elektriği puant dönemine göre yüzde 65 ucuza kullanarak toplam tüketim değerlerine bağlı olarak faturalarını yüzde 8-14 arasında azaltabiliyor.