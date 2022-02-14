Elektrik hangi saatlerde ucuz 2022? Elektrik gece tarifesi saat kaçta başlıyor?

ELEKTRİK HANGİ SAATLERDE UCUZ 2022?

Elektriğin en ucuz olduğu saatler merak ediliyor. Hemen şunu belirtelim elektriğin en ucuz olduğu zaman dilimi 22.00-06.00 arası gece dönemidir. Türkiye genelinde gece tarifesi 22.00'den sabah 06.00'ya kadar sürmektedir. Bu saatlerde elektrik birim fiyatı gündüz saatlerine göre %62 daha ucuzdur. 17.00-22.00 saatlerine denk gelen Puant zaman aralığında ise birim fiyat yüksektir. Nedeni ise herkesin evde tüketim yaptığı zaman denk gelmesidir.