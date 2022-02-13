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    • Ekonomi
    • 13.02.2022 08:56
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    • 13.02.2022 09:02
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    Altın fiyatlarında dengeler değişti: 13 Şubat gram altın ne kadar? Çeyrek, yarım, tam, cumhuriyet altını kaç TL?

    Altın fiyatlarında dengeler değişti. Yatırımcıların gündeminde yer alan son değişikliklere haberimizde yer verdik. Sabah saatlerinden itibaren güncel gram, çeyrek, yarım, tam altın, cumhuriyer altını ve bilezik fiyatları araştırılıyor. Peki gram altın ne kadar? Çeyrek altın kaç TL? Altın fiyatları düşecek mi, yükselecek mi? Altın altınır mı, satılır mı? İşte canlı, son dakika, güncel altın fiyatları ve diğer tüm detaylar...

    13 Şubat gram altın ne kadar?

    13 Şubat altın fiyatları haberimizde! Altın fiyatlarında hareketlilik devam ediyor. Vatandaşlar günün ilk saatlerinden itibaren 13 Şubat gram altın ne kadar? Çeyrek, yarım, tam, cumhuriyet altını kaç TL? Altın fiyatları düşecek mi, yükselecek mi? Altın altınır mı, satılır mı? sorularına yanıt arıyor. Özellikle düğünü olanlar ve altını yatırım aracı olarak kullananlar yoğun olarak araştırmalar yapıyor. İşte son dakika altın fiyatları...

    13 ŞUBAT SON DAKİKA, GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

    GRAM ALTIN NE KADAR?

    Gram altın alış: 808,01

    Gram altın satış: 808,22

    ÖNCEKİ KAPANIŞ 793,85

    ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

    Çeyrek altın alış: 1.309,00

    Çeyrek altın satış: 1.334,00

    ÖNCEKİ KAPANIŞ 1.313,00

    YARIM ALTIN NE KADAR?

    Yarım altın alış: 2.625,00

    Yarım altın satış: 2.667,00

    18 AYAR ALTIN ALTIN NE KADAR?

    Tam altın alış: 589,85

    Tam altın satış: 590,00

        CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

        Cumhuriyet altını alış: 5.237,00

        Cumhuriyet altını satış: 5.315,00

        22 AYAR BİLEZİK NE KADAR?

        22 ayar bilezik alış: 737,47

        22 ayar bilezik satış: 742,01

        İSLAM MEMİŞ'TEN ALTIN YORUMU

        Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş de çok mühim açıklamalar yaptı ve şunları belirtti:

        ''Küresel piyasalar Amerika tarafında enflasyon verisine odaklandı. Amerika'da enflasyon rakamlarının artmaya devam edeceğini göreceğiz. Veri öncesi piyasalarda farklı fiyatlamaların olduğunu gözlemliyoruz. Enflasyon verisi öncesi piyasalar beklentiyi önceden satın alır ve pozisyonlar alınır. 1830 dolar seviyesine kadar yükselen ons altında küresel tarafta ons altını destekleyecek faktör olmadığını gözlemliyoruz.

        Burada ters fiyatlama oluyor yahut Merkez Bankaları kendi aralarında anlaşmış FED'e süre kazandırmak için yeni bir düzen kurma olasılığını kuvvetli görüyorum.

        Yükselen enflasyon karşısında FED köşeye sıkıştı ve FED'i korumak için Merkez Bankaları devreye girmiş olabilir. FED böyle biraz daha zaman kazanmış oluyor. FED'in faiz kararına bir aydan fazla süre var. FED artırım yapacak. 15 Mart'ta FED sahneye çıkacak süreci başlatacak ama 50 baz puan mı 25 baz puan mı belirsizlikler devam ediyor.

        FED'in faiz artırım süreci Amerika'nın işine gelen bir şey değil. Bu işin çözümünü nasıl yapacaklar. Yükselen bir dolar endeksi yükselen dolar karşısında emtialarda da ons tarafında baskılar aşağı yönlü düşüler göreceğiz.

        Bu da küresel piyasalarda yatırımcıların ons altına kripto para piyasasına öbür enstrümanlara hücum etmesine neden olacak. Ucuz seviyeden altın, gümüş, kripto para almasına fırsat sunacak. FED bunu da istemiyor. Doları terk eden nüfus istemiyor.

        ''TUZAK FİYATLAMA VAR''

        Gene ons altında köpük oluşumu var. Veri açıklanınca 1850 dolara gözü dikmiş olabilir. Ama burada tuzak fiyatlama olduğunu sezinliyorum. Ons altın tarafında dikkat etmek gerektiğini düşünüyorum.

        Ons altın 1830- 1835 dolar seviyesine kadar yükseldi ama dolar kuru zayıf seyrettiği için gram altındaki yükselişlerin 800 lira seviyesi ile sınırlı kaldığını gözlemliyoruz. 800 lira seviyesi üstünde alım değil de alt seviyelerde fırsat oluşursa yatırımcısının değerlendirmesi gerekiyor. Son 2,5 aydır sizi FED'e hazırladığım için size sepet yaptırdığımı anımsatmak isterim.

        Yüzde 25'i bekliyoruz. Sepetiniz çeşitli olduğu için sorununuz yok. Bugünlerdeki kafa karışıklığı, fiyatlanma, veriler sizi ilgilendirmiyor. Altınla dolar almanın ucuz olduğu süreçteyiz. Buna da parite ile işlem yapacağız. Bu sene kim zarar edecek? Kısa vadede TL ile işlem yapan, al sat yapan ciddi manada zarar edecek. Parite işlemini öğrenmeyen zarar edecek. Sepet yapmayan zarar edecek.

        Sepet kültürünü yapan kazanacak. Uzun vade ile işi olan kazanacak. Bir de 'haniciler' var. Onların yüzleri gülmeyecek.''
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