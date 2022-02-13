Altın fiyatlarında dengeler değişti: 13 Şubat gram altın ne kadar? Çeyrek, yarım, tam, cumhuriyet altını kaç TL?

Burada ters fiyatlama oluyor yahut Merkez Bankaları kendi aralarında anlaşmış FED'e süre kazandırmak için yeni bir düzen kurma olasılığını kuvvetli görüyorum.

Yükselen enflasyon karşısında FED köşeye sıkıştı ve FED'i korumak için Merkez Bankaları devreye girmiş olabilir. FED böyle biraz daha zaman kazanmış oluyor. FED'in faiz kararına bir aydan fazla süre var. FED artırım yapacak. 15 Mart'ta FED sahneye çıkacak süreci başlatacak ama 50 baz puan mı 25 baz puan mı belirsizlikler devam ediyor.

FED'in faiz artırım süreci Amerika'nın işine gelen bir şey değil. Bu işin çözümünü nasıl yapacaklar. Yükselen bir dolar endeksi yükselen dolar karşısında emtialarda da ons tarafında baskılar aşağı yönlü düşüler göreceğiz.

Bu da küresel piyasalarda yatırımcıların ons altına kripto para piyasasına öbür enstrümanlara hücum etmesine neden olacak. Ucuz seviyeden altın, gümüş, kripto para almasına fırsat sunacak. FED bunu da istemiyor. Doları terk eden nüfus istemiyor.