Altın fiyatlarında dengeler değişti: 13 Şubat gram altın ne kadar? Çeyrek, yarım, tam, cumhuriyet altını kaç TL?

13 Şubat altın fiyatları haberimizde! Altın fiyatlarında hareketlilik devam ediyor. Vatandaşlar günün ilk saatlerinden itibaren 13 Şubat gram altın ne kadar? Çeyrek, yarım, tam, cumhuriyet altını kaç TL? Altın fiyatları düşecek mi, yükselecek mi? Altın altınır mı, satılır mı? sorularına yanıt arıyor. Özellikle düğünü olanlar ve altını yatırım aracı olarak kullananlar yoğun olarak araştırmalar yapıyor. İşte son dakika altın fiyatları...
13 ŞUBAT SON DAKİKA, GÜNCEL ALTIN FİYATLARI
GRAM ALTIN NE KADAR?
Gram altın alış: 808,01
Gram altın satış: 808,22
ÖNCEKİ KAPANIŞ 793,85
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Çeyrek altın alış: 1.309,00
Çeyrek altın satış: 1.334,00
ÖNCEKİ KAPANIŞ 1.313,00
YARIM ALTIN NE KADAR?
Yarım altın alış: 2.625,00
Yarım altın satış: 2.667,00
18 AYAR ALTIN ALTIN NE KADAR?
Tam altın alış: 589,85
Tam altın satış: 590,00