Kur Korumalı mevduat 340 milyar lira yükseldi! Bakan Nebati açıkladı: 10 milyar doları aşan döviz bozuldu

HAZİNE ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, kur korumalı mevduatta toplam büyüklüğün 340 milyar TL'ye, dövizden dönüşlerin payının yüzde 49'a yükseldiğini açıkladı. 20 Aralık'ta açıklanan ekonomik manifestonun etkisini gösterdiğini belirten Nebati, "Önce bireyseller, sonra tüzeller, son ve en önemli ayağı da vergi istisnası ile 31 Aralık'a kadar kur farklarını istisna etme imkanı sağladık, günlük girişler hızlı bir şekilde dövizi de tetikledi. 10 milyar doları aşan bir döviz bozumu ve ona yakın bir TL girişi oldu" dedi. Bakan Nebati, rekabet edebilir kur seviyesinin yakalandığını kaydederek, "Kur sabit değil stabil gidiyor. Oynaklık en az seviyede. Enflasyonu azdırmasına izin vermeyeceğiz. Bütçe disiplini bizim en büyük avantajımız. Dolayısıyla disiplinden taviz vermeden büyüyeceğiz" ifadesini kullandı. Bakan Nebati, yeni modelden de geri adım atılmayacağını vurguladı.



YASTIK ALTI PAKETİ AÇIKLANIYOR

Bakan Nureddin Nebati, bugün açıklanacak paket kapsamında altınla ilgili büyük bir kampanya olacağını ifade etti. Nebati, şu değerlendirmeyi yaptı: "Türkiye'de altın bir gerçek. Düğünlere giderken altın götürürüz. Bu altınlar yastık altında duruyor. Bu altınların ekonomiye kazandırılması noktasındaki adımları biraz daha genişletelim. Darphaneyi ve bankaları bunun içine sokacağız. Akredite olan kuyumcular işbirliği ile bunu da Türkiye'ye yayacağız. Bütün paydaşlarla birlikte geniş bir şekilde geleceğiz. 5 bin ton, 250 milyar dolar eder. Yüzde 10'u gelse 25 milyar dolar eder. Beklentimiz bunu çekebileceğimiz yönünde."

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