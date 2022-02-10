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    • Ekonomi
    • 11.02.2022 13:00
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    • 11.02.2022 13:00
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    Panelsan borsada ne zaman işlem görecek? Hisse kodu, fiyatı nedir? Panelsan halka arz ne zaman? Eşit mi oransal mı?

    Panelsan halka arz ne zaman? Eşit mi oransal mı? Panelsan borsada ne zaman işlem görecek? Hisse kodu, fiyatı nedir? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Gedik Yatırım liderliğinde yürütülen Panelsan halka arz pay başına fiyat 10.20 TL olarak belirlendi, hisse kodu ve talep toplama tarihleri de duyuruldu. Yatırımcıların ekonomi gündeminde sıklıkla araştırdığı tüm bilgiler haberimizde yer alıyor.

    takvim.com.tr
    Panelsan halka arz ne zaman?

    Yatırımcılar tarafından gündemde yoğun bir şekilde Panelsan halka arz ne zaman sorusunun yanıtı araştırılır oldu. 2022 yılının ilk halka arz haberi çatı ve cephe panelleri sektöründe faaliyet gösteren şirket Panelsan'dan geldi. Peki Panelsan halka arz eşit mi oransal mı? Panelsan borsada ne zaman işlem görecek? Hisse kodu, fiyatı nedir? Yatırımlarını bu yönde yapmak isteyenlerin merak ettiği tüm bilgiler haberimizde yer alıyor.

    PANELSAN HALKA ARZ NE ZAMAN?

    Panelsan Çatı Cephe Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin ("Panelsan" veya "Şirket") birincil halka arzının talep toplaması 9-10-11 Şubat 2022 tarihlerinde (3 gün) yapılacaktır.

    PANELSAN HALKA ARZ BİLGİLERİ

    Talep Toplama Tarihleri : 9 - 10 -11 Şubat

    Talep Toplama Fiyatı : 10,20 TL

    Halka Açıklık Oranı :

    Ek satış hariç %25,67,

    Ek satış dahil %28

    Halka Arz Büyüklüğü :

    Ek satış hariç 196.350.000 TL

    Ek satış dahil 214.200.000 TL

    Panelsan, Borsa İstanbul'da PNLSN koduyla işlem görecek.

        Panelsan Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdürü Recep Kaan Maşlak, halka arz sürecine ilişkin şu bilgileri verdi:

        "2022 yılının ilk halka arz olacak şirketiyiz. Ayrıca Borsa İstanbul'da sektörü temsil eden tek firmayız. Bu durum bizim için oldukça değerli. Halka arz düşüncemiz, yeni yatırım yapma isteğimizle başladı. Ankara'da yapılmasını planladığımız yeni sandviç panel hattı yatırımını, halka arz geliriyle finanse etmeyi hedefliyoruz. Halka arz gelirimizin büyük bir kısmını, ek fabrika binasının yapımında ve bu fabrikada kullanılacak üretim hattının satın alınmasında kullanmayı düşünüyoruz. Kalan gelir ile de üretim kapasitesinin artırılması ve işletme sermayesi ihtiyaçlarının karşılanmasını hedefliyoruz" dedi.

        Panelsan Yönetim Kurulu Başkanı Serhat Maşlak da, "Gelecekte, sektörünün vizyon lideri olarak, ISO ikinci 500 listesinden yükselerek ilk 500 listesinde yer almayı, Ar-Ge merkezi ve sektörünü domine eden inovatif yeni ürünleri ile yurtiçi ve global pazarda marka değerimizi yükseltmeyi ve global ölçekte bir üretim şirketi olabilmeyi hedefliyoruz. Hisselerimizin Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlamasıyla birlikte hedeflerimize daha da yaklaşmış olacağız." dedi.

        Panelsan, 2021 yılının ilk dokuz ayını 393.2 milyon TL satış ile tamamladı. Şirketin 2021'in ilk dokuz ayında brüt kârı, yüzde 179 artış ile 66.2 milyon TL'ye yükseldi.
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