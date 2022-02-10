Panelsan borsada ne zaman işlem görecek? Hisse kodu, fiyatı nedir? Panelsan halka arz ne zaman? Eşit mi oransal mı?

Yatırımcılar tarafından gündemde yoğun bir şekilde Panelsan halka arz ne zaman sorusunun yanıtı araştırılır oldu. 2022 yılının ilk halka arz haberi çatı ve cephe panelleri sektöründe faaliyet gösteren şirket Panelsan'dan geldi. Peki Panelsan halka arz eşit mi oransal mı? Panelsan borsada ne zaman işlem görecek? Hisse kodu, fiyatı nedir? Yatırımlarını bu yönde yapmak isteyenlerin merak ettiği tüm bilgiler haberimizde yer alıyor.
PANELSAN HALKA ARZ NE ZAMAN?
Panelsan Çatı Cephe Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin ("Panelsan" veya "Şirket") birincil halka arzının talep toplaması 9-10-11 Şubat 2022 tarihlerinde (3 gün) yapılacaktır.
PANELSAN HALKA ARZ BİLGİLERİ
Talep Toplama Tarihleri : 9 - 10 -11 Şubat
Talep Toplama Fiyatı : 10,20 TL
Halka Açıklık Oranı :
Ek satış hariç %25,67,
Ek satış dahil %28
Halka Arz Büyüklüğü :
Ek satış hariç 196.350.000 TL
Ek satış dahil 214.200.000 TL
Panelsan, Borsa İstanbul'da PNLSN koduyla işlem görecek.