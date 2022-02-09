TAKVİM vergi indirimi taleplerini gündeme getirdi, elektrikte vatandaşı rahatlatacak yeni düzenleme için düğmeye basıldı

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Evimizde sürekli kullandığımız cihazlar, biz evde yokken bile elektrik tüketmeye devam ediyor. Daha az fatura ödemek için elektrikli cihazların ne kadar tükettiğini bilmek ve onları doğru kullanmak gerekiyor. Özellikle cihazların kullanılmadıkları sırada fişten çekilmesinin önemli olduğu belirtiliyor. Televizyonun günde 5 saat açık kalması 13.72, buzdolabının 24 saat çalışması 29.57, çamaşır makinesinin haftada 4 gün 2.9 saat çalışması 14.06, bulaşık makinesinin haftada 5 gün 2.16 saat çalışması 22.03, haftada 2 kere ütünün 2 saat çalıştırılması 41.60, fırının 1 kez 1.5 saat çalıştırılması 15 kilovatsaate denk geliyor. Türkiye'de yaklaşık 39 milyon mesken abonesinin yüzde 80'i günlük 7 kilovatsaat ve altı elektrik tüketimini kapsayan ilk kademede yer alıyor.

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