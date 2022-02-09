TAKVİM vergi indirimi taleplerini gündeme getirdi, elektrikte vatandaşı rahatlatacak yeni düzenleme için düğmeye basıldı

Tüm dünyada enerji fiyatlarındaki artışlar son kullanıcıları etkilemeyi sürdürüyor. Özellikle kış aylarının etkisiyle artan kullanım faturaları yükseltirken, ülkemizde vatandaşı rahatlatacak formüller bir bir devreye alınıyor. Yeni yılla birlikte elektrikte kademeli sisteme geçildi. Ocak ayında ilk kademe 150 kilavatsaat olarak belirlenirken, Şubat'la birlikte rakam 210 kilovatsaate çıkarılarak düşük tutardan daha fazla elektrik kullanma imkanı getirildi. Başta vergi indirimi olmak üzere vatandaşın ve esnafın taleplerini gündeme taşıyan TAKVİM'in haberleri de ses getirdi. Vatandaşı rahatlatacak yeni düzenleme için düğmeye basıldı.
YÜKÜ HAFİFLETECEK ADIM
A Haber'de programa katılan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, kilovat saat kotasının 150'den 210'a çıkarılmak suretiyle nispi de olsa bir rahatlamanın olacağını aktararak, "Cumhurbaşkanımız talimatlarını verdi, süreci yakından takip ediyor. Temel ilke vatandaşımızı enflasyona ezdirmeyecek adımları ivedi şekilde atmak. Neticelerini yakın zamanda göreceğiz. Vatandaşın yükünü hafifletecek yeni adımlar atılacak" dedi. Yapılacak düzenleme merak edilirken, özellikle vergi indirimi beklentileri bulunuyor.
TASARRUF SAATİ
Elektrik tasarrufunda saatin önemli olduğunu belirten Cumhuriyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Fertelli, cihazların elektriğin en ucuz olduğu 22.00-06.00 saatleri arasında kullanılması ile yüzde 8 ila 14 arasında tasarruf sağlanabileceğini belirtti.