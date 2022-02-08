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    THY’ye fenomen ile tanıtım! 4 dakikalık filmde fantastik görüntüler ortaya çıktı

    THY’nin fenomen Zach King ile çektiği yeni reklam filmi yayına girdi. 4 dakikalik filmde, ilkinde olduğu gibi yine fantastik görüntüler yer alacak. İşte sizler için derlediğimiz 8 Şubat tarihli TAKVİM gazetesi ekonomi haberleri...

    THY’ye fenomen ile tanıtımile

    Türk Hava Yolları'nın (THY) dünyaca ünlü fenomen Zach King ile çektiği yeni reklam filmi 'First to the Gate' yayınlandı. THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre; dünyanın bir çok noktasına uçan THY, dijital kurgu teknikleriyle ünlü olan ve 65 milyon takipçisi bulanan fenomen Zach King ile 4 dakikalık bir reklam filmi çekti. Zach King ile arkadaşının, uçakta cam kenarında oturabilmek için girdikleri yarışı konu alan film, İstanbul Havalimanı'nın modern mimarisini, THY Business Lounge'u ve ayrıcalıklı hizmetlerini eğlenceli ve yaratıcı çekim teknikleriyle izleyiciye aktarıyor. THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, yenilikçi bir havayolu şirketi olarak, Zach King gibi kreatif isimlerle çalışmalar yapmaya özen gösterdiklerini söyledi.



    BU NASIL İŞ
    Dünya üzerinde daha önce adını dahi duymadığımız pek çok meslek var. Bazıları da hem ilginç hem kazançlı.
    İtici (Oshiya): Özellikle Japonya ve Çin gibi nüfusun yoğun olduğu kentlerde trenlerin maksimum kapasiteyle seyahat etmesi için görev alan ve trene binmeye çalışanları arkadan itenlere Oshiya deniyor.
    Yüz hissedicisi: Yüz bakım ürünleri kullanan insanların yüzlerine dokunarak yaşanan değişimi analiz ediyor.
    Yas tutucu: Avrupa'da olan bir meslek. Özellikle cenazelere gelip ağlarlar ve yas tutarlar. Özellikle İngiltere'de Rent a Mourner diye bir alan mevcut.
    Profesyonel uykucu: Bu işi yapanlar para kazanmak için uyur, özellikle de uykuyla ilgili araştırma projelerinde.
    Profesyonel sarılıcı: ABD'de seans başına 40-50 dolar alan profesyonel sarılıcılar var.
    Profesyonel deodorant koku testçileri: Deodorant firmalarının ürünü test etmek için işe aldığı kişiler, ürünü sıkan kişileri kokluyor.



    OLTAYA GELMEYİN
    Binance Türkiye, kripto para yatırımcılarını yeni bir dolandırıcılık yöntemi konusunda uyardı, "Dolandırıcılar, 'çekim iptali' için SMS'le paylaştıkları bir linkten giriş bilgilerinizi topluyor. Hiçbir SMS linkine tıklamayın. Binance size SMS ile bağlantı göndermez. Dikkatli olun" dedi. Söz konusu Phishing (Oltalama) yöntemi, SMS üzerinden gerçekleşiyor. SMS'le gelen link tıklanırsa kişiler kimlik bilgilerini toplamak için bir kimlik avı sitesine yönlendiriliyor.



        YAŞLIYA-ENGELLİYE YENİ MAAŞ
        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Şubat ayı yaşlı ve engelli aylıklarını, Ocak ayından kaynaklanan zam farklarıyla birlikte hesaplara yatırmaya başladıklarını söyledi. Şubat'ta 1 milyar 31 milyon lira yaşlı aylığı yardımında bulunacaklarını belirten Yanık, "799 milyon lira da engelli aylığı ödemesi yapılacak" dedi. Bakan Yanık, şunları kaydetti: "Ocak ayında memur maaş katsayısında yapılan yeni düzenlemeyle birlikte yaşlı aylığı 828 liradan bin 84 liraya, yüzde 40-69 engelli aylığı 661 liradan 865 liraya, yüzde 70 ve üzeri engelli raporu bulunan vatandaşların aylığı da 991 liradan bin 298 liraya yükseldi."




        YAPILANDIRMADA 271 MİLYAR LİRALIK REKOR
        Milyonlarca vatandaşa nefes aldıran vergi, prim, trafik cezası, öğrenim kredisi gibi kamu alacaklarına iki yapılandırmayla 271.8 milyar liralık tarihi rekor kırıldı. Bir soru önergesine yanıt veren Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, 2020 ve 2021 yıllarında yapılandırma kapsamında 77.5 milyar liralık tahsilat gerçekleştiğini söyledi.




        FATURALARA YENI DÜZENLEME YOLDA
        Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, aHaber'de yayınlanan 'Melih Altınok ile Sebep Sonuç' adlı programa katıldı. Kalın, elektrik faturası tartışmalarıyla ilgili olarak, "Elektrik faturalarında yeni adımlar kesinlikle atılacak. Cumhurbaşkanımız da talimatlarını veriyor. Vatandaşlarımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

        5 BİN KALİFİYE PERSONEL ARANIYOR
        İzmir Torbalı'da kalifiye eleman sorunu masaya yatırıldı. Torbalı Ticaret Odası Başkanı Abdulvahap Olgun, "Endüstri meslek lisesinde geçtiğimiz sene metal bölümüne kayıtlı mezun olan öğrenci sayısı 28 iken; mobilya bölümünde mezun olan öğrenci sayısı 5 oldu. Halbuki bu iki alan için Torbalı sanayisinin 5-6 bin mezuna ihtiyacı var. 7-8 bin lira maaş ile talaşlı imalatta çalışacak personel bulamıyoruz" dedi.

        CEZAYI YEDİ
        Kişisel Verileri Koruma Kurulu (KVKK), müşteri bilgilerinin çalındığı ileri sürülen 'Yemeksepeti'ne veri ihlali nedeniyle 1.9 milyon lira idari para cezası uygulanmasına karar verdi. KVKK'nin internet sitesinde yer alan kararda, Yemeksepeti'ne ilişkin veri ihlali bildiriminin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu gereğince incelenerek sonuçlandırıldığı ifade edildi. Kararda, ihlalden 21 milyon kullanıcının etkilendiği kaydedildi.

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        Haberler Ekonomi THY’ye fenomen ile tanıtım! 4 dakikalık filmde fantastik görüntüler ortaya çıktı
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