THY’ye fenomen ile tanıtım! 4 dakikalık filmde fantastik görüntüler ortaya çıktı





BU NASIL İŞ

Dünya üzerinde daha önce adını dahi duymadığımız pek çok meslek var. Bazıları da hem ilginç hem kazançlı.

İtici (Oshiya): Özellikle Japonya ve Çin gibi nüfusun yoğun olduğu kentlerde trenlerin maksimum kapasiteyle seyahat etmesi için görev alan ve trene binmeye çalışanları arkadan itenlere Oshiya deniyor.

Yüz hissedicisi: Yüz bakım ürünleri kullanan insanların yüzlerine dokunarak yaşanan değişimi analiz ediyor.

Yas tutucu: Avrupa'da olan bir meslek. Özellikle cenazelere gelip ağlarlar ve yas tutarlar. Özellikle İngiltere'de Rent a Mourner diye bir alan mevcut.

Profesyonel uykucu: Bu işi yapanlar para kazanmak için uyur, özellikle de uykuyla ilgili araştırma projelerinde.

Profesyonel sarılıcı: ABD'de seans başına 40-50 dolar alan profesyonel sarılıcılar var.

Profesyonel deodorant koku testçileri: Deodorant firmalarının ürünü test etmek için işe aldığı kişiler, ürünü sıkan kişileri kokluyor.