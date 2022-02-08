THY’ye fenomen ile tanıtım! 4 dakikalık filmde fantastik görüntüler ortaya çıktı

Türk Hava Yolları'nın (THY) dünyaca ünlü fenomen Zach King ile çektiği yeni reklam filmi 'First to the Gate' yayınlandı. THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre; dünyanın bir çok noktasına uçan THY, dijital kurgu teknikleriyle ünlü olan ve 65 milyon takipçisi bulanan fenomen Zach King ile 4 dakikalık bir reklam filmi çekti. Zach King ile arkadaşının, uçakta cam kenarında oturabilmek için girdikleri yarışı konu alan film, İstanbul Havalimanı'nın modern mimarisini, THY Business Lounge'u ve ayrıcalıklı hizmetlerini eğlenceli ve yaratıcı çekim teknikleriyle izleyiciye aktarıyor. THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, yenilikçi bir havayolu şirketi olarak, Zach King gibi kreatif isimlerle çalışmalar yapmaya özen gösterdiklerini söyledi.
BU NASIL İŞ
Dünya üzerinde daha önce adını dahi duymadığımız pek çok meslek var. Bazıları da hem ilginç hem kazançlı.
İtici (Oshiya): Özellikle Japonya ve Çin gibi nüfusun yoğun olduğu kentlerde trenlerin maksimum kapasiteyle seyahat etmesi için görev alan ve trene binmeye çalışanları arkadan itenlere Oshiya deniyor.
Yüz hissedicisi: Yüz bakım ürünleri kullanan insanların yüzlerine dokunarak yaşanan değişimi analiz ediyor.
Yas tutucu: Avrupa'da olan bir meslek. Özellikle cenazelere gelip ağlarlar ve yas tutarlar. Özellikle İngiltere'de Rent a Mourner diye bir alan mevcut.
Profesyonel uykucu: Bu işi yapanlar para kazanmak için uyur, özellikle de uykuyla ilgili araştırma projelerinde.
Profesyonel sarılıcı: ABD'de seans başına 40-50 dolar alan profesyonel sarılıcılar var.
Profesyonel deodorant koku testçileri: Deodorant firmalarının ürünü test etmek için işe aldığı kişiler, ürünü sıkan kişileri kokluyor.
OLTAYA GELMEYİN
Binance Türkiye, kripto para yatırımcılarını yeni bir dolandırıcılık yöntemi konusunda uyardı, "Dolandırıcılar, 'çekim iptali' için SMS'le paylaştıkları bir linkten giriş bilgilerinizi topluyor. Hiçbir SMS linkine tıklamayın. Binance size SMS ile bağlantı göndermez. Dikkatli olun" dedi. Söz konusu Phishing (Oltalama) yöntemi, SMS üzerinden gerçekleşiyor. SMS'le gelen link tıklanırsa kişiler kimlik bilgilerini toplamak için bir kimlik avı sitesine yönlendiriliyor.