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    Sevgililer günü yaklaştı lüks oteller kolları sıvadı!

    Lüks oteller Sevgililer Günü için kolları sıvadı. Bin 100 liraya beş çayı, 3 bin 700 liraya akşam yemeği gibi paketler hazırlandı. 1 gece konaklamak isteyenlere ise 7 bin 700 liraya da 421 bin liraya da seçenek var...

    Çığıl Ön Yener
    5 yıldızlı aşk

    14 Şubat Sevgililer Günü yaklaşırken; hemen her sektörde hareketlilik başladı. Hareketlilikten turizm sektörü de nasibini aldı. Lüks oteller müşterilerine unutulmaz bir 14 Şubat yaşatmak için hazırlıklarını tamamladı. İstanbul'un 5 yıldızlı otelleri, özel bir gün geçirmek isteyen çiftlere pek çok seçenek sunuyor.



    CANLI MÜZİK DE VAR
    Bu kapsamda oteller yemekli ve konaklamalı paketler hazırladı. Sevgililer Günü'ne özel beş çayı düzenleyip bin 100 lira isteyen de, 750 liraya çiftler için sushi workshop'u hazırlayan da, 3 bin 700 liraya canlı müzik eşliğinde romantik yemek imkanı sunan da var. İsteyen çiftler ise konaklamalı paketleri seçebiliyor. Paket fiyatları otele ve seçilen odaya göre farklılık gösteriyor. 5 yıldızlı otelde Sevgililer Günü'nü geçirmek isteyen çiftler 1 gece için 483,90 euro (yaklaşık 7 bin 500 lira) ödeyebildiği gibi, Boğaz manzaralı süit tercih edenlerin karşısına 27 bin 180 euroya (421 bin liraya) varan fiyatlar çıkıyor. Konaklamalı paketlere özel menülü akşam yemeği de dahil. Kimi oteller bu pakete odada kahvaltı, masaj ve geç çıkış gibi imkanlar da eklemiş durumda.



    SEVGİLİYE 5 MİLYON GÜL
    Süs Bitkileri Üreticileri Alt Birliği (SÜSBİR) Yönetim Kurulu Başkanı Savaş Akcan, sektörün Sevgililer Günü için hazırlıklarını tamamladığını belirterek, 14 Şubat'ta yaklaşık 5 milyon gül satışı beklediklerini söyledi. Akcan, "Karanfil ve saksılı bitkilere de son zamanlarda talep arttı" dedi.

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    Haberler Ekonomi Sevgililer günü yaklaştı lüks oteller kolları sıvadı!
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