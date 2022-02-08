Sevgililer günü yaklaştı lüks oteller kolları sıvadı!





CANLI MÜZİK DE VAR

Bu kapsamda oteller yemekli ve konaklamalı paketler hazırladı. Sevgililer Günü'ne özel beş çayı düzenleyip bin 100 lira isteyen de, 750 liraya çiftler için sushi workshop'u hazırlayan da, 3 bin 700 liraya canlı müzik eşliğinde romantik yemek imkanı sunan da var. İsteyen çiftler ise konaklamalı paketleri seçebiliyor. Paket fiyatları otele ve seçilen odaya göre farklılık gösteriyor. 5 yıldızlı otelde Sevgililer Günü'nü geçirmek isteyen çiftler 1 gece için 483,90 euro (yaklaşık 7 bin 500 lira) ödeyebildiği gibi, Boğaz manzaralı süit tercih edenlerin karşısına 27 bin 180 euroya (421 bin liraya) varan fiyatlar çıkıyor. Konaklamalı paketlere özel menülü akşam yemeği de dahil. Kimi oteller bu pakete odada kahvaltı, masaj ve geç çıkış gibi imkanlar da eklemiş durumda.