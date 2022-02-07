Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Şubat ayı yaşlı aylığı ve engelli aylıklarını farklarıyla birlikte hesaplara yatırıyoruz" açıklamasında bulundu. Hükümet yaşlı, engelli ve muhtaç kişilere yönelik yaptığı uygulamalarla büyük destekler sağlıyor. Bunlar arasında 65 yaş aylığı ve engelli aylığı bulunuyor. Peki, Şubat ayı yaşlı ve engelli aylıkları ne kadar oldu? 2022 65 yaş aylığı kaç TL? İşte detaylar!
ŞUBAT AYI YAŞLI VE ENGELLİ AYLIKLARI YATTI MI?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, yaşlı aylığı ve engelli aylıkları ile ilgili yazılı açıklama yaptı.
Şubat ayı içerisinde yaklaşık 1 milyar 31 milyon lira tutarında yaşlı aylığı yardımında bulunacaklarını belirten Yanık, "Ödeme dönemi içerisinde yaklaşık 799 milyon TL de engelli aylığı ödemesi yapılacak." bilgisini paylaştı.
Bu kapsamda toplamda 1 milyar 830 milyon lira ödeme gerçekleştireceklerini ifade eden Bakan Yanık, şunları kaydetti:
"Ocak ayı memur maaş katsayısında yapılan yeni düzenlemeyle birlikte yaşlı aylığı 828 liradan 1084 liraya, yüzde 40-69 engelli aylığı 661 liradan 865 liraya yüzde 70 ve üzeri engelli raporu bulunan vatandaşların aylığı da 991 liradan 1298 liraya yükseldi.