Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Şubat ayı yaşlı aylığı ve engelli aylıklarını farklarıyla birlikte hesaplara yatırıyoruz" açıklamasında bulundu. Hükümet yaşlı, engelli ve muhtaç kişilere yönelik yaptığı uygulamalarla büyük destekler sağlıyor. Bunlar arasında 65 yaş aylığı ve engelli aylığı bulunuyor. Peki, Şubat ayı yaşlı ve engelli aylıkları ne kadar oldu? 2022 65 yaş aylığı kaç TL? İşte detaylar!