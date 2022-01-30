Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 30.01.2022 15:59
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 30.01.2022 16:01
    ABONE OL

    3600 ek gösterge çıkarsa kimleri kapsayacak? 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak, 2022 yılı için tarih verildi mi? Son durum...

    Memur ve emekli vatandaşları yakından ilgilendiren, ekonomi gündeminden düşmeyen konular arasında 3600 ek gösterge yer alıyor. Birçok meslek grubunda çalışanlar eğer 3600 ek gösterge çıkarsa maaşlarına katkı olacak ve böylelikle çalışma şartları iyileştirilecek. Dolayısıyla her gün gündemde en çok araştırılanlar arasında yer alıyor ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’den son duruma ilişkin açıklamalar geldi. Peki 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak, 2022 yılı için tarih verildi mi? Maaşlarda nasıl bir artış olacağını da haberimizden öğrenebilirsiniz, işte detaylar…

    takvim.com.tr
    3600 ek gösterge çıkarsa kimleri kapsayacak?

    3600 ek gösterge çıkarsa kimleri kapsayacak? 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak, 2022 yılı için tarih verildi mi? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu ve vatandaşlar hemen detayları araştırmaya başladı. Peki 3600 ek gösterge çıkarsa maaşlarda nasıl bir değişiklik olacak? İşte detaylar...

    3600 EK GÖSTERGE NE ZAMAN ÇIKACAK?

    Bakan Bilgin, milyonların beklediği müjdeyi duyurarak en geç Mayıs ya da Haziran ayında konunun meclise taşınacağını bildirdi;

    "Bakanlık içinde çalışma tamamlandı bitti. Sendikalarımızla müzakere edeceğiz. Kamunun diğer kuruluşlarıyla onlarla müzakere edeceğiz. Meclis'e ilk 6 ay içinde en geç Mayıs-Haziran'da intikal ettiririz. Bu yıl içinde tamamlanacak."

    Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin ardından çalışma hayatını ilgilendiren başlıklarla ilgili soruları yanıtlayan Bakan Bilgin, "Dört meslek grubuyla birlikte başka grupları içine alan statüler var. Mesela, avukatlar, hukukçular, il müdürü... Ona bağlı sağlık şube müdürü... Bu statüleri yeniden adil şekilde çalışıyoruz. 3600 ek göstergede adalet duygusunu zedelemeyen bir düzenleme yapmak istiyoruz. İl müdürü 3600, ona bağlı memur 3600 olmaz. Daha kapsamlı, statüler arası farklılaşmayı koruyan ek göstergeler koyabiliriz" dedi.

        3600 EK GÖSTERGE KİMLERİ KAPSIYOR?

        30 yıl hizmeti bulunan öğretmen, polis ve din görevlileri 3600 ek gösterge kapsamına girdiklerinde emekli aylıkları 1.234 TL artarak 6 bin 826 TL'ye, bir yıllık ikramiye tutarı da 8 bin 204 TL'ye yükselecek. Hemşirelerin ise emekli aylıkları 1.391 TL artarak yine 6 bin 826 TL olacak.Hizmet süresi 25 yıl olan polis, öğretmen ve din görevlisinin emekli aylığı 1.157 TL, hizmet süresi 35 yıl olanlarınki ise 1.311 TL artacak. Hemşirelerde ise artış sırasıyla 1.304 TL ve 1.477 TL olacak. Ek göstergedeki artış söz konusu mesleklerde görev yapan memurların emeklilik ikramiyesini de artıracak.

        Artış tutarı, 25 yıl hizmeti bulunan öğretmen, polis ve din görevlilerinde 37.1 bin lira, 30 yıl hizmeti bulunanlarda 44.5 bin lira, 35 yıl hizmeti bulunanlarda ise 51.9 bin lira olacak. Hemşirelerin emekli ikramiyesi ise 25 yıl hizmeti olanlarda 41.8 bin lira, 30 yıl hizmeti olanlarda 50.1 bin lira, 35 yıl hizmeti bulunanlarda ise 58.5 bin lira artacak.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Milyonların gözü kritik Kabine Toplantısı’nda!
        Haberler Ekonomi 3600 ek gösterge çıkarsa kimleri kapsayacak? 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak, 2022 yılı için tarih verildi mi? Son durum...
            SON DAKİKA