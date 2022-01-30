3600 ek gösterge çıkarsa kimleri kapsayacak? 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak, 2022 yılı için tarih verildi mi? Son durum...

3600 ek gösterge çıkarsa kimleri kapsayacak? 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak, 2022 yılı için tarih verildi mi? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu ve vatandaşlar hemen detayları araştırmaya başladı. Peki 3600 ek gösterge çıkarsa maaşlarda nasıl bir değişiklik olacak? İşte detaylar...
3600 EK GÖSTERGE NE ZAMAN ÇIKACAK?
Bakan Bilgin, milyonların beklediği müjdeyi duyurarak en geç Mayıs ya da Haziran ayında konunun meclise taşınacağını bildirdi;
"Bakanlık içinde çalışma tamamlandı bitti. Sendikalarımızla müzakere edeceğiz. Kamunun diğer kuruluşlarıyla onlarla müzakere edeceğiz. Meclis'e ilk 6 ay içinde en geç Mayıs-Haziran'da intikal ettiririz. Bu yıl içinde tamamlanacak."
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin ardından çalışma hayatını ilgilendiren başlıklarla ilgili soruları yanıtlayan Bakan Bilgin, "Dört meslek grubuyla birlikte başka grupları içine alan statüler var. Mesela, avukatlar, hukukçular, il müdürü... Ona bağlı sağlık şube müdürü... Bu statüleri yeniden adil şekilde çalışıyoruz. 3600 ek göstergede adalet duygusunu zedelemeyen bir düzenleme yapmak istiyoruz. İl müdürü 3600, ona bağlı memur 3600 olmaz. Daha kapsamlı, statüler arası farklılaşmayı koruyan ek göstergeler koyabiliriz" dedi.