30 Ocak altın fiyatları ne kadar? Gram altın kaç TL? Cumhuriyet, yarım, çeyrek, 22 ayar bilezik kaç liradan satılıyor? sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Tüm illerden vatandaşların en çok merak ettiği ve her gün sabah saatlerinden itibaren yoğun bir şekilde araştırdığı altın piyasaı hakkında son gelişmelri haberimizde derledik. İşte ayrıntılar...
30 OCAK ALTIN FİYATLARI NE KADAR?
GRAM ALTIN
Gram altın alış: 777,47
Gram altın satış: 777,58
ÇEYREK ALTIN
Çeyrek altın alış: 1.266,00
Çeyrek altın satış: 1.284,00