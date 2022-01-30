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    • Ekonomi
    • 30.01.2022 08:59
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    • 30.01.2022 09:00
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    30 Ocak altın fiyatları ne kadar? Gram altın kaç TL? Cumhuriyet, yarım, çeyrek, 22 ayar bilezik kaç liradan satılıyor?

    Hafta sonu serbest piyasa yaşanırken vatandaşlar uyanır uyanmaz 30 Ocak altın fiyatlarını merak etmeye başladı. Yarınki ilk işlem gününden önce altın piyasasının ne yönde değiştiği Cumhuriyet, yarım, çeyrek, 22 ayar bilezik kaç liradan satıldığını öğrenmek isteyenler araştırmalarını hızlandırdı. Hem yatırımcılar hem de hediye olarak tercih edeceklerin ekonomi gündeminde en çok sorguladığı konular arasında yer alıyor. Peki Gram altın kaç TL’den alıcı buluyor?

    takvim.com.tr
    30 Ocak altın fiyatları ne kadar?

    30 Ocak altın fiyatları ne kadar? Gram altın kaç TL? Cumhuriyet, yarım, çeyrek, 22 ayar bilezik kaç liradan satılıyor? sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Tüm illerden vatandaşların en çok merak ettiği ve her gün sabah saatlerinden itibaren yoğun bir şekilde araştırdığı altın piyasaı hakkında son gelişmelri haberimizde derledik. İşte ayrıntılar...

    30 OCAK ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

    GRAM ALTIN

    Gram altın alış: 777,47

    Gram altın satış: 777,58

    ÇEYREK ALTIN

    Çeyrek altın alış: 1.266,00

    Çeyrek altın satış: 1.284,00

        YARIM ALTIN

        Yarım altın alış: 2.551,00

        Yarım altın satış: 2.612,00

        ALTIN (ONS)

        Altın (ONS) alış: 1.788,71

        Altın (ONS) satış: 1.788,97

        CUMHURİYET ALTINI

        Cumhuriyet altını alış: 5.174,00

        Cumhuriyet altını satış: 5.252,00

        22 AYAR BİLEZİK

        22 ayar bilezik alış: 708,02

        22 ayar bilezik satış: 727,90
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        Haberler Ekonomi 30 Ocak altın fiyatları ne kadar? Gram altın kaç TL? Cumhuriyet, yarım, çeyrek, 22 ayar bilezik kaç liradan satılıyor?
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