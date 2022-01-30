30 Ocak altın fiyatları ne kadar? Gram altın kaç TL? Cumhuriyet, yarım, çeyrek, 22 ayar bilezik kaç liradan satılıyor? sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Tüm illerden vatandaşların en çok merak ettiği ve her gün sabah saatlerinden itibaren yoğun bir şekilde araştırdığı altın piyasaı hakkında son gelişmelri haberimizde derledik. İşte ayrıntılar...