Yabancıların gayrimenkul alım işlemlerinde yeni düzenleme! Döviz Merkez Bankası'na satılacak

Merkez Bankası'nın Sermaye Hareketleri Genelgesi ve Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik kapsamında, yabancıların gayrimenkul alımına döviz bozdurma zorunluluğu getirildi. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nün genelgesine göre, yabancılar, taşınmaz alım işlemlerinde dövizlerini banka aracılığıyla Merkez Bankası'na satacak, daha sonra banka tarafından düzenlenen döviz alım belgesini tapu müdürlüğüne verecek.
BELGE ZORUNLU
Düzenlemeyle konut ya da arsa satın alan yabancıların döviz alım belgesi alması zorunlu hale gelecek. Döviz alım belgesinde, adına döviz bozdurulan yabancı uyruklu kişinin adı soyadı, pasaport numarası ya da yabancı kimlik numarası yer alacak. Gayrimenkul satış sözleşmeleri ise döviz üzerinden veya dövize endeksli olarak düzenlenebilecek.
Düzenleme kapsamında, gayrimenkul satış vaadi sözleşmelerinde de gayrimenkul satış sözleşmesi gibi işlem yapılacak. Yabancıların satıcı, alıcının Türk vatandaşı ya da Türk şirketi olduğu durumlarda, gayrimenkul satış veya satış vaadi sözleşmelerinde bedel Türk Lirası cinsinden belirlenecek.