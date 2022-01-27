Yabancıların gayrimenkul alım işlemlerinde yeni düzenleme! Döviz Merkez Bankası'na satılacak

BELGE ZORUNLU

Düzenlemeyle konut ya da arsa satın alan yabancıların döviz alım belgesi alması zorunlu hale gelecek. Döviz alım belgesinde, adına döviz bozdurulan yabancı uyruklu kişinin adı soyadı, pasaport numarası ya da yabancı kimlik numarası yer alacak. Gayrimenkul satış sözleşmeleri ise döviz üzerinden veya dövize endeksli olarak düzenlenebilecek.