Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 27.01.2022 08:49
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 27.01.2022 08:55
    ABONE OL

    Yabancıların gayrimenkul alım işlemlerinde yeni düzenleme! Döviz Merkez Bankası'na satılacak

    Türk Lirası'nın korunması kapsamında yapılan düzenleme ile yabancıların gayrimenkul alımına döviz bozdurma zorunluluğu getirildi. Bundan böyle yabancılar taşınmaz alım işlemlerinde dövizlerini banka aracılığı ile Merkez Bankası'na satacak.

    Yabancıların gayrimenkul alım işlemlerinde yeni düzenleme

    Merkez Bankası'nın Sermaye Hareketleri Genelgesi ve Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik kapsamında, yabancıların gayrimenkul alımına döviz bozdurma zorunluluğu getirildi. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nün genelgesine göre, yabancılar, taşınmaz alım işlemlerinde dövizlerini banka aracılığıyla Merkez Bankası'na satacak, daha sonra banka tarafından düzenlenen döviz alım belgesini tapu müdürlüğüne verecek.

    BELGE ZORUNLU
    Düzenlemeyle konut ya da arsa satın alan yabancıların döviz alım belgesi alması zorunlu hale gelecek. Döviz alım belgesinde, adına döviz bozdurulan yabancı uyruklu kişinin adı soyadı, pasaport numarası ya da yabancı kimlik numarası yer alacak. Gayrimenkul satış sözleşmeleri ise döviz üzerinden veya dövize endeksli olarak düzenlenebilecek.

    Düzenleme kapsamında, gayrimenkul satış vaadi sözleşmelerinde de gayrimenkul satış sözleşmesi gibi işlem yapılacak. Yabancıların satıcı, alıcının Türk vatandaşı ya da Türk şirketi olduğu durumlarda, gayrimenkul satış veya satış vaadi sözleşmelerinde bedel Türk Lirası cinsinden belirlenecek.

        Genelgenin yayın tarihinden önce satış bedelinin alıcısı hesabına yatırıldığı durumlarda, geriye dönük döviz alım belgesi istenilmeyecek. Geçmişte gerçekleşen gayrimenkul satış işlemlerinde, alıcı hesabına döviz cinsinden ödeme yapıldıysa, Merkez Bankası'nın son efektif satış kuru esas alınacak.

        Genelgenin yayınlanmasından önce transferi gerçekleştirilen ve döviz alım belgesi düzenlenemeyen durumlar için; alıcıya ödenen miktardan fazla bir bedelin satış değeri olarak gösterilmesi halinde, aradaki fark kadar Merkez Bankası'na satılmak üzere dövizin bozdurulduğuna döviz alım belgesi talep edilecek.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Antalya’da Türk Davos’u!
        Haberler Ekonomi Yabancıların gayrimenkul alım işlemlerinde yeni düzenleme! Döviz Merkez Bankası'na satılacak
            SON DAKİKA