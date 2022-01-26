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    • Ekonomi
    • 27.01.2022 11:19
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    • 27.01.2022 11:20
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    Mana coin ve Shiba coin düşecek mi, yükselecek mi? Shiba coin yorumları! Mana coin yorum!

    Kripto para piyasanın en büyük birimlerinden olan Bitcoin geçtiğimiz günlerde 33 bin dolar seviyelerine test etse de bugün 37 bin dolar seviyesine yükseldi. Öte yandan altcoinlerde son durum merak ediliyor. Peki, Mana coin ve Shiba coin düşecek mi, yükselecek mi? İşte Mana coin ve Shiba coin yorumları!

    Mana coin yorum!

    Kripto para piyasasında dalgalı bir seyir gözlemlenirken yatırımcılar altcoinlerdeki son durumu merak ederek araştırmalarını artırdı. 33 bin dolar seviyelerine düşen Bitcoin dün 35 bine bugün 37 bine yükseldi. En çok araştırılanlar içerisinde de Mana ve Shiba coin yer alıyor. Mana coin yorum ile ilgili bilgileri merak edenler konu hakkında araştırmalarını hızlandırdı. Peki, Mana coin ve Shiba coin düşecek mi, yükselecek mi? İşte Shiba coin yorumları!

    MANA COİN NE KADAR?

    1 Mana Coin saat 12.00 itibariyle $ 2,2800 seviyesinde işlem görüyor.

    SHİBA COİN NE KADAR?

    1 Shiba Coin saat 12.00 itibariyle $ 0,00002154 seviyesinde işlem görüyor.

    COİNLERDEKİ DÜŞÜŞÜN ÜÇ NEDENİ

    Uzmanlar, piyasadaki düşüşlerin arkasında yer alan 3 temel etkene odaklandı.

    1.ABD Merkez Bankası'nın Para Politikaları

    2.Hisse Senedi Piyasaları ile Kriptolar Arasındaki Korelasyon

    3.Rusya Merkez Bankası'nın "Yasaklama" Talebi

        Analistler, Bitcoin ve Ethereum başta olmak üzere kripto para fiyatlamasındaki düşüş Nasdaq ve S&P 500 vadelilerinin düşüşüne paralel gerçekleştiğini belirtiyor. Ay boyunca kripto paralar ve teknoloji hisseleri birlikte düşmeyi sürdürdü.

        Nasdaq geçen hafta yüzde 7.6 gerilerken, S&P 500 ise üst üste üçüncü hafta aşağı yönlü hareket ederek yüzde 5.7 aşağıda.

        KRİPTO PARALAR NEDEN DÜŞÜYOR?

        Kaiko Araştırma Direktörü Clara Medalia, "Kripto paralar artık tek başlarına hareket eden birer varlık sınıfı değil, küresel politikalara reaksiyon veriyor" ifadelerini kullanırken merkez bankalarının likidite musluklarını kısmasıyla birlikte kripto varlıkların daha volatil hale gelmesinin şaşırtıcı olmadığını belirtti.
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        Haberler Ekonomi Mana coin ve Shiba coin düşecek mi, yükselecek mi? Shiba coin yorumları! Mana coin yorum!
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