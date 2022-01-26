Mana coin ve Shiba coin düşecek mi, yükselecek mi? Shiba coin yorumları! Mana coin yorum!

Kripto para piyasasında dalgalı bir seyir gözlemlenirken yatırımcılar altcoinlerdeki son durumu merak ederek araştırmalarını artırdı. 33 bin dolar seviyelerine düşen Bitcoin dün 35 bine bugün 37 bine yükseldi. En çok araştırılanlar içerisinde de Mana ve Shiba coin yer alıyor. Mana coin yorum ile ilgili bilgileri merak edenler konu hakkında araştırmalarını hızlandırdı. Peki, Mana coin ve Shiba coin düşecek mi, yükselecek mi? İşte Shiba coin yorumları!
MANA COİN NE KADAR?
1 Mana Coin saat 12.00 itibariyle $ 2,2800 seviyesinde işlem görüyor.
SHİBA COİN NE KADAR?
1 Shiba Coin saat 12.00 itibariyle $ 0,00002154 seviyesinde işlem görüyor.
COİNLERDEKİ DÜŞÜŞÜN ÜÇ NEDENİ
Uzmanlar, piyasadaki düşüşlerin arkasında yer alan 3 temel etkene odaklandı.
1.ABD Merkez Bankası'nın Para Politikaları
2.Hisse Senedi Piyasaları ile Kriptolar Arasındaki Korelasyon
3.Rusya Merkez Bankası'nın "Yasaklama" Talebi