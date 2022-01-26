Gümüş fiyatları FED faiz kararı öncesinde araştırılıyor. Altından sonra değerli bir yatırım aracı olarak görülen gümüş fiyatlarında dalgalı seyir devam ediyor. Dolar, euro ve altın fiyatlarıyla birlikte en çok araştırılanlar arasında gümüş fiyatları de yer alıyor. Peki, gümüş fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? Gümüş fiyatları düşer mi, yükselir mi? Gram fiyatı ne kadar? İşte son durum...
GÜMÜŞ FİYATLARI NE KADAR OLDU?
ALIŞ(TL) 10,30
SATIŞ(TL) 10,31
Geçen hafta altın yüzde 1,2, gümüş yüzde 2,9, bakır yüzde 1,4, kurşun yüzde 1,3, platin yüzde 1,5 ve alüminyum yüzde 2,7 değer kazandı.
ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın faiz artırım patikasına dair verdiği "şahin" mesajların ardından gelen ve son 39 yılın en yüksek seviyesindeki yerini koruyan enflasyon verileri, Banka'nın bu yıl 4 kez faiz artırımına gideceği ve ilk adımı mart ayında atacağı beklentilerini güçlendirdi. Söz konusu gelişmenin ardından uluslararası piyasalarda dolara olan talebin azalmasıyla altının ons fiyatı yükseldi.