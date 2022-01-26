Gümüş fiyatları FED faiz kararı öncesinde araştırılıyor. Altından sonra değerli bir yatırım aracı olarak görülen gümüş fiyatlarında dalgalı seyir devam ediyor. Dolar, euro ve altın fiyatlarıyla birlikte en çok araştırılanlar arasında gümüş fiyatları de yer alıyor. Peki, gümüş fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? Gümüş fiyatları düşer mi, yükselir mi? Gram fiyatı ne kadar? İşte son durum...