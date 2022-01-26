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    • Ekonomi
    • 26.01.2022 10:40
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    • 26.01.2022 10:40
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    Gümüş fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? Gümüş fiyatları düşer mi, yükselir mi? Gram fiyatı...

    Gümüş fiyatları altın fiyatlarından sonra en çok merak edilenler arasında bulunuyor. Özellikle son günlerde gümüş fiyatlarında yaşanan hareketlilik dikkat çekmeye devam ediyor ve bu kapsamda yatırımı olanlar piyasaların kapanış saatlerinde araştırmalarını sürdürüyor. Peki, Gümüş fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? Gümüş fiyatları düşer mi, yükselir mi? İşte gram fiyatı

    Gümüş fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? Gümüş fiyatları düşer mi, yükselir mi? Gram fiyatı...

    Gümüş fiyatları FED faiz kararı öncesinde araştırılıyor. Altından sonra değerli bir yatırım aracı olarak görülen gümüş fiyatlarında dalgalı seyir devam ediyor. Dolar, euro ve altın fiyatlarıyla birlikte en çok araştırılanlar arasında gümüş fiyatları de yer alıyor. Peki, gümüş fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? Gümüş fiyatları düşer mi, yükselir mi? Gram fiyatı ne kadar? İşte son durum...

    GÜMÜŞ FİYATLARI NE KADAR OLDU?

    ALIŞ(TL) 10,30
    SATIŞ(TL) 10,31

    Geçen hafta altın yüzde 1,2, gümüş yüzde 2,9, bakır yüzde 1,4, kurşun yüzde 1,3, platin yüzde 1,5 ve alüminyum yüzde 2,7 değer kazandı.

    ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın faiz artırım patikasına dair verdiği "şahin" mesajların ardından gelen ve son 39 yılın en yüksek seviyesindeki yerini koruyan enflasyon verileri, Banka'nın bu yıl 4 kez faiz artırımına gideceği ve ilk adımı mart ayında atacağı beklentilerini güçlendirdi. Söz konusu gelişmenin ardından uluslararası piyasalarda dolara olan talebin azalmasıyla altının ons fiyatı yükseldi.

        Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yarınki faiz kararı öncesi para politikasında daha hızlı sıkılaşmaya gidileceği beklentileri ve artan jeopolitik risklerin varlık fiyatlarında oynaklığın yüksek seyretmesine neden olduğunu söyledi.

        Küresel çapta risk algısının artmasının altın fiyatlarını destekleyen bir faktör olsa da ons altının son bir haftadır 1.830-1.850 dolar bandındaki hareketine devam ettiğini belirten analistler, kırılma yönünün fiyatların bundan sonraki seyrinde önemli olacağını ifade etti.

        Analistler, Rusya-Ukrayna gerilimine ilişkin haber akışının piyasaların odağında kalmaya devam edeceğini vurgulayarak, bugün Uluslararası Para Fonu'nun Küresel Ekonomik Görünüm Raporu, Almanya'da Ifo iş dünyası güven endeksi ve ABD'de tüketici güven endeksinin takip edileceğini bildirdi.
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        Haberler Ekonomi Gümüş fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? Gümüş fiyatları düşer mi, yükselir mi? Gram fiyatı...
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